Tra le culture più interessanti al mondo vi si è sicuramente quella giapponese. Ilha un fascino incredibile, soprattutto su chi vive lontano. Ma come la si può capire a fondo, quella cultura? Se si prenota un volo per Tokyo, si può andare alla scoperta dei suoi musei. Magari acquistando il Tokyo Museum Grutto Pass , che permette di entrare a prezzo agevolato in ben 92 musei (e non solo) della capitale.