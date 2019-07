Lasciare i bambini soli nel bosco di notte. Il rito olandese che fa discutere

editato in: da

In Olanda, esiste un rito popolare e apparentemente crudele, che coinvolge i bambini, nella loro fase di passaggio ad adulti.

Conosciuto come drop down, questo prevede che, i bambini tra i 12 e i 13 anni vengano lasciai soli, o in gruppi di due o tre, nel bosco o in aperta campagna, per poi, dover ritrovare la via per tornare a casa in autonomia.

In Olanda questo è un vero proprio rito di passaggio verso l’età adulta. I bambini, devono imparare ad essere indipendenti e cavarsela da soli di fronte alle avversità.

Gli olandesi infatti, fondano l’educazione dei propri figli proprio sulla loro autonomia, da qui nasce la tradizione secolare del drop down.

Un rito nudo e crudo, difficile da comprendere dagli altri Paesi, soprattutto dall’Italia e dagli standard prottettivi, forse anche troppo, che da sempre caratterizzano la cultura del nostro territorio.

Certo è strano, immaginare i piccoli uomini del domani soli e spaesati, avvolti dallo scenario inquietante della natura selvaggia di notte.

Eppure è così: a loro è richiesto coraggio e spirito di avventura, per attraversare quei boschi e tornare a casa durante le notte buie e tempestose che caratterizzano l’Olanda.

Il drop down esiste da secoli e nessuna polemica o incomprensione può spezzare la tradizione. Oggi, la pratica è stata regolamentata. A volte infatti, il rito è seguito da un team esperto di scout che, dopo aver accompagnato i bambini nel bosco o in campagna, li attende alla base per assicurarsi che tutto vada bene.

A volte, anche se non si potrebbe, qualche genitore decide di seguire i propri figli, da lontano.

Solo così, affrontando paure e fantasmi già in tenera età, secondo gli olandesi, si può imparare a contare su se stessi e sulle proprie forze.

Del resto il drop down è proprio questo: comprendere che la vita comporta sfide difficili, a volte inevitabili. Occorre imparare ad affrontarle senza l’aiuto di nessuno.