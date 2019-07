Tutti i vip pazzi per il Giappone

editato in: da

Giappone, terra di antiche meraviglie architettoniche e bellezze naturali da mozzare il fiato. Non stupisce che moltissime persone, ogni anno, desiderino trascorrere qui le proprie vacanze. E, tra i tanti turisti che scelgono questa meta, ci sono anche diversi vip.

Ad esempio, il Paese del Sol Levante è stata una delle mete della vacanza da sogno di Wanda Nara e Mauro Icardi. La splendida famigliola ha girato l’Oriente in lungo e in largo: spulciando il profilo Instagram della bombastica Wanda, abbiamo seguito il loro viaggio che li ha portati dapprima in Thailandia e poi in Giappone.

Qui, la coppia ha visitato Tokyo: il tempio Senso-ji, uno dei più antichi e dei più frequentati della città, è stata la prima tappa del tour che ha portato Wanda Nara e Icardi ad ammirare le meraviglie di alcuni dei santuari più belli del mondo.

Poi è stata la volta di Kyoto, famosa per i suoi suggestivi giardini zen e per i suoi monumenti storici entrati a far parte del Patrimonio UNESCO. In particolare, la città ha offerto alla famiglia Icardi lo spettacolo del santuario di Fushimi Inari Taisha e, in seguito, le meraviglie naturali della foresta di bambù di Arashiyama.

In questo luogo magico sorge il tempio di Tenryu-ji, uno dei 5 più grandi di Kyoto e anch’esso inserito nella lista UNESCO. E, in un’oasi verde davvero particolare, è possibile ammirare il parco delle scimmie giapponesi, dove vivono circa 140 esemplari in piena liberà, nel loro habitat naturale.

Anche Daniele De Rossi, ex capitano della Roma, e sua moglie Sarah Felberbaum hanno scelto il Giappone per dare inizio alle loro vacanze. Partiti subito dopo l’addio al calcio del grande campione giallo-rosso, i coniugi sono arrivati a Tokyo e hanno esplorato la città.

Per loro non è la prima esperienza in Oriente: già negli anni passati hanno visitato il Giappone, come testimoniano le molte prove fotografiche pubblicate dalla splendida attrice sul suo profilo Instagram. Questa volta il loro viaggio nel Paese del Sol Levante non è stato molto lungo, perché pochi giorni dopo De Rossi e sua moglie erano distesi al sole in una spiaggia delle Hawaii.

Infine, i Ferragnez sono proprio in questi giorni atterrati a Tokyo – tutta la famiglia al completo, incluso il piccolo Leone. Per loro non si tratta però di una vacanza di piacere: Chiara Ferragni ha infatti annunciato su Instagram di essere dovuta volare in Giappone per girare uno show americano. Probabilmente, lei e Fedez ne approfitteranno per visitare questa misteriosa terra dalle infinite sorprese.