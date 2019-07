I borghi più belli dell’Isola d’Elba

L’Isola d’Elba è famosa per le sue spiagge e per il suo mare, frequentatissimo dai turisti non appena spunta il primo sole. L’isola dell’ arcipelago toscano , però, offre molto di più. Dai sentieri per camminare, praticare trekking o pedalare a cavallo di una e-bike aiche si nascondono nell’immediato entroterra. Antichi borghi ricchi di storia e di tradizioni, arroccati su speroni rocciosi o sviluppartisi intorno a un porticciolo marinaro. Eccoda visitare durante una vacanza all’Elba