Roma low cost, 10 cose da fare gratis (o quasi)

A Roma c'è l'imbarazzo della scelta, perché le cose da visitare sono davvero tante: noi ne abbiamo selezionate 10 che non costano un euro (o da vedere con lo sconto)

Fonte: iStock L'affascinante Piazza di Spagna

Consigliata dalla maggior parte dei siti e dei magazine di viaggi (ma anche dalle persone che ci sono state) tra le mete che bisogna assolutamente visitare, Roma, la Città Eterna, è una delle città d’arte che vale la pena scoprire, grazie alla sua infinità di monumenti di epoche diverse, dall’antichità al ventennio fascista: la Città eterna è un museo a cielo aperto. Molte delle sue attrazioni turistiche, però, sono a pagamento. Per questo motivo, noi di SiViaggia ti offriamo la possibilità di acquistare alcuni biglietti con il 5% di sconto, in modo da poter vivere la nostra Capitale nella miglior maniera possibile. In alternativa, ecco a te 10 cose da fare a Roma gratis.

10 cose da fare gratis a Roma

Ti stiamo per raccontare quali sono 10 luoghi da vedere a Roma senza sborsare neppure un euro, ma ciò non toglie che in molti di questi posti sia possibile fare esperienze più immersive e particolari che ti lasceranno senza fiato (e sempre con lo sconto).

Piazza Navona



Uno dei simboli della città, affollata in qualunque stagione dell’anno, Piazza Navona è il cuore di tantissimi eventi cittadini e durante l’inverno ospita anche un graziosissimo mercatino di Natale. La sua forma è quella di un antico stadio. Un tempo, infatti, veniva riempita d’acqua e vi si svolgevano delle vere e proprie battaglie navali. Al centro domina la Fontana dei quattro fiumi di Gian Lorenzo Bernini, uno dei più famosi scultori del nostro Paese. Nella piazza ci sono altre due famose fontane: la Fontana del Moro e la Fontana del Nettuno.



Colle del Gianicolo



È uno dei punti più spettacolari da cui godere di un panorama mozzafiato su Roma. In cima al Colle del Gianicolo, sotto la statua di Giuseppe Garibaldi, c’è un cannone che spara a salve a mezzogiorno in punto. Tutti i romani possono regolare il loro orologio sentendo “il botto”. Una piccola curiosità: è sul Gianicolo che sorge il famoso “fontanone” cantato da Venditti nella sua bellissima “Roma capoccia”: il vero nome è Fontanone dell’Acqua Paola e domina la grande terrazza che si affaccia sulla città.



Fonte: iStock

Fori Imperiali



Da non confondere con il Foro Romano (il cui ingresso è pagamento), i Fori Imperiali si trovano lungo la strada che va da piazza Venezia, dominata dal Vittoriano, il monumento nazionale dedicato a Vittorio Emanuele II, al Colosseo. Costituiscono una serie di piazze monumentali edificate nel corso di un secolo e mezzo (tra il 46 a.C. e il 113 d.C.) dagli imperatori di Roma. Camminarci permette davvero di fare un viaggio indietro nel tempo.

Piazza Farnese



È la piazza rinascimentale più imponente di Roma, alla cui realizzazione finale partecipò anche Michelangelo. Dominata da Palazzo Farnese, che ospita l’ambasciata francese, e da altri bellissimi palazzi, fontane, la chiesa di Santa Brigida e la casa in cui la santa svedese visse, insieme a sua figlia Santa Caterina, dal 1350 fino alla data della sua morte, è una meraviglia che non costa nulla visitare.

Fontana di Trevi



Non servono troppe presentazioni perché quella di Trevi è la fontana più famosa del mondo. Se si desidera godere della Fontana di Trevi senza la folla, meglio andare di sera. Dopo una cena, magari a base di bucatini all'amatriciana e abbacchio alla romana, una passeggiata fa bene. Sbucando dai vicoli, la maestosa fontana si presenta davanti agli occhi imponente e scrosciante nella piccola piazza di Trevi. La particolarità è che fa parte di un edificio, Palazzo Poli. Secondo la leggenda, chi getta una monetina nella fontana è certo di tornare a Roma.



Fonte: iStock

Piazza di Spagna



A qualunque ora del giorno e della notte si trova qualcuno seduto sui gradini di Trinità dei Monti, l’enorme scalinata che sbuca nella celebre piazza di Spagna. Al centro della piazza vi è la famosa fontana della Barcaccia, anch’essa del Bernini. È sempre molto affollata di turisti e di venditori ambulanti. Se si ha voglia si possono salire i 135 gradini, in modo da poter ammirare dall’alto un panorama incredibile di Roma.



Isola Tiberina



Roseto comunale



Affacciato sul Circo Massimo, il Roseto comunale di via di Valle Murcia è un parco di circa 10.000 m² ma ancora poco conosciuto di Roma, tutto dedicato alle rose. Nato nel 1931, era inizialmente situato sul Colle Oppio, presso il Colosseo. Il roseto ospita 1.100 diverse specie di rose tra cui le rose botaniche e le rose antiche, specie primordiali risalenti anche a 40 milioni di anni fa. Apre solo nel periodo delle fioriture primaverili ed è spettacolare nel mese di maggio. È il luogo ideale dove riposarsi e dove stare lontano dal traffico cittadino.



Appia Antica



Nel tratto compreso tra le mura e il Grande Raccordo Anulare, la via Appia Antica è un museo a cielo aperto. Chiese, mausolei, ville patrizie e un parco: innumerevoli, infatti, sono le testimonianze storico-archeologiche presenti. La si raggiunge facilmente con un autobus dedicato, l’Archeobus o ancora meglio in bicicletta, che si può noleggiare in uno dei punti di bike sharing della città.



Foro Italico



È l’esempio più bello di architettura di epoca fascista che esista in Italia e ospita la cittadella dello sport, ai piedi di Monte Mario. Da vedere, il Monolito e lo Stadio dei Marmi, formato da statue rappresentanti alcuni sport donate da diverse province d’Italia. Nel 1960, ospitò i Giochi Olimpici e ogni anno si svolgono gli Internazionali d’Italia di tennis. Appena fuori, c’è lo stadio Olimpico. Se vi trovate a Roma nel fine settimana non perdetevi una partita di calcio.

Fonte: Getty Images