L’emozionante show musicale che si tiene nel cielo all’alba

Fonte: IMAGO/Wolfgang Maria Weber / IPA Il compositore e musicista Alain Roche intrattiene gli ascoltatori con un concerto speciale

C’è qualcosa di magico che sta accadendo proprio adesso nei cieli della Germania, e non si tratta di uno spettacolo portato in scena dalle stelle e dagli astri, anche se quelli, come abbiamo visto, non mancano mai. Ma di uno show emozionante, unico e suggestivo che si tiene all’alba, proprio lì nella volta celeste, sospeso tra la terra e il cielo.

Autore di questa meraviglia surreale e sensoriale, che sta incantando ed entusiasmando il web e i cittadini tedeschi, è il compositore e musicista svizzero Alain Roche. Ogni mattina all’alba, appeso letteralmente a un filo collegato a una gru, l’artista intrattiene gli spettatori con uno show musicale ipnotico, che incanta e sorprende. Noi non abbiamo dubbi: questo è il concerto più emozionante di sempre.

Lo show musicale sospeso tra cielo e terra

Correva l’anno 2020 quando il compositore svizzero Alain Roche stupì i cittadini di Monaco di Baviera e del mondo intero con il suo concerto. Cosa aveva di così speciale quello spettacolo musicale ve lo sveliamo subito: il suo pianoforte era sospeso a oltre 70 metri d’altezza grazie all’ausilio di una gru.

Una straordinaria esibizione, quella, che aveva incantato chiunque avesse avuto la fortuna di assistervi. Magia: questa la prima reazione di tutti coloro che, dal vivo o attraverso i social network, avevano ammirato Alain Roche suonare seduto al suo pianoforte sospeso tra cielo e terra.

Una sorta di incantesimo che adesso si ripeterà per 182 giorni, da solstizio a solstizio, di nuovo a Monaco. A partire dal primo giorno d’inverno, e fino al 20 giugno 2024, il compositore svizzero intratterrà i cittadini e i viaggiatori che giungeranno in città con un concerto davvero particolare.

Si siederà davanti al suo pianoforte, sospeso a 10 metri d’altezza e collegato con un filo a una gru, nello spazio che sovrasta quella che sarà la nuova sala da concerti della città. Ad accompagnare la sua musica ci saranno i suoni della natura che verranno trasmessi in streaming grazie a dei microfoni installati presso alcune delle più belle aree naturali della Baviera e della Svizzera.

Quando e come assistere ai concerti di Alain Roche

Quando e come è possibile assistere ai concerti di Alain Roche? Come abbiamo anticipato, lo show musicale sospeso tra cielo e terra, si terrà fino al solstizio d’estate. L’appuntamento è previsto all’alba, tutti i giorni, condizioni meteo permettendo.

I concerti, che fanno parte del progetto “When The Sun Stands Still – Solstice To Solstice”, si terranno nel quartiere Werksviertel Mitte, a Monaco di Baviera, davanti alla platea di ascoltatori. Chiunque vorrà assistere, infatti, potrà accomodarsi su delle sedie a sdraio e ascoltare la magia che prende forma in musica attraverso delle cuffie.

Nessun concerto è mai uguale a quello precedente e a quello successivo: le note del compositore, infatti, accompagnano ed enfatizzano i suoni della natura trasmessi dai microfoni posizionati nelle aree di interesse naturalistico e paesaggistico della Baviera e della Svizzera. Il rumore del ghiaccio che si scioglie, la foresta che respira, gli uccelli che cantano e l’acqua che scorre faranno da sfondo alle note di Alain Roche dando vita a uno show musicale unico e mozzafiato da ammirare a testa in su.