La Liguria riapre le spiagge: ecco la data

Le località dove trovare ampie spiagge in Liguria

La bella stagione è, finalmente, alle porte e con essa anche le notizie positive che riguardano il settore turistico. Da qualche giorno, infatti, è diventata più concreta la possibilità di poter sfruttare e godere, nel miglior modo possibile, delle bellezze del nostro Paese.

Sembra piuttosto evidente che per un po’ di tempo il modello turistico seguirà i principi dello staycation, ciò non toglie che potremo di nuovo sentire la sabbia sotto ai nostri piedi e fare delle meravigliose nuotate tra le acque del nostro mare cristallino.

Ed è la Liguria a dare informazioni più dettagliate su quando è prevista la riapertura dei vari e splendidi lidi della zona. Il Presidente della Regione Giuseppe Toti ha infatti rilasciato un’intervista in cui dichiara che la regione del Nord Italia è pronta a riaprire le spiagge e far ripartire la tanto attesa stagione balneare.

La data prevista è quella del 18 Maggio. Vale a dire che insieme agli esercizi pubblici ripartirà anche il turismo estivo. È chiaro che pure in questo caso ci saranno delle norme di sicurezza da rispettare per salvaguardare la salute dei cittadini.

In primis sarà necessario mantenere la distanza sociale. E per farlo nella maniera più corretta e sicura possibile è in via di sperimentazione un particolare braccialetto. Un accessorio indossabile su base volontaria e adatto alle diverse condizioni atmosferiche marine.

Il funzionamento sarà piuttosto semplice: ogni volta che una persona si avvicinerà a meno di un metro da un’altra, questo comincerà a vibrare. Un oggetto dalle connotazioni giocose che il Presidente delle Regione sostiene possa addirittura trasformarsi in una moda dell’estate 2020.

Per quanto riguarda le spiagge libere, invece, le decisioni verrano prese in accordo con i diversi Comuni. Non si esclude la presenza di steward per invitare a mantenere un comportamento moralmente e socialmente corretto, e anche la possibilità, per le persone che vivono insieme, di stare sotto lo stesso ombrellone.

Insomma, sembra proprio che la stagione estiva del 2020 stia per spiccare definitivamente il volo e che presto torneremo ad abbronzarci sulle spiagge del nostro Paese.