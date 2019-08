Jet privato, yacht e villa: quanto costa una vacanza a Ibiza come Chiara Ferragni

editato in: da

Dopo l’Umbria e la tappa in Sicilia, Chiara Ferragni e Fedez, con il piccolo Leone, sono volati alle Baleari per godersi il mese di agosto in una delle mete più in voga tra i vip che amano le spiagge frequentate, la movida serale e rilassarsi sullo yatch in qualche caletta irraggiungibile.

L’influencer e il rapper, con figlio e amici, hanno trascorso qualche giorno in spiaggia a Ibiza e, qui, hanno ammirato e raggiunto la magica e misteriosa isola di Es Vedra, isolotto roccioso a 2 km al largo della costa occidentale di Ibiza, proprio di fronte a Cala d’Hort.

Es Vedra è da sempre avvolta da miti e leggende: dimora delle sirene, modello per la costruzione delle Piramidi, punta della civiltà sommersa di Atlantide, insomma, pura magia che regala grotte e insenature nascoste, acqua cristallina e insolite formazioni rocciose.

Durante la loro vacanza tra Ibiza e Formentera, Chiara e Fedez hanno poi apprezzato la cucina mediterranea in alcuni dei migliori locali della zona. A Ibiza si sono fermati all’Hostal La Torre, intimo, tranquillo, in mezzo alla natura e con una squisita e curata cucina mediterranea. Il ristorante con terrazza dell’Hostal La Torre è situato sulla cima di una scogliera da cui è possibile ammirare l’isolotto di Conejera e il miglior tramonto sul mare.

Altro locale che li ha accolti è l’Agroturismo Atzaró, incantevole hotel in stile rustico, immerso in un aranceto nella campagna di Ibiza che dispone di un ristorante gastronomico dove gustare una creativa cucina mediterranea, e il ristorante La Veranda, dove apprezzare la cucina fusion.

A Formentera, invece, i Ferragnez sono stati ospiti del Es Moli de Sal, uno dei ristoranti più famosi ed esclusivi dell’isola, a pochi metri dal mare, nel bel mezzo della spiaggia di Illetas.

Da qui si gode di una vista mozzafiato su due delle spiagge più belle di Formentera, Es Cavall d’En Borràs e Platja de Ses Illetes, e sul Parco Naturale di Ses Salines. Le prelibatezze del ristorante? Paella, pesce fresco, riso e carne e il rinomato stufato di aragosta.

Per organizzare la loro vacanza da sogno, Chiara e Fedez si sono affidati a CavaGroup, azienda leader nell’assistenza personale premium, il cui carattere distintivo si manifesta in un’arte del servizio senza compromessi, offrendo ai suoi clienti un senso di prestigio, serenità, ordine e organizzazione e risparmiando loro tempo.

Il servizio risponde a tutte le esigenze del cliente, dalle attività quotidiane coinvolte nella gestione di una famiglia ai servizi completi di viaggio e turismo, prenotazioni in ristoranti esclusivi, biglietti per eventi culturali, di intrattenimento e sportivi e molto altro.

Vorreste organizzare anche voi una vacanza super esclusiva come quella di Chiara Ferragni?

Un volo privato in jet da Milano Linate a Ibiza ha prezzi a partire da € 10820.00 (spese e tasse incluse) con un light jet e a partire da € 18440.00 (spese e tasse incluse) con un medium jet.

Per quanto riguarda il noleggio di yacht a Ibiza, un’imbarcazione di lusso di 14 metri ha un prezzo a partire da 1300/1400 euro al giorno, uno yacht di 15 metri tra i 1700 e 2175 euro al giorno in base alle caratteristiche; dai 16 ai 23 metri il prezzo parte dai 2000 euro al giorno. Si trovano anche offerte per yacht di 14 metri a 700 euro al giorno e di 8 metri a 550 euro al giorno.

Soggiornare in una villa a Ibiza con 12 posti letto costa da 371 a 700 euro a notte, con 10 posti letto da 229 euro a notte, con 12 posti letto da 758 euro a notte, con 14/16 posti letto da 414 euro a notte, con 22 posti letto da 585 euro a notte. Il prezzo varia in base alla posizione, alle caratteristiche e ai servizi della villa scelta.