L’anno prossimo debutterà una nave ispirata all’avventura

Stanchi della solita crociera? Se volete accompagnare i vostri bimbi in un viaggio straordinario (e tornare a sentirvi ragazzini anche voi!), allora non vi resta che prenotare una vacanza a bordo della Disney Treasure . La seconda nave della compagnia Disney Cruise Line, interamente dedicata all’avventura, si sta infatti preparando per il gran debutto. E finalmente iniziano a filtrare alcune indiscrezioni su ciò che ci attenderà.

Le novità della Disney Treasure

Dopo l'enorme successo di Disney Wish, per la quale i progettisti si sono lasciati ispirare dal tema "incanto", stavolta è il turno dell'avventura. La seconda delle tre navi della compagnia Disney Cruise Line trae spunto dai parchi divertimenti che, da sempre, conquistano grandi e piccini con le loro incredibili giostre, una più mozzafiato dell'altra. Attualmente in costruzione presso il cantiere navale Meyer Werft in Germania, la nuova crociera è un vero colosso: al suo interno ospita ben 1.256 cabine, alcune delle quali con vista sull'oceano o con veranda esterna.

Quando finalmente debutterà, Disney Treasure sarà davvero ricca di servizi e intrattenimento. Si parte dall'offerta culinaria: sono presenti numerose aree ristoro, tutte a tema. La prima ci porterà a Plaza de Coco, dove potremo assaporare le specialità tipiche del messico in una vera e propria esperienza culinaria teatrale. Si passa poi al cinema, con una serata dedicata al mondo Marvel e tante prelibatezze ispirate alle origini dei supereroi. E, per i più piccini, ci sarà la possibilità di incontrare persino Spiderman. Infine, 1923 sarà un vero tuffo nella vecchia Hollywood, con una ricca cucina californiana servita tra oggetti di scena dei film Disney.

Per gli adulti, invece, si va dal Periscope Pub, dove sorseggiare qualche birra a ben 20.000 leghe sotto i mari (sembrerà infatti di stare a bordo del celebre Nautilus!), alla Palo Steakhouse e all'Enchanté, per chi non rinuncia all'eleganza e ai piatti sopraffini. Infine, eccoci all'intrattenimento: sono tantissime le sorprese dedicate a grandi e piccini, tutte naturalmente legate dal fil rouge dell'avventura. Oltre a bellissimi spettacoli dal vivo, c'è un'esaltante esperienza acquatica dedicata a Topolino e Minnie, con vista sull'oceano. E ancora, splendidi laboratori e aree gioco a tema Marvel, una zona destinata alle fiabe, un asilo nido per i bimbi dai 6 mesi ai 3 anni e spazi per i ragazzi che vogliono stringere nuove amicizie.

Disney Treasure, gli itinerari

La nuova crociera Disney Treasure partirà per il suo viaggio inaugurale il 21 dicembre 2024, quindi c'è ancora un po' da attendere. Ma le prenotazioni stanno per aprire: per i membri del Castaway Club e gli ospiti Disney selezionati la data è quella del 12 settembre 2023, mentre per tutti gli altri si potrà prenotare dal 20 settembre 2023. E l'itinerario? Questo splendido viaggio all'insegna dell'avventura avrà come sfondo nientemeno che i Caraibi. Al momento sono previste alcune affascinanti rotte in partenza da Port Canaveral, che affronteranno le acque cristalline dell'America centrale per 7 notti.

Gli itinerari nei Caraibi orientali faranno tappe meravigliose quali l'isola di Tortola, l'isola di Saint Thomas, San Juan (Porto Rico) e naturalmente Disney Castaway Cay, l'isola privata delle Bahamas dove approdano tutte le navi della Disney Cruise Line. Mentre quelli che solcheranno le acque dei Caraibi occidentali offriranno ai passeggeri la possibilità di ammirare gli splendidi paesaggi di Cozumel (Messico), George Town (Gran Cayman) e Falmouth (Giamaica), prima di giungere a Castaway Cay.