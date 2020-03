Annullamento traghetti Corsica Sardinia Ferries: cosa bisogna sapere

editato in: da

Con il diffondersi del Coronavirus, non tutto è perduto. Specie le vacanze estive, che sono sacrosante.

Per chi decide di organizzare una vacanza nelle isole e prenotare un traghetto, Corsica Sardinia Ferries ha annunciato di avere temporaneamente modificato i termini di recesso.

Con la Compagnia delle navi gialle, a partire dal 3 marzo e fino al ritorno alla “normalità”, si potrà prenotare una traversata per la Sardegna, la Corsica, la Sicilia, l’Isola d’Elba e per le Baleari, per la primavera e l’estate, con la possibilità di annullare il viaggio entro 21 giorni dalla data di prenotazione. L’annullamento, senza penali, riguarda anche i biglietti a tariffa promozionale.

In una nota diffusa dalla compagnia di traghetti si legge infatti che “In questo momento difficile per il turismo e l’economia, la compagnia ha deciso di offrire la possibilità di annullare il viaggio senza penali entro i 21 giorni successivi alla data di prenotazione, a tutti coloro che desiderano una vacanza ma sono inquieti per l’evolversi della situazione”.

Nei 21 giorni successivi alla data di prenotazione, si potrà quindi richiedere l’annullamento del biglietto scrivendo a: rimborsi@corsicaferries.com. La compagnia precisa però che, oltre i 21 giorni dalla data di prenotazione, verranno applicate le condizioni tariffarie e le penalità d’uso indicate nelle Condizioni Generali al punto 3, sotto la voce Applicazione Tariffaria.

Una bella consolazione per chi sogna le tanto ambite vacanze e teme di non poter più partire chissà fin quando.

In Sardegna, la Sardinia Ferries collega Livorno con Golfo Aranci e Porto Torres. In Corsica, la Corsica Ferries parte da Savona e Livorno verso Bastia, Ile Rousse, Ajaccio e Porto Vecchio. All’Isola d’Elba il traghetto HSC Corsica Express Three collega Piombino con Portoferraio in soli 40 minuti. In Sicilia, il traghetto parte da Salerno e arriva a Messina, mentre per raggiungere le Baleari si salpa da Tolone, in Francia, per raggiungere Minorca oppure Alcudia, sull’isola di Maiorca.