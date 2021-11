L’albero di Natale più maestoso di sempre è stato scelto

L’accensione dell’albero di Natale è un momento magico che emoziona tutti, indistintamente. Addobbiamo gli abeti nelle case, nelle strade e nelle piazze dei quartieri, dei paesi e delle città, per poi riunirci sotto questi per esprimere sogni, sussurrare desideri e scambiarci i regali.

E se è vero che tutti gli alberi di Natale, indipendentemente dalle dimensioni e dagli addobbi, sono speciali in maniera unica, è vero anche che alcuni di questi sono diventati dei simboli nell’immaginario collettivo, al punto tale da trasformarsi in vere e proprie attrazioni turistiche.

È il caso dell’imponente albero di Natale del Rockefeller Center che anche quest’anno, come da tradizione, verrà allestito tra la 5th e 6th Avenue per trasformare New York in una cartolina natalizia dalla bellezza infinita. La notizia è stata già diffusa: l’albero è stato scelto e i preparativi sono iniziati, non ci resta che contare i giorni che ci separano dalla sua accensione.

A ricevere l’onere e l’onore di incantare gli occhi e il cuore dei newyorkesi e di tutti i viaggiatori del mondo che passeranno per la Grande Mela durante il periodo dell’Avvento, sarà un abete norvegese alto 25 metri proveniente dal Maryland, e più precisamente da Elkton.

L’11 novembre, quello che si appresta a diventare il leggendario albero di New York di questo 2021, verrà tagliato e trasportato in città. A lui sono destinate 50 mila luci colorate e una grande stella realizzata con cristalli Swarovski che sarà posta in cima, come da tradizione.

La cerimonia di accensione è prevista il 1° dicembre e l’albero illuminerà tutto il mini quartiere del Rockefeller Center fino al 16 gennaio del 2022. Cittadini e viaggiatori potranno ammirare il maestoso albero all’indirizzo 30 Rockefeller Plaza, contemplarlo dalla strada oppure scegliere di pattinare sulla pista di ghiaccio che ogni anno accoglie centinaia e migliaia di persone, e che è illuminata proprio dalle sue luci.

Da oltre 80 anni, l’albero di Natale del Rockefeller Center è un vero e proprio simbolo del periodo natalizio per i cittadini e i viaggiatori di tutto il mondo. Ed è diventato con il tempo una tappa obbligata e imprescindibile della città. L’albero maestoso resterà acceso tutti i giorni dalle 18 a mezzanotte, mentre il giorno di Natale illuminerà la città per 24 ore no stop.