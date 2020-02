Alitalia, l’offerta limitata per volare in tutto il mondo

editato in: da

Ultimi giorni per approfittare delle offerte Alitalia per volare in tutto il mondo. La compagnia aerea, infatti, fino al 4 febbraio offre la possibilità di programmare i vostri viaggi in diverse destinazioni – con partenza dal 24 febbraio al 29 aprile – con sconti del 20% sui tutti i biglietti.

Le offerte, limitatissime, sono relative alla classe Economy, Premium Economy e Business.

Quale miglior momento se non questo, dunque, per scoprire Rio de Janeiro? Grazie alla promozione potete finalmente esplorare questa città costiera e un volo da Verona ora vi costa 270,70 euro. Famosa per le spiagge, le bellissime Copacabana e Ipanema, Rio è nota nel mondo anche per l’alta la statua del Cristo Redentore che protegge la città e il suo carnevale pazzesco.

Da percorrere anche la Scalinata di Selaròn, una colorata opera architettonica decorata dall’artista cileno da cui prende il nome, e la montagna di Pan di Zucchero, raggiungibile con la funivia. Qui il divertimento non manca mai: perfetti, per vivere la notte, il quartiere di Lapa o il Pedra do Sal, locale tipico in cui si balla la samba fino a tarda notte.

Da Milano ora si può arrivare a Johannesburg con 190,16 euro. Nota per i suoi safari, questa città potrebbe sorprendervi positivamente anche dal lato culturale.

Che ne dite di una visita al museo dell’Apartheid, nel quartiere di Soweto, o una tappa al mercato artigiano African Craft Markets? Se volete proseguire con un’itinerario all’insegna della cultura non dimenticate di far visita al quartiere di Houghton, dove visse Nelson Mandela e in cui sono presenti anche gallerie prestigiose. Infine, per gli amanti dei parchi di divertimento il Gold Reef City è meta perfetta per scoprire come si lavorava in una miniera d’oro.

Con 491, 98 euro, infine, potete prenotare un volo Alitalia da Bologna a San Paolo, in Brasile. Per respirare subito l’aria di città potete camminare lungo l’Avenida Paulista, una via ricca di bar, ristoranti, negozi, e dirigervi verso il Mercado Municipal, meta perfetta per assaggiare il miglior cibo tipico.

Per chi ama l’arte è d’obbligo una tappa alla Pinacoteca do Estado, uno dei più grandi musei d’arte brasiliani in cui sono custodite anche opere locali, e al Masp, in cui si possono ammirare anche opere di Botticelli, Matisse, Picasso e Dalì. E per rilassarsi che ne dite di una visita al Giardino Botanico? Un’oasi di 36 ettari con oltre 380 specie di alberi, laghi ma anche tucani e altri uccelli tipici del luogo.