“Nine Perfect Strangers” e le favolose location della serie Tv con Nicole Kidman

“Nine Perfect Strangers” è un’emozionante mini serie girata nella bellissima e famosa Byron Bay, in Australia, e interpretata da alcuni attori australiani, tra cui Nicole Kidman.

Australiano il libro dell’autrice Liane Moriarty a cui è ispirata, come la protagonista, era giocoforza che l’ambientazione non cambiasse anche se, in teoria, la storia nella serie si svolge nel Big Sur, nel Nord della California.

La storia vede un gruppo di nove personaggi, molto diversi tra loro e sconosciuti gli uni agli altri, che si recano in un centro benessere ultra-lusso in un luogo da sogno, estremamente selettivo, che promette di far rinascere i propri clienti in appena dieci giorni.

A gestire il centro, dall’attraente nome di Tranquillum House, è una misteriosa donna di russa, dall’aspetto di un elfo dei boschi e con un oscuro passato criminale alle spalle, Masha, assistita da tre fedeli aiutanti, la coppia Delilah e Yao, e Zoe. Dopo poco, gli ospiti del resort cominceranno ad avere dei dubbi sulle modalità di cura di questo strano luogo.

La serie “Nine Perfect Strangers” è stata girata nel New South Wales, nella cosiddetta zona dei Northern Rivers, famosa come “wellness retreat” delle comunità hippie. E gli appassionati della serie possono davvero prenotare un soggiorno sul set di Tranquilium. Con 22 acri di foresta pluviale incontaminata e l’architettura ultramoderna, gli ospiti del resort Soma si sentiranno come se fossero stati calati in una delle puntate, senza il dramma, però.

Un grande tavolo da pranzo da 16 posti e dieci camere da letto garantiscono agli ospiti la privacy che desiderano. La cupola Yoga, il giardino Zen con il pozzo del fuoco per trovare il vostro centro nel modo più boujee possibile.

Le scene degli esterni del resort sono state ambientate in un luogo estremamente suggestivo, una piantagione chiamata Lune de Sang non lontana da Soma, mentre quelle dei tuffi dalle scogliere sono state ambientate alle spettacolari Killen Falls in una località chiamata Ballina.

Se siete fan della serie organizzate al più presto un viaggio in questa zona dell’Australia.