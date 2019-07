Meteo: ad agosto torna l’anticiclone africano e farà caldo fino a Ferragosto

editato in: da

Ancora qualche giorno di instabilità residua sulle regioni settentrionali e poi via che scoppia l’estate. Quella vera.

Il primo weekend di agosto vedrà transitare qualche nuvola che scatenerà temporali, anche forti e un calo termico. Ma il resto del mese sarà piuttosto bello. In particolare per chi trascorrerà le vacanze al Sud.

Qui, infatti, farà di nuovo la sua comparsa l’anticiclone africano, che porterà tempo stabile e un sensibile rialzo termico.

Le massime raggiungeranno anche la soglia dei 40°C e saranno sopra media stagionale già da metà della settimana prossima.

Poche variazioni al Nord con valori generalmente ancora in linea con la prima decade di agosto, quando l’anticiclone rimarrà ben saldo sull’Europa centro-meridionale e sul Mediterraneo centrale, favorendo tempo stabile, anche se con qualche insidia al Nord dove è atteso qualche temporale.

La tendenza per la settimana successiva è di tempo stabile, anche al Nord, con un generale aumento delle temperature che potrebbero portarsi oltre le medie, almeno fino a Ferragosto.

È ancora troppo presto, però, per fare previsioni per tutto il mese di agosto, ma se continua così non possiamo che attenderci un’estate davvero piacevole-