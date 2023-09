L’aurora boreale in Italia, lo spettacolo del cielo lascia senza fiato

Fonte: iStock Photo Anche in Italia è stata avvistata l'aurora boreale che ha colorato il cielo di rosso

Alzare gli occhi al cielo e, è il caso di dirlo, lasciarsi stupire dalla meraviglia. Ma non serve andare lontano perché ciò accada. Infatti, lo spettacolo dell’aurora boreale è arrivato in Italia, e più precisamente sull’arco alpino.

Un momento di pura magia, lo sanno bene coloro che partono alla ricerca di quell’emozione unica, di quel caleidoscopio di colori che brillano nel cielo, regalando sensazioni indimenticabili e che solo una visione del genere può offrire. La tradizione vuole che per ammirare l’aurora boreale si voli al nord, vicino al circolo polare artico, ma evidentemente non solo dal momento che è stata vista anche su suolo italiano.

L’aurora boreale in Italia, la visione mozzafiato

Il cielo notturno si è illuminato di una luce rossastra, come potrebbe accadere quando si ammira un’alba infuocata. Ma non lo era, perché quella che è stata immortalata dalle telecamere lungo le alpi è stata un’aurora boreale.

La magia è avvenuta la mattina di lunedì 25 settembre, verso le 4. È durata pochi minuti, ma tanto è bastato per regalare una visione da sogno. Il cielo – si sa – è un concentrato di bellezza e di fascino, che ha ispirato poeti, scrittori e opere d’arte. Quante volte durante l’arco del giorno volgiamo il nostro sguardo verso l’alto e ci lasciamo affascinare da ciò che vediamo? Di giorno cieli tersi, di un azzurro così intenso che sembra quasi finto, oppure nuvolosi che restituiscono forme a cui solo l’immaginazione può dare un nome. Di notte, poi, sono le stelle e la luna a raccontarci dell’universo e dei suoi tanti misteri. Ma se a tutto questo, poi, si aggiungono i giochi di luce e colori che regalano le aurore boreali, allora lo spettacolo raggiunge la sua massima espressione.

Così, prima dell’alba di lunedì, il cielo italiano si è tinto di meraviglia. A raccontare quanto accaduto, è stato il Centro meteorologico lombardo che ha diffuso le immagini attraverso la sua pagina Facebook, accompagnandole alla descrizione del fenomeno: “Nella nottata di ieri, lunedì 25 settembre 2023, è stato possibile ammirare lo spettacolo dell’aurora boreale anche dalle nostre montagne lombarde – si legge nel post -. Tra le numerose webcam che hanno documentato il fenomeno, visibile diffusamente da tutte le Alpi per una decina di minuti (attorno alle ore 4 circa), vi presentiamo questo meraviglioso scatto che proviene dalla ‘Panomax’ installata in vetta al Monte Pora (1880 metri sul livello del mare), massiccio delle Prealpi Bergamasche. Condizioni di eccellente limpidezza del cielo hanno consentito di immortalare con particolare splendore un fenomeno di rara bellezza”.

L’aurora boreale, i luoghi del mondo dove ammirarla

Anche se l’aurora boreale si sta ammirando anche a latitudini inferiori, da tradizione si vola nella zona più a nord del globo terrestre per avere la certezza di poter assistere a uno spettacolo di tale portata.

Ci sono luoghi, infatti, in cui vivere esperienze che resteranno per sempre tra i ricordi più belli. Immaginiamoci, ad esempio, di nuotare sotto l’aurora boreale: lo si può fare in Finlandia, nelle acque gelide del lago Heikinjärv, immersi in uno scenario da sogno e con il cielo cangiante a fare da soffitto. Oppure è possibile sperimentare il glamping nella natura artica e immersi in questo paesaggio che sembra uscito dal miglior libro di magia. Oppure volare in Canada, dove si può assistere allo spettacolo dell’aurora boreale.

Viaggiare significa regalarsi l’opportunità di scoprire le infinite bellezze che ci regala la terra, ma anche stupirci della bellezza che arriva all’improvviso e inaspettata, come è accaduto in Italia.