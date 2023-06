Puoi sentirti una star per una notte dormendo negli hotel preferiti dalle celeb

Fonte: IPA / The Grosby Group Utah, l'hotel Amangiri amato dalle star

Esclusivi, in luoghi meravigliosi e in cui sentirsi star per una notte: stiamo parlando degli hotel preferiti dalle celeb, strutture che uniscono il confort all’eleganza, immerse in destinazioni da togliere il fiato e dove regalarsi istanti di assoluto relax e bellezza. E magari sorseggiare un drink con qualche celebrità a pochi passi di distanza.

Ce ne sono diversi, ovviamente si trovano in destinazioni meravigliose e ognuno di loro ha qualche peculiarità che lo rende unico e meta perfetta per una vacanza da sogno. Se state pianificando una fuga dalla quotidianità, vi piacerebbe farvi coccolare come delle star e avete budget necessario per trasformare il sogno in realtà, ecco alcuni degli hotel più amati dai vip di tutto il mondo.

Cap d’Antibes – Hotel du Cap-Eden Roc

La Costa Azzurra è una delle mete più amate dalle star di tutto il mondo: il mare cristallino del sud della Francia, le coste frastagliate immerse nella natura, i locali alla moda: questi sono solo alcuni dei tanti motivi per cui Cap d’Antibes e l’Hotel du Cap-Eden Roc sono molto frequentati dalle celeb. Ristoranti e bar, suite lussuose, spa e spazi dedicati al benessere, fanno di questa struttura un luogo da sogno. Inoltre, è anche la location dove si tiene l’amfAR Gala, una cena con asta benefica che si svolge in concomitanza con il Festival di Cannes. Inutile sottolineare la grande presenza di vip da tutto il mondo.

Istanbul – Ciragan Palace Kempinski

Ci spostiamo a Istanbul, una città affascinante in cui immergersi nella storia, ammirare architetture del passato e strutture più recenti o farsi coccolare in un Hammam. Qui si trova il Ciragan Palace Kempinski: 310 camere, ristoranti, bar, terme e una piscina a sfioro. Da non dimenticare le suite che si trovano nell’edificio storico e che offrono ai propri ospiti il massimo della privacy e del lusso. Chi tra le celeb vi ha soggiornato? Membri delle famiglie reali, ma anche attori e cantanti: un’intera parete è dedicata agli scatti dei tanti vip che sono stati ospiti del Ciragan Palace Kempinski e, tra questi, è possibile individuare star come Madonna e Naomi Campbell.

Whistler Blackcomb – Four Seasons Resort

Le montagne, la natura, la possibilità di dedicarsi agli sport invernali, oppure a bellissime passeggiate: tutto questo è possibile a Whistler Blackcomb in British Columbia. In questa località, considerata una delle più importanti stazioni sciistiche del Nord America, si trova il Four Seasons Resort dove rilassarsi, immersi in un’atmosfera elegante e al tempo stesso che si inserisce alla perfezione nell’ambiente circostante. Si dice che sia molto amato da star come Jason Momoa, Hugh Jackman e la famiglia Beckham.

Lago di Como – Grand Hotel Tremezzo

Il Lago di Como in Italia è una delle mete più amate delle star, non stupisce quindi che lì si trovi uno degli hotel italiani dove incontrare le celebrity. Si tratta del Grand Hotel Tremezzo che si trova sulla sponda occidentale dello specchio d’acqua. Ristoranti, spa e l’impareggiabile vista sulle gentili sponde del celebre lago, sono solo alcuni dei dettagli che affascinano in questa location stupenda, dove hanno soggiornato anche artisti famosi. Qualche nome? Pare che ci siano stati, tra gli altri, attori come Natalie Portman ed Edward Norton.

Utah – Amangiri

Perfettamente integrato con l’ambiente circostante è l’Amangiri che si trova in Utah, negli Stati Uniti. Se all’esterno domina il paesaggio desertico composto da gole e altipiani, e da una suggestiva roccia rossa, le suite hanno un carattere moderno ed essenziale e sono la location perfetta per una vacanza immersiva nella natura selvaggia, circondata da panorami unici al mondo. Tanti i vip che lo frequentano come Emily Ratajkowski o Kanye West, che pare abbia trascorso proprio lì la luna di miele con la nuova moglie Bianca Censori.