Pedalaria, la ciclovia che rivoluziona la mobilità verso l’aeroporto di Fiumicino

Viaggia da sempre, a volte per piacere altre volte per indole. Ha vissuto (quasi) in tutta Italia, con qualche sosta in Europa e oltreoceano.

È fresca di inaugurazione la ciclovia dell’Aeroporto di Roma Fiumicino Pedalaria: un percorso di 3,5 chilometri – sia ciclabile che pedonale – che collega l’aeroporto Leonardo da Vinci con la città di Fiumicino. La pista ciclabile è stata finanziata da Aeroporti di Roma e rientra tra i lavori per il Giubileo 2025: parte (o arriva) proprio dall’aeroporto per poi congiungersi – nella zona di viale del Lago di Traiano – al percorso già esistente che porta direttamente a Roma e che attraversa anche importanti aree archeologiche, come i Porti di Claudio e Traiano.

Una passeggiata pensata soprattutto per i lavoratori dell’aeroporto, ma che fa bella mostra di sé anche per i turisti: fiancheggia la zona aeroportuale per poi sbucare in via dell’Aeroporto di Fiumicino fino alla Parrocchia di Santa Maria degli Angeli (dove si è tenuta l’inaugurazione). Attraversando Largo Linate 8 ottobre 2001 si interrompe poi direttamente nel parcheggio dell’Aeroporto (verso il Terminal 3), dove troverete anche il parcheggio per le biciclette.

«È un’opera bellissima, spettacolare, davvero straordinaria. – ha commentato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri davanti ai giornalisti – Collegando la città di Fiumicino all’aeroporto attraversa un tragitto meraviglioso, che passa vicino luoghi straordinari come i Porti imperiali di Claudio e Traiano. Si tratta di un intervento di grande qualità, con materiali di pregio. Ha una funzione sia turistica che di mobilità sostenibile per i passeggeri ed i tanti lavoratori che potranno recarsi in modo comodo e sicuro e sostenibile a lavorare in questa grande città, con 50 mila addetti presenti ogni giorno, e molti arrivano da Fiumicino: consentire lo spostamento in bicicletta è molto importante dal punto di vista ambientale».

Fonte: Grazia Cicciotti

Le aree giardino di Pedalaria

Proprio l’attenzione all’ambiente è protagonista dell’intero progetto: ADR si è infatti premurato di usare cemento Idrodrain, impasti di legno riciclabili e Rain Garden. L’iniziativa più green è tuttavia l’Itinerario tra le aiuole dell’areale Mediterraneo: l’intero tratto di Pedalaria è infatti affiancato da aree giardino in cui crescono piante mediterranee tipiche. È ancora in fase di realizzazione: il tratto vicino all’aeroporto è già terminato, mentre nel restante pezzo di percorso troverete cartelli che vi allertano delle aree di piantumazione allestite.

Per entrare un po’ più nel dettaglio, sono cinque le aree in cui si riscontra un clima mediterraneo: il bacino del Mediterraneo, la California, il Cile Centrale, il Sud Africa meridionale e l’Australia Sud-Occidentale. La cartellonistica vi spiegherà bene quali sono le piante che potete ammirare e da quale regione provengono. Tra quelle già presenti spiccano rosmarino, salvia ma anchetantissimi fiori che fanno presagire una Pedalaria estremamente colorata in primavera.

Oltre alla sua utilità, Pedalaria può dunque rappresentare anche una piacevole passeggiata alla scoperta della natura: talvolta infatti il percorso si biforca per ciclisti e pedoni così da non creare ingombri. E, lungo tutta la ciclovia, sono state anche allestite panchine in legno per chi avesse bisogno di una sosta: a rafforzare l’idea che la pista ciclabile non è solo un tratto che porta a Fiumicino Aeroporto, ma è anche l’occasione per vivere l’area con più sostenibilità e attenzione per l’ambiente. Pedalando o camminando.