Come d'incanto, Hallstatt in Austria ammalia con il suo lago, il centro fiabesco, le miniere di sale e le grotte. Un viaggio tra natura, storia e stupore.

Fonte: iStock L'incantevole paesino di Hallstatt in Austria

Adagiato sulle sponde di un lago e circondato da alte montagne, boschi e foreste si trova Hallstatt: un piccolo paese nell’Alta Austria che incanta per il suo aspetto magico e fiabesco. Un luogo così suggestivo che si crede aver ispirato la Disney nel creare Arendelle, il paesino in cui è ambientato Frozen e che, proprio per questo aneddoto, accoglie moltissimi visitatori da tutto il mondo. Hallstatt si trova a pochi chilometri da Salisburgo e rappresenta una meta ideale per una gita fuori porta che saprà conquistare il tuo cuore e farti tornare bambino. Qui l’aria è frizzantina, con quell’aroma di neve e abete che solletica il naso, e ogni piccolo dettaglio è studiato per regalare alla vista un panorama da cartolina. Le case in legno con i balconi fioriti si specchiano sulle acque immobili del lago, le piccole botteghe artigianali sostituiscono completamente le grandi firme e le catene tipiche delle città in cui viviamo e il tempo sembra essersi fermato in un tempo passato o, addirittura, mai esistito. Ma Hallstatt non è solo un libro di fiabe, è anche un libro di storia le cui pagine raccontano dell’estrazione del sale, una pratica iniziata millenni fa proprio qui e che ha rilanciato il paese conferendogli una risonanza a livello mondiale. Oggi vogliamo raccontarti la sua storia, le sue peculiarità e tutte le cose che puoi vedere con una piccola gita di un giorno da Salisburgo.

Hallstatt: un po’ di storia

Per capire a fondo l’anima di questo luogo, è necessario scoprire un po’ della sua storia. Le radici di questa perla incastonata tra le montagne delle Alpi austriache affonda le proprie radici 7.000 anni fa, quando i primi abitanti della zona scoprirono le miniere di sale nascoste nelle aree circostanti. Quello che poi venne battezzato come “oro bianco”, rese Hallstatt un centro nevralgico del commercio preistorico definendo anche il nome di un’intera epoca: la Cultura di Hallstatt (siamo nell’800-400 a.C circa). Gli scavi hanno portato alla luce diversi reperti archeologici che hanno rivelato un’evoluzione culturale già avanzata testimoniando l’importanza del paese come fulcro commerciale tra il mondo celtico e le civiltà mediterranee. La scoperta della grande necropoli con le sue otre 1.000 sepolture racconta storie di connessioni e scambi con popoli vicini e lontani. La cittadina continuò a prosperare per tutto il medioevo grazie alla massiccia estrazione di sale che la portò alla ribalta della scena commerciale dell’occidente. Oggi l’attività estrattiva è ancora un punto cardine dell’economia del paese ma, a questa, si è aggiunta anche l’importante attività turistica che, ogni anno, porta milioni di visitatori. Ovviamente, questo comporta anche dei risvolti negativi, come l’overturism pressante di cui Hallstatt è vittima e che ha costretto i governatori della regione ad apporre dei limiti agli ingressi e a cercare di sensibilizzare i visitatori sul turismo consapevole. Hallstatt è entrato nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO insieme al massiccio del Dachstein e alla regione di Salzkammergut.

Cosa vedere a Hallstatt: i luoghi da non perdere

Fonte: iStock

Come avrai intuito, Hallstatt è un luogo dal fascino ammaliante che, nonostante le sue dimensioni ridotte – si contano poco meno di 800 abitanti -, ha davvero molto da raccontare. Per scoprire tutte le sue storie non ti resta che esplorare i luoghi d’interesse che questo piccolo paesino di montagna ha da offrire. Dalle miniere di sale che ne hanno determinato la ricchezza, alle bellezze naturalistiche che lo caratterizzano, ecco una selezione di luoghi imperdibili per goderti Hallstatt in tutta la sua meravigliosa unicità.

Centro storico

Apriamo le danze delle cose da vedere a Hallstatt partendo dal suo centro storico, un gioiellino che sembra essere uscito dal pennello di un maestro impressionista. Le casette con i tetti spioventi, i balconi adornati di fiori colorati e le stradine acciottolate che si snodano come un gomitolo di lana tra i dolci saliscendi sono il motivo per cui ogni passeggiata diventa una nuova di scoperta. Perditi tra le sue viuzze, entra nelle sue botteghe artigianali e lasciati stupire dalla dolcezza della piazza principale del paese: Markplatz. Un piccolo centro nel centro risalente al 1500 e impreziosito da una caratteristica fontana in marmo e dai ristoranti e caffè che lo circondano. Con una passeggiata di 10 minuti puoi arrivare a Seestraße, la strada che costeggia la riva del fiume e che culmina nel punto fotografico più famoso della città. Uno dei momenti più suggestivi per ammirare il centro storico è la sera, quando le corriere cariche di turisti giornalieri tornano da dove sono venute, lasciando spazio al silenzio e alla quiete.

