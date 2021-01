Roma inedita e meravigliosa: la scoperta della capitale a bordo del tram 19

editato in: da

C’era una volta, tanto tempo fa, il trasporto su rotaia, uno degli assi portanti della mobilità pubblica del nostro Paese. Ci sono ancora oggi le linee di tram che ci consentono di attraversare le città seduti a bordo di un mezzo di trasporto suggestivo e affascinante che, in qualche modo, ci riporta indietro nel tempo.

Anche Roma, la splendida capitale d’Italia, ha le sue linee di tram, anche se queste oggi sono ridotte al minimo. Spostarsi da una parte all’altra della città eterna può trasformarsi in una vera e propria esperienza di viaggio inedita e sensazionale. In particolare, il tram 19 offre un itinerario incredibile, che parte dal quartiere di Centocelle, fino ad arrivare a Piazza Risorgimento.

Ed è proprio a bordo di questo tram, muniti di un biglietto dal costo di € 1,50, che potrete scoprire la capitale in tutta la sua bellezza e non solo. Aprite gli occhi e osservate attentamente ciò che accade attorno a voi perché percorrendo l’intero itinerario, vi renderete conto anche delle diverse persone che prendono questo mezzo di trasporto, da un quartiere all’altro. Pronti a riscoprire Roma?

Piazza dei Gerani

Il nostro tour a bordo del tram 19 inizia a Piazza dei Gerani nel quartiere di Centocelle, è lì che troviamo il capolinea. Una zona popolare nata agli inizi del XX secolo abitata, soprattutto, da operai e artigiani arrivanti nella fiorente capitale di quegli anni.

Il quartiere era particolarmente frequentato soprattutto per il vicino aeroporto militare di Centocelle, il primo in Italia ad entrare in funzione nel 1909 e oggi non più attivo. La strada è caratterizzata da abitazioni popolari e tantissimi negozi economici.

Via Prenestina

Il tour prosegue lungo la via Prenestina e, attraverso i finestrini del tram, è possibile osservare come cambia l’urbanistica del quartiere. A caratterizzarlo, infatti, ci sono alti palazzoni costruiti nel pieno del boom economico. L’itinerario porta dritti a Piazzale Prenestino, il quartiere di Roma popolare molto amato dai registi. Proprio qui, infatti, Roberto Rosellini girò una scena iconica del suo film Roma città Aperta.

Porta Maggiore

Il tour prosegue per Scalo San Lorenzo. È scendendo a questa fermata che si può far visita a una delle piazze più belle e suggestive della capitale, quella di Porta Maggiore. Il quartiere intero è una vera scoperta, dalla Fabbrica Pantanella alla Tomba del Fornaio Eurisace.

Tiburtina

Il percorso del tram porta i passeggeri lungo la trafficata via Tiburtina dove è possibile fare una pausa golosa all’interno di Said, l’antica cioccolateria. Qui troverete anche il Cimitero del Verano, il Campo Santo monumentale di Roma e la città Universitaria su via Regina Elena.

La Roma bene

Dopo aver lasciato la zona studentesca e la parte più popolare della città, si arriva alla fermata Buenos Aires, punto di partenza per una visita allo stravagante e misterioso quartiere Coppedè. Cambiano le architetture e le strade, e anche le persone che salgano sul tram mentre l’itinerario passa nel quartiere Parioli per fermarsi, poi, davanti ai cancelli di Villa Borghese.

Rimanendo a bordo del tram 19, si può andare alla scoperta del bellissimo polmone verde romano: i binari costeggiano infatti la sontuosa villa tra piccoli chioschi, laghetti e percorsi pedonali.

Zona Prati

Il tour a bordo del tram 19 continua, attraversando il fiume Tevere sul Ponte Matteotti fino ad arrivare a Prati, una delle zone residenziali più apprezzate della capitale. Negozi ed eleganti edifici si susseguono lungo la via mentre, il tram, prosegue per arrivare all’ultima fermata, quella di Piazza Rinascimento, dalla quale è possibile raggiungere San Pietro e i Musei Vaticani.