Questa piccola città è la capitale dell’aurora boreale

Fonte: iStock Lo spettacolo dell'aurora boreale a Yellowknife

Se c’è un’esperienza che gli appassionati di viaggi e non, devono provare almeno una volta nella vita è quella di assistere all’aurora boreale. Le luci pronte a colorare i cieli notturni con i loro movimenti molto simili a una danza hanno in sé qualcosa di magico, difficile da dimenticare.

Se sei pronto a rimanere incantato da questo fenomeno, devi sapere che ci sono molti posti in cui poterlo osservare. Oltre al circolo Polare Artico, Alaska e paesi del nord Europa come Svezia, Norvegia, Finlandia, puoi scovarla anche in Canada e in particolare nella città di Yellowknife. Situata sulla sponda settentrionale del Great Slave Lake, il lago più profondo del Nord America, la cittadina può essere considerata un piccolo paese delle meraviglie in cui il tempo si è fermato perché sono tutti con il naso all’insù ad osservare l’aurora boreale.

Yellowknife, la capitale americana dell’aurora boreale

Posizionata nel Nord del Canada, quando arrivi a Yellowknife hai davanti a te un territorio estremo in cui la fauna e la natura selvatica fanno da sfondo al fenomeno dell’aurora boreale. Il momento migliore per osservarla è proprio l’inverno, stagione in cui le le temperature possono arrivare fino a -40°, un sacrificio che ne vale assolutamente la pena. In cambio avrai il privilegio di assistere al fenomeno naturale di luci e colori anche più sere di seguito.

Fonte: iStock

Yellowknife, proprio per la sua posizione è il luogo ideale perché è possibile ammirare l’aurora boreale per circa 240 notti l’anno. Ma c’è un momento specifico per assistere a questo spettacolo della natura? L’orario non è sempre lo stesso, può variare: in genere le prime luci colorate appaiono la sera e terminano nelle prime ore del mattino, in questo caso sarà piacevole passare la notte in bianco.

Una città incantevole tutto l’anno

Anche se viene considerata la capitale del Nord America dell’aurora boreale, Yellowknife è un luogo affascinante tutto l’anno. In inverno oltre ad osservare questo fenomeno naturale puoi vivere l’esperienza di pescare su un lago ghiacciato, oppure organizzare delle escursioni a bordo di una motoslitta o di una slitta trainata da cani.

L’estate, invece, è il momento dell’anno in cui è possibile ammirare la natura al meglio. In questo periodo le temperature gelide cedono il passo a un clima un po’ più mite che ti permette di trascorrere le giornate svolgendo diverse attività all’aperto e assistere allo spettacolo del sole di mezzanotte. La pesca rimane una delle attività preferite della zona da fare in riva al lago, o a bordo di una barca. Se invece ami passeggiare nella natura non puoi rinunciare a una piacevole escursione sfruttando in pieno le ore di luce fino alla mezzanotte.

Fonte: iStock

Yellowknife non è solo fauna e flora, ci sono anche numerosi luoghi da visitare durante tutto l’anno direttamente nella cittadina. Ad esempio si può scoprire il Prince of Wales Northern Heritage Centre, un archivio museale ricco di testimonianze storiche della città, ma anche il Bush Pilots Monument il monumento dedicato ai piloti che sorge nel belvedere della cittadina. C’è infine l’Assemblea legislativa dei Territori del Nordovest, la sede del governo Canadese in questo territorio. Yellowknife è una piccola città dove si può stare realmente a contatto con la natura, ma che stupisce anche per la sua storia.