Il Lago di Hallstatt

Uno specchio d’acqua immobile che riflette le montagne che lo circondano, l’Hallstätter See è il cuore del paese. Con l’eleganza di un nastro di raso, il lago lungo e stretto si snoda per 8,5 chilometri accarezzando le montagne che si immergono nelle sue acque placide. Per gustarti la sua atmosfera unica puoi fare la passeggiata che lo costeggia ma, per godertelo appieno, ti consigliamo di navigarlo; per farlo puoi optare per un giro in battello, una barca a remi o una Zille, l’imbarcazione tradizionale del luogo che consiste in un piccolo battello di legno che veniva utilizzato dai minatori che lavoravano nelle miniere di sale della regione. La vista di Hallstatt da questa prospettiva è ancora più magica, con le casette che si riflettono sul lago regalando la sensazione di una colata di acquerello su carta. Se visiti questo splendido paesino del Nord Europa in estate e non temi le temperature fredde, puoi anche azzardare un tuffo nelle profonde acque del lago.

Salzwelten

Ti abbiamo raccontato dell’importanza dell’estrazione del sale per Hallstatt, ora è il momento di scoprire i luoghi dove si svolge questa attività. Le Salzwelten sono le pagine di un manuale di storia e geologia che si intrecciano in un racconto unico lungo millenni. Un complesso che si erge a 1000 metri e che si può raggiungere in funivia. Prima di procedere con la visita alla miniera – l’attrazione principale del complesso – ti consigliamo una sosta sullo skywalk – la piattaforma panoramica che si apre con una vista mozzafiato sul paesino austriaco. Proseguirai il tuo percorso con la visita alla miniera, dove apprenderai la vita dei minatori e potrai vedere attrezzi, macchinari e manufatti storici scoprendo le tecniche estrattive del famoso “oro bianco”. L’highlight di questa attrazione è, senza ombra di dubbio, la discesa nel cuore della miniera che avviene con uno scivolo di legno, fedele ricostruzione di quello che veniva utilizzato in origine dai minatori. Come ciliegina sulla torta, un museo che chiude l’esperienza con reperti archeologici e aneddoti sulla tradizione millenaria di Hallstatt. Ti lasciamo qui di seguito alcune informazioni utili che possono aiutarti a pianificare la tua visita alle Salzwelten:

Costo del biglietto: per gli adulti il costo è di 43 euro mentre i bambini dai 4 ai 15 anni pagano 21 euro. Si consiglia di visitare sempre il sito ufficiale per ottenere informazioni precise e puntuali. Esistono anche opzioni per pacchetti combinati che includono altre attrazioni locali o una visita completa delle miniere.

per gli adulti il costo è di 43 euro mentre i bambini dai 4 ai 15 anni pagano 21 euro. Si consiglia di visitare sempre il sito ufficiale per ottenere informazioni precise e puntuali. Esistono anche opzioni per pacchetti combinati che includono altre attrazioni locali o una visita completa delle miniere. Informazioni utili: per i bambini, l’accesso alle miniere di sale è consentito solo dai quattro anni in su. In generale si consiglia un abbigliamento comodo, soprattutto per la discesa sullo scivolo di legno.

Viewpoint Skywalk

Fonte: iStock

Se vuoi dedicare una visita esclusiva al Viewpoint Skywalk, il punto panoramico che ti abbiamo descritto poco fa, puoi farlo. Non è un caso che questa venga definita una delle attrazioni più spettacolari del paese. La funivia ti porterà in alto e, da lì, potrai proseguire con una camminata di pochi minuti. La piattaforma panoramica è costruita su una terrazza sospesa che si estende verso il lago e che dà l’impressione di camminare sopra l’acqua.

Cimitero e Cappella Ossario

Può sembrare strano, ma visitare i cimiteri quando si è in viaggio è un’esperienza unica per entrare in intimità con la cultura del luogo, scoprendo le tradizioni e il rapporto che hanno gli abitanti con la morte e l’aldilà. Il cimitero di Hallstatt è una tappa imperdibile se stai vistando questo splendido paesino montano. Situato vicino alla chiesa di San Michele, questo luogo di sepoltura è celebre non tanto per le sue tombe secolari, quanto più per la Cappella Ossario (in tedesco Beinhaus) che ospita un numero incredibile di teschi e ossa umane. I teschi, secondo un’antica tradizione secolare, sono adornati con motivi floreali, nome e data di morte del defunto. Questo sistema era stato adottato per fronteggiare il limite spaziale del cimitero e per ottimizzare l’ingombro delle sepolture. Visitare questo luogo è un’esperienza unica che fa riflettere.

