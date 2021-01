Meteo: nelle prossime 48 ore arriva la neve anche in pianura

editato in: da

L’aria artica continua ad affluire dall’Europa Nord orientale verso il Mar Mediterraneo portando con sé un clima tipicamente invernale anche nel prossimo weekend. Una serie di perturbazioni sono, infatti, dirette verso l’Italia. La loro traiettoria farà si che le regioni più coinvolte saranno quelle centro-meridionali, mentre buona parte del Nord rimarrà al di sopra del loro passaggio.

Per il fine settimana assisteremo a un’ondata di maltempo sulla Sardegna con piogge e rovesci che si estenderanno rapidamente alle regioni centro-meridionali a eccezione dell’alta Toscana, che rimarrà probabilmente all’asciutto, e della Sicilia, dove si scatenerà solo qualche piovasco.

Neve, invece, fino a quote collinari sulla Toscana, le Marche, l’Abruzzo e il Molise. Nevicate oltre i mille metri di quota sul Lazio e la Puglia e a quote sempre più elevate sull’Appennino meridionale. Sono attese schiarite al Nord, specie sulla Pianura Padana, ma con temperature sempre molto fredde e minime ampiamente sotto lo zero.

Da domenica ci sarà ancora maltempo in Sardegna e al Centro-Sud, ma in Sicilia, Calabria e Salento il tempo risulterà più asciutto, seppur con nuvolosità intensa. A differenza della giornata precedente, i fenomeni potranno spingersi un po’ a Nord, coinvolgendo la zona a Sud del Po e la Liguria, dove la neve o la pioggia mista a neve potrebbe scendere a quote molto basse o a tratti pianeggianti.

Ancora neve attesa in chiusura di settimana a quote collinari sull’Appennino settentrionale, e a quote più elevate su quello centrale. Farà sempre molto freddo al Nord, con temperatire minime al di sotto dello zero, mentre scoppierà il caldo all’estremo Sud, con valori anche superiori ai 20°C in Sicilia per via di alcune correnti tiepide meridionali.