I luoghi più belli della Toscana set del film “Tutti per 1 – 1 per tutti”

Andrà in onda la sera di Natale l’atteso film di Giovanni Veronesi, “Tutti per 1 – 1 per tutti”, sequel di “Moschettieri del Re – La penultima missione”, tra i più visti e apprezzati dello scorso anno.

Il pubblico ritroverà nel cast Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, rispettivamente nei panni di D’Artagnan, Porthos e Athos, richiamati dalla Regina Anna d’Austria, interpretata da Margherita Buy, per un’ultima missione segreta. All’appello manca, invece, Sergio Rubini, che nel primo film ha interpretato Aramis.

I tre celeberrimi moschettieri saranno questa volta guidati da Tomtom, stravagante veggente interpretata da Giulia Michelini, con la quale si lanceranno in una mirabolante avventura: scortare Enrichetta d’Inghilterra (Anna Ferzetti) e sua figlia, la piccola Principessa Ginevra (Sara Ciocca), ai confini con l’Olanda, dove quest’ultima dovrà incontrare il suo futuro consorte per un matrimonio combinato. Tuttavia, di Ginevra è segretamente innamorato l’orfanello riccioluto Buffon, interpretato da Federico Ielapi, il Pinocchio di Matteo Garrone.

Le location scelte per le riprese di “Tutti per 1 – 1 per tutti” sono alcuni dei luoghi più belli e suggestivi della Toscana. A fare da sfondo alle vicende dei moschettieri di Veronesi è, infatti, la Val D’Orcia con il suo incredibile paesaggio, tra colline a perdita d’occhio e borghi medievali noti in tutto il mondo per la loro unicità e bellezza.

Dal 21 agosto scorso fino a metà ottobre, la troupe ha fatto tappa nelle province di Siena e Grosseto, partendo dallo splendido borgo trecentesco di Buonconvento, avvolto da una suggestiva atmosfera medievale. Il cast di “Tutti per 1 – 1 per tutti” ha poi toccato altre perle toscane, come l’incantevole paesino di Roccalbegna, un luogo ricco di storia, arte, natura e tradizioni che sembra uscito da un romanzo fantasy.

E ancora, gli spettatori seguiranno i tre moschettieri nel loro viaggio avventuroso tra i magnifici paesaggi di Pienza, gioiellino della Val d’Orcia, tra gli scenari da sogno di Montepulciano, nel delizioso borgo di Scarlino, nelle rinomate Grosseto, Castiglione della Pescaia e Follonica.

Con i protagonisti del film Prodotto da Vision Distribution e Indiana Production, con la collaborazione di Toscana Film Commission e Toscana Promozione Turistica, si andrà anche alla scoperta di altre due perle della provincia di Siena. Si tratta delle splendide Castiglione d’Orcia e San Quirico d’Orcia, dove gli occhi degli spettatori saranno rapiti da paesaggi unici e atmosfere che ben si prestano a fare da sfondo all’ultima missione dei famosi moschettieri creati dalla penna di Alexandre Dumas.