Chiesa di San Michele

La Chiesa di San Michele risale al dodicesimo secolo e si trova nel cuore di Hallstatt in una posizione panoramica sopra al cimitero. Piccolina, come tutte le chiese di montagna, svela un interno semplice ma raffinato, con un altare barocco circondato da una serie di affreschi sulle pareti che ritraggono scene religiose. Varcata la sua piccola soglia, l’atmosfera di quiete e pace è immediatamente percepibile. Significativo è il cimitero adiacente di cui ti abbiamo raccontato poco fa.

Museo di Hallstatt

Gemma delle Alpi austriache, il museo di Hallstatt è celebre per le sue collezioni capaci di riflettere i 7.000 anni di storia del paese. Ogni sala è un viaggio attraverso i secoli, partendo dalla preistoria fino all’epoca medievale, con un focus particolare alla cultura del salgemma. Tra i reperti e i manufatti che si possono ammirare, ce ne sono alcuni risalenti alla civiltà dei Celti che occuparono la regione ma anche alcuni di appartenenza ai minatori, oppure relativi al culto delle sepolture. Un’area affascinante del museo è quella dedicata alla vita quotidiana ad Hallstatt, dove puoi scoprire come vivevano le persone del luogo in epoche antiche. Ecco alcune informazioni utili alla tua visita:

Orari di visita: da aprile ad ottobre, il museo è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 16:00, con un’estensione di orario che va fino alle 18:00 nei mesi che vanno da maggio a settembre. Nella stagione invernale, che va da novembre a marzo, il museo segue un orario variabile con alcune chiusure in certi giorni. Ti consigliamo di fare una verifica prima di organizzare la tua visita.

da aprile ad ottobre, il museo è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 16:00, con un’estensione di orario che va fino alle 18:00 nei mesi che vanno da maggio a settembre. Nella stagione invernale, che va da novembre a marzo, il museo segue un orario variabile con alcune chiusure in certi giorni. Ti consigliamo di fare una verifica prima di organizzare la tua visita. Costo del biglietto: anche il prezzo dei biglietti può variare, ma tendenzialmente si attesta a 12 euro per gli adulti, 9 euro per gli Over 60 e 8 euro per bambini e studenti. Sono disponibili anche formule per famiglie o gruppi.

Cascata di Waldbachstrub

A pochi minuti a piedi dalla paesino si trova una delle bellezze naturali più incredibili di Hallstatt, la cascata di Waldbachstrub. Un luogo di una quiete disarmante, completamente immerso nella natura più autentica dove l’unico suono presente è lo scroscio dell’acqua che cade da un’altezza di quasi 90 metri. Per raggiungere la cascata devi intraprendere un sentiero facile e ben segnalato che viene intervallato da terrazze panoramiche per ammirare la cascata da diverse angolazioni. Il picco di forza lo raggiunge in primavera e in estate quando i corsi d’acqua sono abbondanti, ma l’autunno accende di colore lo scenario circostante con un foliage da capogiro.

Dachstein Salzkammergut

Vicino ad Hallstatt si trova una delle regioni montuose più affascinanti di tutta l’Austria, esattamente a metà tra il lago di Hallstatt e quello di Gosau. Definita Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO è caratterizzato da vette imponenti, sentieri panoramici e una bellezza con pochi eguali al mondo. La sua attrazione principale è la Grotta di Ghiaccio di Dachstein, scoperta da alcuni speleologi nel 1910. Un vero e proprio mondo sotterraneo, a circa 1700 metri di altitudine, che incanta con le sue pareti di ghiaccio e le enormi stalattiti e stalagmiti. Se decidi di visitarla, seguirai un percorso interno che ti immergerà in un mondo magico e misterioso dove incredibili giochi di luce danzano sulle pareti di questa incredibile grotta.

