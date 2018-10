Ecco i 10 yacht più grandi del mondo

editato in: da

Gli yacht più grandi del mondo. Foto-classifica

Sono veri e propri appartamenti galleggianti dotati di ogni (super)lusso e di ogni tipo di comfort. Cabine armatoriali che sembrano ville, piscine e ponti infiniti dove prendere il sole. Ma anche piste d’atterraggio per elicotteri, sommergibili per esplorare i fondali marini, scivoli d’acqua, campi da squash e basket, ma anche ospedali completamente attrezzati, uffici e sistemi di sicurezza a prova di KGB.

Ecco i 10 yacht più grandi, più lussuosi e più costosi del mondo

1. AZZAM

Per anni lo yacht privato più grande del mondo è stato l’Eclipse di Roman Abramovich. ora, invece, il patron del Chelsea è stato spodestato dal nuovo Azzam, il super-yacht appartenente al principe saudita al-Walid bin Talal. Ben 180 metri di lunghezza rispetto ai 162,5 dell’Eclipse, Azzam è costato ben 500 milioni di euro (l’Eclipse “solo” 485). E’ uscito dai cantieri tedeschi Lürssen Yachts, gli stessi che hanno costruito l’Octopus di Paul Allen, co-fondatore di Microsoft. Non solo è il più grande al mondo, ma anche uno dei più veloci: 94mila cavalli di potenza. Raggiunge i 30 nodi di velocità e il serbatoio può contenere fino a un milione di litri di carburante.

2. ECLIPSE

Era lo yacht privato più grande del mondo fino al poco tempo fa, ora è passato al secondo posto. Appartiene al proprietario del Chelsea Football Club (U.K.), Roman Abramovich (Russia) e misura 170 metri di lunghezza. E’ costato 485 milioni di dollari. E’ dotato di 11 cabine per gli ospiti, 2 piattaforme per l’atterraggio di elicotteri, un mini-sommergibile e un proprio sistema di difesa con lanciamissili e uno scudo laser per oscurare le telecamere dei paparazzi.

3. DUBAI

Il terzo yacht più lungo del mondo. Meglio conosciuto come Platinum, è lungo 160 metri ed è di proprietà dello sceicco Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, sovrano dell’Emirato di Dubai. Gli interni sono stati disegnati da Philippe Starck e può ospitare fino a 115 persone oltre all’equipaggio di 88 membri. Ha una grande piscina, un campo da squash e un eliporto con relativo hangar.

4. AL SAID

Questo yacht tra i più lunghi del mondo appartiene al Sultano Qaboos dell’Oman e misura 155 metri. Può ospitare fino a 70 persone e 154 membri dell’equipaggio.

5. PRINCE ABDULAZIZ

Appartiene al Re dell’Arabia Saudita, Abdul Aziz, ed è solo uno degli yacht reali. E’ lungo 147 metri e, a poppa, ha lo spazio per alloggiare un elicottero e una piscina sul ponte superiore. Al primo piano si trova la lobby che è la replica esatta dell’interno del Titanic. Può ospitare 22 persone.

6. EL HORRIYA

Misura 146 metri ed è datato 1865. Inizialmente si chiamava Mahroussa e fu il primo yacht a passare attraverso il Canale di Suez nel 1869. Fino a poco tempo fa era il panfilo presidenziale del deposto Hosni Mubarak, ex Presidente dell’Egitto. Oggi appartiene alla Marina egiziana.

7. AL SALAMAH

Misura 140 metri e, anch’esso, appartiene al Sultano Abdul Aziz, ministro della Difesa saudita. Tremila metri quadrati siddivisi su 8 ponti in teak, un equipaggio di 96 persone per 82 camere. Elicottero, mini ospedale, vasche idromassaggio, piscine e una particolare coperta in vetro trasparente sono solo alcuni degli optional. Pare ci sia anche una scalinata in oro massiccio. Il suo volore è di circa 200 milioni di dollari.

8. RISING SUN

Apparteneva a Larry Ellison, Ceo di Oracle, ma ora è di proprietà di David Geffen, uno dei fondatori della Dreamworks. Misura 138 metri ed è costato all’incirca 200 milioni di dollari. E’ una picola nave, con 82 stanze, ciascuna con la propria Jacuzzi, suddivise su cinque piani. Ha un cinema e un campo da basket che, all’occorrenza, diventa pista d’atterraggio per elicotteri.

9. SAVARONA

Misura 136 metri. Appartiene alla Repubblica Turca, ma da una cinquantina d’anni viene noleggiato da uno degli uomini più ricchi del Paese, Kahraman Sadykoglu. Tra le dotazioni dello yacht non può mancare il bagno turco, ma ci sono anche un teatro, una piscina e una biblioteca dedicata all’ex leader Ataturk. Il salone è dominato da una scalinata d’oro di 86 metri.

10. SERENE

Prodotto dalla Fincantieri, è lo yacht più grande mai costruito in Italia. Vanta sette ponti, un hangar e pista d’atterraggio per due elicotteri oltre a una enorme piscina d’acqua di mare nella quale viene alloggiato un sommergibile. E’ costato 300 milioni di euro e appartiene a un magnate russo il cui nome è top secret.