Tokyo si prepara alle Olimpiadi più care di sempre coi pacchetti deluxe

Quanto costa andare a Tokyo in occasione delle Olimpiadi del 2020? Le notizie non sono buone, per chi non ha ancora prenotato: i prezzi stanno salendo in maniera vertiginosa e trovare un posto è sempre più difficile.

I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 sono l’evento più atteso per milioni di appassionati di sport in tutto il mondo. C’è chi si accontenta di rimanere sintonizzato davanti alla tv per tutta la giornata, assistendo alle varie discipline e facendo il tifo con i propri amici, e chi invece desidera ardentemente andare in Giappone e vivere da vicino questa incredibile avventura, al fianco degli Azzurri. Sono tante le persone che hanno già prenotato volo, hotel e biglietti per assistere ad alcune delle gare che si disputeranno. Qualcuno invece ha deciso in ritardo e rischia di non trovare più posto.

Pensate, la richiesta di biglietti per gli eventi principali delle Olimpiadi è così alta che il comitato organizzatore ha optato per un sorteggio, in modo da accontentare il maggior numero di ospiti senza alcun criterio distintivo (se non la buona sorte di essere tra i selezionati). Ma chi proprio non può fare a meno di assistere ai Giochi Olimpici ed è disposto a spendere qualsiasi cifra pur di avere questo privilegio, potrà usufruire dell’offerta messa a punto dagli organizzatori a caro prezzo.

Stiamo parlando di pacchetti deluxe che garantiscono varie agevolazioni. Alla cifra di 60mila dollari (circa 54mila €) si avranno gli ingressi alle cerimonie d’apertura e di chiusura dei Giochi, nove giorni di gare di atletica (naturalmente nei posti migliori dello stadio) e la possibilità di usufruire di cene preparate da chef stellati, accompagnate da vino, champagne, sakè e birre giapponesi. Al momento, pare che questa promozione sia disponibile solo per i giapponesi più facoltosi, ma diverse aziende stanno cercando di aderire all’offerta. E se non si possiedono tutti questi soldi, ma si vuole comunque vivere un’esperienza indimenticabile? L’organizzazione propone un pacchetto giornaliero al costo di 1.500 dollari (1.350€), che permette l’ingresso per una sola giornata per assistere a un evento di uno degli sport minori.

Se queste cifre vi sembrano assurde, basta fare un giro sui vari portali che offrono voli e alloggi per scoprire che in tutta la città di Tokyo e nei dintorni i prezzi sono saliti alle stelle. Queste si prospettano per evidenti motivi le Olimpiadi più care della storia, e mancano ancora diversi mesi al grande evento!