Botteghe artigianali di Hallstatt

Se visiti Hallstatt non puoi perderti l’emozione di entrare nelle sue pittoresche botteghe artigianali, scoprire i prodotti locali e parlare con artigiani e venditori del posto. Qui le catene e i grandi negozi non esistono, un dettaglio che ti permette di vivere appieno l’atmosfera del tempo sospeso che aleggia in questo meraviglioso villaggio. Ecco alcune delle botteghe nelle quali potresti imbatterti con una semplice passeggiatina nel centro storico:

Botteghe di intaglio del legno: essendo Hallstatt circondata dalle foreste, uno dei materiali più utilizzati dagli artigiani locali è il legno. Utensili , oggetti decorativi e chi più ne ha più ne metta; qui potresti trovare il pezzo giusto da portare a casa e da riguardare per tornare con la mente tra i boschi silenziosi di Hallstatt.

essendo Hallstatt circondata dalle foreste, uno dei materiali più utilizzati dagli artigiani locali è il legno. , e chi più ne ha più ne metta; qui potresti trovare il pezzo giusto da portare a casa e da riguardare per tornare con la mente tra i boschi silenziosi di Hallstatt. Botteghe di ceramica: anche la produzione di ceramica è un must in questa regione. È facile trovare, infatti, laboratori e negozietti specializzati che realizzano piastrelle, vasi e altre decorazioni con motivi e illustrazioni che si ispirano al paesaggio circostante. Le ceramiche sono quasi sempre dipinte a mano, pertanto ogni pezzo è davvero autentico.

anche la produzione di ceramica è un must in questa regione. È facile trovare, infatti, laboratori e negozietti specializzati che realizzano piastrelle, vasi e altre decorazioni con motivi e illustrazioni che si ispirano al paesaggio circostante. Le ceramiche sono quasi sempre dipinte a mano, pertanto Gioiellerie e minerali: proprio perché Hallstatt è famosa per la sua storia legata all’estrazione mineraria, sono molte le botteghe che offrono ai visitatori la possibilità di acquistare gioielli realizzati con pietre o minerali locali.

proprio perché Hallstatt è famosa per la sua storia legata all’estrazione mineraria, sono molte le botteghe che offrono ai visitatori la possibilità di acquistare gioielli realizzati con pietre o minerali locali. Alimentari: l’Austria è un paese con una ricca tradizione culinaria, non sorprende quindi che anche Hallstatt sia ricca di piccole botteghe alimentari che vendono prodotti gastronomici locali preparati a mano. La scelta perfetta per portare a casa un assaggio autentico di questo splendido paesino incastonato nelle montagne austriache.

Come raggiungere Hallstatt da Salisburgo

Se stai facendo base a Salisburgo e vuoi visitare Hallstatt in giornata, hai diverse opzioni di trasporto a disposizione. Vediamole insieme:

Treno o traghetto: l’opzione più suggestiva è sicuramente il treno. Partendo dalla stazione centrale di Salisburgo devi prendere un treno con destinazione Attnang-Puchheim. Da qui puoi fare un cambio e prendere il treno diretto per la stazione di Hallstatt che si trova sulla sponda opposta del lago rispetto al villaggio quindi, per raggiungere il centro storico, dovrai proseguire con un piccolo traghetto che attraversa l”Hallstätter See.

l’opzione è sicuramente il treno. Partendo dalla stazione centrale di Salisburgo devi prendere un treno con destinazione Attnang-Puchheim. Da qui puoi fare e prendere il treno diretto per la stazione di Hallstatt che si trova sulla sponda opposta del lago rispetto al villaggio quindi, per raggiungere il centro storico, dovrai proseguire con un che attraversa l”Hallstätter See. Autobus: un’alternativa molto valida al treno è l’autobus. Puoi prendere il bus 150 fino a Bad Ischl per poi proseguire con un altro autobus (linea 542 o 543). In totale, il viaggio ha una durata di circa 1 ora e 30 minuti.

un’alternativa molto valida al treno è l’autobus. Puoi prendere il bus 150 per poi proseguire con un altro autobus (linea 542 o 543). In totale, il viaggio ha una Automobile: se ai mezzi pubblici prediligi l’autonomia della macchina privata, puoi optare per un on the road in auto. Da Salisburgo, il percorso più veloce consiste nel seguire la B158 fino a Bad Ischl, per poi continuare sulla B145 e poi sulla B166 per arrivare ad Hallstatt. Il viaggio dura un’ora e un quarto circa, ma i panorami mozzafiato che ti si apriranno alla vista potrebbero invogliarti a qualche sosta che allungherebbe il viaggio.

Qual è il periodo migliore per visitare Hallstatt

Fonte: iStock

Dopo aver scoperto tutte le cose meravigliose che puoi vedere in questo splendido paesino austriaco, ti starai chiedendo quale sia il momento migliore per visitarlo. La verità è che non c’è una risposta univoca a questa domanda, poiché molto dipende dalle preferenze di ogni singola persona e dalle esperienze di viaggio che ognuno di noi vuole vivere. Quel che è certo è che ogni stagione ha qualcosa di davvero magico da offrire. Hallstatt cambia abito con il cambiare delle stagioni; con il suo lago cristallino, le sue montagne e i suoi tramonti che cambiano tonalità di mese in mese. Di seguito, ti elenchiamo le caratteristiche di ogni stagione, così che tu possa decidere, in base alle tue preferenze, quando visitarla.

