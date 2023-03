È l’anno della costa inglese: cosa vedere

Fonte: iStock

La costa della Gran Bretagna è una delle più emozionanti e variegate al mondo e il 2023 è il suo anno: infatti, verrà completato l’England Coast Path, il nuovo sentiero nazionale che, con i suoi 4498 chilometri, sarà il più lungo percorso pedonale costiero continuo del mondo.

Per l’occasione, la National Coastal Tourism Academy ha designato il 2023 come Year of the Coast (l’anno della Costa) con un ricco calendario di eventi e iniziative per celebrare al meglio e a 360 gradi la diversità delle coste e delle comunità costiere dell’Inghilterra.

Year of the coast: le occasioni di visita lungo il variegato patrimonio inglese

L’inaugurazione dell’England Coast Path può essere il pretesto giusto per avventurarsi alla scoperta della costa ed esplorare le affascinanti regioni inglesi, anche le più lontane dalla capitale.

La regione della soleggiata costa orientale ha inizio nell’Essex e prosegue a nord fino al Lincolnshire: in questo tratto, il territorio è arricchito da imperdibili attrazioni come le località balneari di Skegness, perfetta per le famiglie, Great Yarmouth, con due moli storici, lungomare punteggiato da ristoranti e giochi, e spiagge sabbiose, Clacton-on-Sea, con spiaggia sabbiosa ombreggiata da palme, e Lowestoft, il punto più orientale del Paese, con boschi da un lato e ampie spiagge di sabbia fine dall’altro.

Un viaggio da queste parti significa anche poter visitare la Tenuta di Sandringham, il rifugio di campagna della famiglia reale, forse la dimora storica più famosa del Norfolk, situata nel “più bello dei giardini reali” e con un affascinante museo.

In un contesto paesaggistico e naturalistico d’eccellenza, il Norfolk custodisce anche Holkham Hall, suggestiva country house del XVIII secolo in stile palladiano.

Altra meta da non perdere è il sito archeologico di Sutton Hoo, maestoso sito di sepoltura reale anglosassone del VI e VII secolo, sulla sponda orientale del fiume Deben, la cui storia è narrata nel film Netflix del 2021 “La Nave Sepolta”.

Inghilterra coast-to-coast: da ovest a est (o viceversa)

Fonte: iStock

Il 2023 è l’anno della costa: cosa c’è di meglio che ammirare con i propri occhi le peculiarità dei due lati del Paese, partendo da nord-ovest e approdando a nord-est?

Punto di partenza a nord-ovest è Liverpool, città natale dei Beatles, dove il fiume Mersey incontra il Mare d’Irlanda: da qui, la costa è comodamente raggiungibile in treno.

La costa del Lancashire è punteggiata da incantevoli mete balneari vittoriane tra cui Cleveleys, Fleetwood e St Anne’s e la vivace Blackpool dove il divertimento è di casa tutto l’anno: qui troverete due grandi luna park sulla spiaggia nonché tradizionali pub inglesi.

Proseguendo, ecco Morcambe, a meno di un’ora da Manchester, splendida località balneare con vista incredibile sulla baia, il Midland Hotel in stile art déco, sculture e statue sul lungomare. A bordo del treno, si raggiunge Carlisle, la città da cui parte ufficialmente il Vallo di Adriano, imponente complesso di forti, strade e mura romane visitabile in circa 5 giorni di cammino oppure con l’autobus AD122.

Altrettanto scenografica è la costa del Northumberland, bagnata dal Mare del Nord, dove svetta il Castello di Bamburgh e la spiaggia dove approdarono i Vichinghi l’8 giugno 873.

Luogo perfetto per escursionisti e amanti delle camminate all’aria aperta, questa costa selvaggia e frastagliata ospita oltre 35.000 uccelli marini, comunità di pescatori raggruppate attorno a calette sabbiose e riserve quali Farne Islands, Coquet Island e Druridge Bay.

Da vedere il villaggio costiero di Craster per ammirare le rovine di Dunstanburgh Castle e provare i famosi crab sandwich, e Anlwick Castle, dimora dei Duchi di Northumblerland, utilizzato come cortile di Hogwarts nei film di Harry Potter.