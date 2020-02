Alitalia, si vola in coppia: l’offerta speciale di San Valentino

editato in: da

Con San Valentino alle porte, se non avete già pensato al regalo perfetto per stupire la vostra dolce metà non vi resta molto tempo. Per fortuna, ci pensa Alitalia: potete organizzare uno splendido viaggio in Italia o in Europa approfittando delle offerte imbattibili dedicate proprio alla festa degli innamorati.

La compagnia aerea offre numerose opportunità per volare verso alcune delle più belle destinazioni del suo network. Se volete concedervi un weekend nel nostro Belpaese, non dovrete far altro che scegliere la vostra meta preferita e preparare i bagagli: acquistando almeno due biglietti per volare dal 2 marzo al 21 giugno 2020, potrete trovare tariffe a partire da appena 75 euro a persona (andata e ritorno).

Qualche esempio? Ci sono ben 4.500 posti per viaggiare da Roma a Catania, splendida città che sorge ai piedi dell’Etna e si affaccia sul mar Ionio. Qui l’arte e la cultura si mescolano ad un paesaggio favoloso, tale da rendere la città una meta molto apprezzata dai turisti. Con l’arrivo della stagione calda, poi, passeggiare per le sue viuzze e ammirare le sue meraviglie è un’esperienza unica, per poi concedersi un bel tuffo rinfrescante e rigenerante. Dovete però affrettarvi: l’offerta Alitalia è valida per gli acquisti effettuati sul sito ufficiale entro il 14 febbraio.

Ma non è tutto, perché la stessa promozione è estesa anche ai voli su tutto in network europeo della compagnia di bandiera. Potrete viaggiare a partire da 75 euro a persona (andata e ritorno) alle stesse condizioni descritte sopra, scegliendo tra le destinazioni più belle dell’intero continente. Ad esempio, potete regalarvi un viaggio a Colonia: stiamo parlando di una città estremamente suggestiva, affacciata sulle rive del Reno. Qui piccole stradine acciottolate regalano splendidi scorci di pittoreschi edifici storici e meravigliosi panorami. È la meta perfetta per una vacanza romantica, e non mancano certo le occasioni per fare un po’ di vita notturna.

Se quest’anno, infine, volete veramente sorprendere il vostro partner, allora l’offerta giusta è quella che riguarda le destinazioni di Alitalia in Nord Africa e in Medio Oriente. Acquistando almeno due biglietti entro il 14 febbraio potrete volare a partire da 155 euro a persona (andata e ritorno). Ad esempio, da Firenze potrete raggiungere Casablanca: la splendida città del Marocco è il perfetto connubio tra modernità e antichità, dove trovare tutti gli ingredienti per una vacanza speciale.