Ambientato in un borgo che in realtà non esiste, il film tratto dall'omonimo romanzo di Felicia Kingsley è stato girato nella campagna toscana tra perle medievali e paesaggi bucolici

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iStock/Amazon MGM Studios Location di "Non è un paese per single" - In foto: Sant'Angelo in Colle

Le location di Non è un paese per single, il film tratto dall’omonimo best seller di Felicia Kingsley in arrivo sul Prime Video l’8 maggio 2026, portano sullo schermo tutto il romanticismo della campagna toscana dove, come suggerisce lo stesso titolo, è quasi impossibile non innamorarsi.

Di cosa parla

Elisa, la protagonista del film interpretata da Matilde Gioli, è una madre single che gestisce la tenuta Le Giuggiole a Belvedere in Chianti: un borgo immaginario della campagna toscana dove tutti, tranne lei, sembrano impegnati a cercare l’anima gemella. Quando l’anziano proprietario della tenuta muore, la lascia in eredità ai nipoti Carlo (Sebastiano Pigazzi) e Michele (Cristiano Caccamo).

È con l’ultimo, vecchio amico d’infanzia, che nasce un feeling particolare ed Elisa si ritrova a vivere sentimenti da tempo assopiti. La volontà dei due nuovi proprietari di mettere in vendita la tenuta, che Elisa vorrebbe trasformare in un’azienda agricola, tuttavia rischia di rovinare l’idillio.

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Dov’è stato girato

La campagna toscana, con la sua morbida linea di colline alternate a borghi medievali, è inevitabile co-protagonista del film. La produzione ha scelto la provincia di Siena come location di Non è un paese per single.

Montalcino, e in particolare la frazione di Sant’Angelo in Colle, hanno dato vita all’immaginario borgo di “Belvedere in Chianti” con i suoi vicoli acciottolati, le stradine che formano un dedalo intricato e la piazzetta che con botteghe d’altri tempi e vari punti di ritrovo rappresenta il vero cuore della vita nel borgo.

Montalcino

Montalcino è tra i borghi da visitare in viaggio in Toscana se non ci si vuole perdere l’animo bucolico e ancora saldamente ancorato alle tradizioni di questa regione. Nel centro storico, piccolo e facilmente visitabile a piedi, valgono una visita il Duomo (Concattedrale del Santissimo Salvatore), il Palazzo dei Priori e l’attigua Piazza del Popolo, i Musei Riuniti che oggi accolgono sia le collezioni del Museo Civico e sia quelle del Museo di Arte Sacra.

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L’antica fortezza di Montalcino domina il borgo dal suo punto più alto: ancora perfettamente conservata, con la sua struttura pentagonale è l’esempio iconico di struttura difensiva medievale. Percorrendone i bastioni si ha un punto di vista unico sulla Val d’Orcia: la campagna toscana così protagonista di Non è un paese per single.

Nel film la terra, quella della tenuta Le Giuggole, è lavoro, memoria, identità com’è ancora, anche nella realtà, per molti abitanti della Val d’Orcia che in quest’angolo verde della Toscana portano avanti tradizioni come la produzione del Brunello o dei salumi di cinta.

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Sant’Angelo in Colle

Ufficialmente frazione di Montalcino, Sant’Angelo in Colle è di fatto un borgo a sé, notevole per l’impianto medievale ancora perfettamente conservato. In Piazza Castello, la piazza principale dove sono state girate molte scene di Non è un paese per single, si trovano la chiesa romanica di San Michele Arcangelo e Palazzo Franceschi: due degli edifici più importanti della frazione. Caratteristica è anche Piazzetta del Pozzo, così chiamata perché anticamente ospitava una cisterna, con l’attiguo Palazzo dei Tolomei.

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Camminando per i vicoli acciottolati di Sant’Angelo in Colle il consiglio è, ogni tanto, di volgere lo sguardo all’insù: grazie alla sua posizione soprelevata, infatti, questa frazione offre viste impareggiabili, oltre che sulla Val d’Orcia, anche sul Monte Amiata e sulla Maremma. La cosiddetta Via del Sole è un percorso pedonale, semplice e adatto a tutti, che consente di ammirare proprio gli splendidi paesaggi della campagna toscana.