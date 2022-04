La prima stazione nel metaverso è stata inaugurata

Ci sono i neon colorati e le insegne dei negozi di elettronica che abbagliano e incantano. Ci sono i treni che partono e che arrivano e che trasportano persone provenienti da tutto il mondo verso un viaggio inedito, sensazionale e unico tutto da condividere. Ci troviamo all’interno della prima stazione al mondo a essere stata inaugurata nel metaverso.

Il suo nome è Akihabara e probabilmente non ha bisogno di presentazioni. Si tratta di una delle più importanti stazioni ferroviarie di interscambio di Tokyo situata nell’omonimo e famosissimo quartiere. Quello dei negozi che propongono le ultime tecnologie, quello dei videogiochi, dei manga, delle anime e di J-pop.

Punto di riferimento per tutti gli otaku, Akihabara è diventato col tempo il quartiere simbolo del futuro, della tecnologia e dell’avanguardia. Non stupisce, quindi, che sia diventato lui il primo centro d’incontro della città ad aver inaugurato il suo spazio nel metaverso. Ecco cosa dobbiamo aspettarci.

Akihabara: benvenuti nel metaverso

Se l’attesa di tornare a viaggiare verso il Giappone è diventata quasi insopportabile, ecco che cittadini di tutto il mondo potranno recarsi ad Akihabara, nel primo spazio virtuale del metaverso di tutto il mondo.

Il suo nome è VAW (Virtual AKIBA World) e offre un’esperienza inedita, dinamica e più reale di quanto possiamo immaginare. Nato dalla collaborazione di JR East, JR East Japan Planning Corporation e HIKKY Co., Ltd, uno sviluppatore di soluzioni di realtà virtuale, questo spazio virtuale riproduce fedelmente la stazione e i suoi dintorni con l’obiettivo di permettere alle persone di viaggiare, incontrarsi e visitare i dintorni.

Nel metaverso VAW, infatti, i visitatori possono attraversare i tornelli, salire sui treni e poi scendere, passeggiate all’interno della stazione di Akihabara e incontrare e conoscere altri viaggiatori virtuali.

Accedere al Virtual AKIBA World è semplicissimo. Per chi si trova fisicamente a Tokyo basterà inquadrare il QR Code presente in stazione o all’interno dei treni, tutti gli altri, invece, potranno fare questo viaggio virtuale da smartphone e computer, in qualsiasi parte del mondo, navigando sul sito dedicato.

Cosa puoi fare nel metaverso?

Ma cosa si può fare all’interno della prima stazione al mondo a essere entrata nel metaverso? Incontrare persone e condividere esperienze, questo sicuramente è l’obiettivo principale dello spazio virtuale, ma anche esplorare i dintorni e scoprire le novità di un quartiere dinamico e attivo.

Le persone potranno anche entrare nei negozi del metaverso e fare acquisti, oppure incontrarsi nelle sale messe a disposizione per parlare di lavoro o per fare quattro chiacchiere davanti a un drink. Non mancano attività più divertenti come quelle dedicate al karaoke.

Se siete appassionati di viaggi in treno, inoltre, potrete esplorare gli interni delle carrozze ricostruiti fedelmente, attraversare la stazione e poi uscire nel piazzale per andare alla scoperta dei dintorni di Akihabara.

Davanti agli occhi si manifesterà un agglomerato di luci e colori, un vero e proprio paradiso per gli appassionati della cultura pop giapponese, o per chiunque voglia entrare in contatto con questa. Sguardo sempre attento, però, perché durante le passeggiate virtuali potreste incontrare cosplayer dai costumi elaborati e idol del momento.