Primavera: in questa stagione Hallstatt fiorisce, letteralmente. I balconi traboccano di fiori, i giardini si tingono di colore e i boschi sono di un verde brillante. Le temperature piacevoli – ma non troppo calde – la rendono la stagione perfetta per risvegliarsi dall’inverno, con l’aria frizzante che solletica il naso e con i cieli limpidi che si specchiano sulla superficie del lago. Nonostante sia sempre una meta molto turistica, in primavera non c’è quella folla che caratterizza l’estate , dunque puoi godere di una visita in totale tranquillità.

in questa stagione Hallstatt fiorisce, letteralmente. I balconi traboccano di fiori, i giardini si tingono di colore e i boschi sono di un verde brillante. Le temperature piacevoli – ma non troppo calde – la rendono la stagione perfetta per risvegliarsi dall’inverno, con l’aria frizzante che solletica il naso e con i cieli limpidi che si specchiano sulla superficie del lago. Nonostante sia sempre una meta molto turistica, in primavera , dunque puoi godere di una visita in totale tranquillità. Estate: la stagione estiva è la più gettonata dai visitatori , grazie al clima caldo e soleggiato e al richiamo del lago che, come il canto di una sirena, attira i turisti che vogliono fare un giro in barca, nuotare o semplicemente prendere il sole sulle sue rive. Ma non solo, questa stagione è la favorita dagli amanti del trekking e dagli escursionisti che calcano i sentieri delle montagne circostanti alla ricerca di cascate o vette da raggiungere. In estate il villaggio si anima con un calendario fitto di eventi e manifestazioni culturali. Nonostante questo sia il periodo più attivo del paesino è anche il più affollato, quindi se preferisci le affluenze da bassa stagione allora te lo sconsigliamo.

la stagione estiva è , grazie al clima caldo e soleggiato e al richiamo del lago che, come il canto di una sirena, attira i turisti che vogliono fare un giro in barca, nuotare o semplicemente prendere il sole sulle sue rive. Ma non solo, questa stagione è la favorita dagli amanti del e dagli escursionisti che calcano i sentieri delle montagne circostanti alla ricerca di cascate o vette da raggiungere. In estate il villaggio si anima con un e manifestazioni culturali. Nonostante questo sia il periodo più attivo del paesino è anche il più affollato, quindi se preferisci le affluenze da bassa stagione allora te lo sconsigliamo. Autunno: l’autunno ad Hallstatt si può riassumere con una sola parola; foliage . I boschi circostanti si tingono di arancione, rosso, giallo e oro creando una tavolozza cromatica che persino Van Gogh invidierebbe. Il clima è ancora mite e piacevole e le folle sono ridotte rispetto all’estate , regalando ai visitatori rimasti un po’ di meritata pace e tranquillità. In questo periodo le escursioni nei boschi sono qualcosa di davvero spettacolare.

l’autunno ad Hallstatt si può riassumere con una sola parola; . I boschi circostanti si tingono di arancione, rosso, giallo e oro creando una tavolozza cromatica che persino Van Gogh invidierebbe. Il clima è ancora mite e piacevole e le , regalando ai visitatori rimasti un po’ di meritata pace e tranquillità. In questo periodo le escursioni nei boschi sono qualcosa di davvero spettacolare. Inverno: se hai visto Frozen, allora sai cosa aspettarti da questa stagione. Hallstatt in inverno sembra letteralmente uscita da un libro di fiabe per bambini con le casette colorate che si fanno spazio emergendo da una coltre bianca, e con le luminarie natalizie che scaldano l’ambiente e il cuore. Le temperature calano di parecchio, arrivando anche sotto lo zero. La stagione perfetta per chi vuole una fuga romantica in un paesaggio da fiaba circondato dalla magia della neve e dell’inverno.

Come avrai intuito, Hallstatt è un paese piccolo piccolo ma con un’enorme offerta culturale e storica da occuparti una giornata intera e anche più. Un viaggio in uno scenario incantato tra storia, natura e tradizione dove l’acqua del lago fa da colonna sonora ai racconti millenari narrati dalle montagne. Dalle miniere di sale ai panorami mozzafiato, questo sarà il tuo posto nel mondo per ritrovare la pace e il benessere interiore.