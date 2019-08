La app che riconosce il luogo da Instagram e ti prenota il volo

editato in: da

È capitato a tutti di sfogliare le immagini postate su Instagram e chiedersi “Dov’è questo luogo meraviglioso?” e magari ritrovarsi che a pensare “Ci vorrei andare subito!”.

Se l’Instagrammer non ha selezionato il luogo dove ha scattato la foto né taggato la località spesso è difficile distinguere una destinazione da un’altra. Una spiaggia, una foresta, un monumento, un edificio: come fare allora?

Ci ha pensato easyJet che, nell’ultima versione della sua app per smartphone, ha inserito la funzione Look&Book. In cosa consiste? Basta fare uno screenshot e caricare la foto trovata su Instagram sulla applicazione che è in grado di riconoscere il luogo e propone direttamente il volo per raggiungerla.

La app impiega le tecniche di riconoscimento delle immagini, identifica la posizione dell’utente che ha scattato la foto e la abbina a una delle oltre mille destinazioni offerte dalla compagnia aerea.

Devono essere mete in Europa o nei Paesi in cui opera easyJet, naturalmente, pertanto rotte a corto e medio raggio, visto che arriva anche in Israele, Giordania ed Egitto.

La nuova funzione Look&Book non solo riconosce la destinazione, ma suggerisce anche l’aeroporto più vicino e compila automaticamente il modulo di prenotazione con tutti i dettagli del passeggero (che, una volta scaricata la app, dovrebbe essersi già registrato e fornito i propri dati).

In teoria, il riconoscimento delle immagini funziona anche con fotografie scaricare da altri social media o inviate dagli amici via WhattsApp o MMS, ma easyJet per ora assicura il risultato solo con quelle di Instagram.