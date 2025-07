Getty Images/© Rainer Bajo Fifth Season, LLC and Made Up Stories, LLC Le location di Nine Perfect Strangers 2, tra cui Schloss Leopoldskron a Salisburgo

Dalla location esotica della prima stagione al freddo delle Alpi della seconda, dal sole alla neve, Nine Perfect Strangers 2, la serie Tv Amazon Prime Video, adattamento dell’omonimo romanzo del 2018 di Liane Moriarty, che vede protagonista un’incredibile quanto inquietante Nicole Kidman nei panni di Masha Dmitrichenko, una donna russa che vorrebbe aiutare le persone (facoltose) in difficoltà a rinascere, regala delle ambientazioni incredibilmente scenografiche. Un castello solitario sulla cima di una montagna, circondato solo da boschi innevati, raggiungibile con una ripidissima funivia a cremagliera privata, un luogo sperduto nel nulla che affascina, ma che preoccupa al contempo gli ospiti (nove, appunto).

Esiste davvero questo luogo? E lo chalet di vetro e legno dove vive la guru Masha e da dove spia gli ospiti 24h? E il pittoresco villaggio affacciato sul lago che si vede in lontananza è stato ricreato con l’AI? Ebbene, tutti questi luoghi esistono davvero e nulla è artificiale. Non soltanto vi racconto dove si trovano, ma anche come andare a trascorrere una vacanza (molto più rilassante) in questo paese delle meraviglie invernale mostrato nello psycho-thriller.

La trama di Nine Perfect Strangers 2

Anche nella seconda stagione di Nine Perfect Strangers, nove perfetti sconosciuti, le cui vite stanno attraversando momenti difficili, si recano in un lussuoso ritiro spirituale per una decina di giorni, un’esperienza della quale non sanno assolutamente niente (tanto che Tina, una delle ospiti, interpretata dalla cantante americana King Princess, pensa a uno dei tanti wellness resort di montagna). In questo wellness retreat chiamato Zauberwald, lavora come consulente una donna russa, Masha Dmitrichenko, che ha lasciato gli Stati Uniti perché sotto accusa proprio per i metodi terapeutici non convenzionali e a volte discutibili, tra cui l’uso di droghe psichedeliche, impiegati nel resort di sua proprietà, Tranquillum House, in California. Nonostante abbia tutto il mondo contro, qualcuno crede ancora in lei e viene invitata da Helena von Falkenberg (l’attrice Lena Olin) a replicare i suoi esperimenti in quella che era una clinica di cure mentali in Austria.

© Rainer Bajo Fifth Season, LLC and Made Up Stories, LLC

L’ambientazione alpina della seconda stagione di Nine Perfect Strangers è ben lontana dal resort californiano rappresentato nella prima stagione. Ma non meno spettacolare. Se ci siamo innamorati delle lussuose suite, della piscina e degli scorci naturalistici della Tranquillum House non vedremo l’ora di andare allo Zauberwald, con le sue sontuose camere arredate con boiserie e mobili antichi, il suggestivo bar, la spa da mille e una notte e il paesaggio innevato e incantato.

Dove è stato girato Nine Perfect Strangers 2

Le riprese si sono svolte in diverse zone dell’Austria, supportate da ABA (Location Austria), Cine Tirol e dalla provincia di Salisburgo, oltre che in un teatro di posa in Germania per alcune scene di interni. Tra le location ci sono Salisburgo e la regione del Salisburghese, il pittoresco villaggio di Hallstatt, quello montano di Alpendorf, Castel Blühnbach e il Castello di Leopoldskron – già celebre per un famosissimo film degli Anni ’60 che sicuramente avete visto (se volete scoprirlo, leggete fino in fondo) – e alcuni resort come il Gradonna Mountain Resort e l’Hotel Krallerhof. Ma andiamo per ordine.

Dove si trova la clinica Zauberwald

Questo meraviglioso edificio è stato usato per le riprese esterne ed è lo Zauberwald di Nine Perfect Strangers 2. Si tratta di Castel Blühnbach che si trova nella frazione di Tenneck a Werfen, nel land del Salisburghese, ed era la residenza di caccia di Francesco Ferdinando d’Austria. Schloss Blühnbach risale al XV secolo e, nel corso degli anni, è stato più volte ampliato fino a diventare l’imponente palazzo odierno con tante finestre, ercher e torri laterali con tetto spiovente. Oggi è una proprietà privata, quindi non si può visitare all’interno, ma all’esterno sì. Del resto, è solo l’esterno che è stato usato per la serie, insieme agli esterni del Castello di Leopoldskron, che si trova a pochi minuti a piedi dal centro storico di Salisburgo.

