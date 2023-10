La Via Lattea si riflette sugli specchi solari: la visione è incantata

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: Jeff Dai/Animal News Ag/SIPA/IPA La Via Lattea, i pianeti e migliaia di stelle si riflettono sugli specchi del Gansu Dunhuang Solar Park

Gli spettacoli della natura, quelli che tingono di meraviglia i parchi e le città e che sono così belli che non si possono descrivere, ma solo vivere, sono da sempre in cima alle nostre travel wish list. Attrazioni turistiche che non conoscono eguali e che ci invitano a esplorare il mondo in lungo e in largo. Eppure non tutte le meraviglie naturali si palesano davanti al nostro sguardo con tanta immediatezza.

La bellezza è invisibile agli occhi, dicono, ma basta spostare l’attenzione verso l’alto per avere accesso alla a visione unica, straordinaria e gratuita, che il cielo ci regala ogni notte quando si trasforma nel palcoscenico di eventi straordinari che emozionano e lasciano senza fiato.

Non è un caso che negli ultimi anni l’astroturismo si sia imposto come tendenza dominante tra i viaggiatori di tutto il mondo. Del resto poche cose sanno meravigliare come un cielo stellato! Ed è proprio in un luogo che brilla sotto un manto di stelle che oggi vogliamo portarvi, che non è una riserva naturale e neanche una destinazione solitaria e priva di inquinamento turistico, ma è una centrale fotovoltaica. È proprio qui, infatti, che dopo il crepuscolo la Via Lattea si riflette sugli specchi solari regalando una visione incantata. Mettetevi comodi: lo show è mozzafiato.

In questo luogo puoi ammirare il cielo stellato come non hai fatto mai

Il nostro viaggio di oggi ci conduce al cospetto di una destinazione insolita e bizzarra, sicuramente estranea dagli itinerari più battuti dell’astroturismo. Eppure, è proprio qui che la volta celeste si è rivelata più bella e luccicante che mai.

Ci troviamo all’interno del Gansu Dunhuang Solar Park, una centrale fotovoltaica situata a Gansu, la regione cinese incastonata tra la Mongolia, il deserto del Gobi e l’altopiano tibetano. Qui migliaia di specchi, 12.000 per l’esattezza, raccolgono la luce del sole per trasformarla in energia elettrica: del resto è questa la funzione della centrale.

Quello che non tutti sanno, però, è che quando il sole lascia spazio alla notte, succede qualcosa di incredibilmente unico. La Via Lattea, i pianeti e migliaia di stelle si riflettono negli enormi specchi solari dando vita a uno spettacolo straordinario che permette di intraprendere un viaggio intergalattico.

Fonte: Jeff Dai/Animal News Ag/SIPA/IPA

La Via Lattea si riflette sugli specchi solari: sembra di stare nel quadro di Van Gogh

Quello che succede di notte, all’interno del Gansu Dunhuang Solar Park, era stato tenuto “segreto” almeno fino a questo momento. Tutto è cambiato quando il fotografo Jeff Dai ha avuto accesso all’area per immortalare i pannelli solari di notte. È stato allora che una meravigliosa scoperta è stata svelata.

Il fotografo aveva sorvolato, per caso, l’impianto solare di Dunhuang intuendo per primo che quei giganteschi specchi avrebbero potuto regalare una visione nuova e senz’altro inedita sul cosmo. E aveva ragione.

Le fotografie diffuse, infatti, mostrano tutta la bellezza della Via Lattea, delle stelle e dei pianeti che si riflettono sulle superfici specchiate e che possono essere ammirate da una distanza ravvicinata. La sensazione, guardando le istantanee, è quella di essere dentro la Notte stellata di Vincent van Gogh.

Per noi non ci sono dubbi: Gansu Dunhuang Solar Park è la nuova meta dell’astroturismo e degli appassionati di fotografia.