Dove è stata girata la fiction Tv Il Patriarca con Claudio Amendola

Le location della fiction Il Patriarca, qui Monopoli e il suo porto

Da venerdì 15 novembre, su Canale 5, va in onda la seconda stagione di “Il Patriarca”, la serie tv che vede Claudio Amendola nel ruolo di Nemo Bandera, un imprenditore coinvolto in un potente traffico di narcotici nella città di Levante.

La trama si sviluppa attraverso sei puntate in cui Bandera affronta il dolore della perdita del figlio Carlo, facendo affidamento sulla sua famiglia.

La serie è stata girata in diverse affascinanti location in Lazio e Puglia, che fanno da sfondo alle intense vicende familiari e criminali del protagonista. Scopriamo dove sono state ambientate le riprese della fiction tv Il Patriarca.

Le riprese in Puglia: Bari, Trani e la Murgia

La troupe di “Il Patriarca 2” ha girato una parte significativa della seconda stagione in Puglia, tra marzo e aprile 2024. Bari è una delle principali location della serie: le affascinanti stradine di Bari Vecchia, il lungomare della città e il Museo Teatro Margherita sono diventate lo sfondo per alcune delle scene più importanti. Il fortino di Sant’Antonio e altre zone storiche della città hanno aggiunto un tocco di mistero e fascino alla trama.

Conversano, Fasano, Monopoli e Trani sono altre città pugliesi protagoniste della serie. A Trani, per esempio, le riprese si sono svolte all’interno del carcere maschile, un luogo che conferisce un’atmosfera intensa e drammatica agli episodi. La città di Levante, ambientata nel comune di Monopoli, rappresenta un’altra delle location chiave. La serie ha utilizzato il paesaggio rurale e le architetture storiche di questa zona, come la contrada dell’Impalata, famosa per la Chiesa di Maria Addolorata, uno dei luoghi più suggestivi della zona.

Tra le location pugliesi di rilievo, Monopoli ha un ruolo centrale. La città offre un paesaggio mozzafiato, ideale per ambientare le scene di “Il Patriarca 2”. In particolare, il porto di Monopoli è stato utilizzato per alcune riprese che mettono in risalto la vitalità del luogo, che si fonde perfettamente con la tensione della trama.

Un altro punto panoramico scelto per le riprese è il Cristo della Panoramica, un antico crocifisso che domina l’area circostante. Questo luogo, che affaccia sulla Murgia e sull’altopiano della Murgia, è uno dei punti di sosta per i sentieri di trekking che attraversano la puglia calcarea e le caratteristiche olivete. La sua posizione suggestiva offre una vista spettacolare, che è stata catturata in alcune delle scene più evocative della serie.

Le location nel Lazio: Roma e Fiumicino

Non mancano anche le riprese nel Lazio, con Roma e la sua provincia che fanno da sfondo ad alcune scene cruciali. Come nella prima stagione, Roma è una delle protagoniste indiscusse della serie, con i suoi angoli storici e moderni che creano il perfetto contrasto con le vicende drammatiche dei protagonisti.

In particolare, la troupe ha girato a Fiumicino, nelle zone di piazzale Molinari, Porto Canale e il molo sud. Queste location sul mare sono perfette per le scene ambientate nei luoghi legati al traffico di narcotici e alla criminalità.

La serie ha anche scelto di girare in alcune aree della frazione di Fregene, come i stabilimenti balneari del Lungomare di Ponente, che danno un tocco di realismo alle scene che coinvolgono la criminalità costiera.