Questa castello è stato la dimora di famiglia di uno dei principi arcivescovi austriaci, Leopold Anton Freiherr von Firmian, che lo fece costruire, ma per noi è uno dei luoghi più iconici del cinema in quanto è stato usato nel 1965 per le riprese del celebre film “Tutti insieme appassionatamente” con Julie Andrews nei panni di una suona che deve occuparsi dei figli del Capitano Von Trapp, di cui poi si innamorerà. Oggi, il castello è un hotel e l’accesso sia all’edificio sia al parco sia agli spazi storici è consentito solo agli ospiti e ai clienti, ma i turisti affollano sempre la facciata per scattarsi un selfie. Vengono organizzate visite guidate a pagamento oppure si può prenotare un tavolo per colazione, pranzo o cena.

Dov’è lo chalet dove vive Masha

Modernissima e completamente diversa è la residenza dove è ospite Masha, uno chalet di montagna con ampie vetrate che guardano direttamente sullo Zauberwald. Ebbene, qui ci troviamo da tutt’altra parte, a circa due ore e mezza da Castel Blühnbach e da Salisburgo, a Kals am Großglockner, nell’Osstirol o Tirolo Orientale – vicinissimo, peraltro, al confine italiano – e l’appartamento è in realtà il Gradonna Mountain Resort. Questa perla di design, magnificamente incastonata ai piedi del Parco Nazionale degli Alti Tauri, è stata la cornice d’eccezione e una delle ambientazioni immediatamente riconoscibili della “foresta incantata” televisiva.

Florian Kuthe, responsabile delle location della serie, era alla ricerca di un luogo che evocasse sensazioni “appaganti, lussuose, pacifiche, isolate e misteriose”, spiegano in un comunicato stampa. E il Gradonna, un 4 stelle superior, con la sua architettura distintiva che si fonde armoniosamente con la natura e la sua posizione privilegiata a 1.500 metri di altitudine ai piedi del parco nazionale, si è rivelato la scelta migliore per rappresentare l’essenza di Zauberwald. E non costa neanche una follia: 152 euro a persona al giorno.

©Gert Perauer

I nove perfetti sconosciuti trascorrono anche del tempo nella meravigliosa spa per un trattamento di vinoterapia. La spa esiste davvero, ma non è quella del Gradonna, bensì la Atmosphere Spa dell’Hotel Krallerhof affacciato sul lago Zell am See a Leogang, nel Salisburghese, a un paio d’ore da Hallstatt. La spa ha un design meraviglioso che si integra con il paesaggio e s’affaccia su un laghetto naturale sul quale si estende una infinity pool lunga 50 metri.

Dove si trova la funivia che sale allo Zauberwald

Per accedere allo Zauberwald, gli ospiti devono salire su una ripidissima cabina a cremagliera privata per poi percorrere una sottilissima passerella d’acciaio a strapiombo nel vuoto. Ebbene, anche questo luogo esiste davvero e si trova nel villaggio alpino di Hallstatt, un paesino che conta meno di mille abitanti nella regione del Salzkammergut, in Alta Austria, ma che è uno dei più fotografati del mondo. La cable car è quella che si prende per andare a visitare le miniere di sale, Salzwelten, con un lago salato sotterraneo e gode di una vista panoramica pazzesca. Questo villaggio è talmente pittoresco da avere ispirato i creatori della Disney per il Regno di Arendelle del film d’animazione “Frozen” e viene spesso inquadrato a distanza anche in Nine Perfect Strangers 2.

Altri paesaggi incantati in Austria

In una scena, Masha porta David (l’attore Mark Strong) a fare un bagno in un lago ghiacciato: si tratta dell’Obersee, nella parte orientale del Tirolo, proprio al confine con l’Italia. A 2.016 metri di altitudine, seguendo la strada del Passo Stalle (un tratto molto amato dai motociclisti), si arriva dritti in Alto Adige e più precisamente nella Valle di Anterselva dove si trova anche il Lago di Anterselva o Untersee anche detto Lago Inferiore, mentre Obersee è chiamato Lago Superiore. Ma questo è un altro viaggio.