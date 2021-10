“Ricomincio da Noi”, tutte le bellissime location del film

“Ricomincio da noi” è un film diretto da Richard Loncraine con Imelda Staunton e Timothy Spall, che vede protagonisti alcuni pensionati alle prese con problemi sentimentali e mostra come sia possibile riprendere in mano la propria vita anche in età avanzata.

La pellicola è stata girata tra Londra e Roma, due delle capitali più belle d’Europa.

La Londra di “Ricomincio da noi” si mostra con le sue attrazioni più famose, a partire dalla piazza Trafalgar Square da cui si scorgono The Mall, il viale che conduce a Buckingham Palace, e Lo Strand e Whitehall che portano alla casa del Parlamento.

La residenza della monarchia è uno dei luoghi apparsi in migliaia di film e una delle mete più ambite da chi visita la capitale inglese, edificata nel 1703 per il duca di Buckingham e in seguito acquistata da re Giorgio III per farne la residenza di famiglia.

Mentre seguite le vicende della protagonista Sandra che scopre il tradimento del marito e cerca rifugio dalla sorella, sullo schermo a Londra tenete d’occhio l’inconfondibile Big Ben e l’House of Parliament, noto anche come Palazzo di Westminster, imponente edificio con oltre mille stanze dove hanno sede le due camere del Parlamento inglese.

Qui svettano le due torri, la Victoria Tower e la Clock Tower, la Torre dell’Orologio, che tutti scambiano per il Big Ben ma, in realtà, “Big Ben” è il nome dell’enorme campana posta sulla torre da Benjamin Hall.

Infine, altra grande attrazione londinese del film è il British Museum, il museo più antico al mondo dove ammirare l’intera storia dell’uomo, già location di “Una notte al museo”.

Arriviamo a Roma, la “Città Eterna”, autentico museo a cielo aperto, quella città che rimane indelebile nel cuore e che, a ogni viaggio, ha sempre qualcosa da raccontare.

L’attrazione più nota è il Colosseo, l’Anfiteatro Flavio voluto dall’imperatore Vespasiano, oggi uno dei simboli della capitale, e indiscusso è anche il Pantheon dalla cupola emisferica con un’unica apertura sulla sommità da cui proviene la luce.

Spettacolari la Fontana di Trevi, in stile barocco vicino al classicismo, celebre nel film “La dolce vita”, la Piazza Navona e Piazza di Spagna, la prima con la Fontana dei Quattro Fiumi e la seconda con l’affascinante scalinata di Trinità dei Monti e la Barcaccia, stupenda fontana a opera di Pietro e Gianlorenzo Bernini.

Per concludere, in “Ricomincio da noi” cercate anche la Basilica di San Pietro, la più grande chiesa del mondo, ricca di capolavori degli artisti più importanti del Rinascimento romano, tra cui spicca la celeberrima Pietà di Michelangelo.