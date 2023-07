Great American West, tra i luoghi più cinematografici del mondo

Fonte: iStock/ANSA Great American West, il tour del cinema

Il cineturismo è una forma di viaggio che prende sempre più piede in tutto il mondo. Del resto, volare verso luoghi che sono stati set di film e serie Tv che ci hanno tenuti incollati alla schermo comporta una doppia soddisfazione: quella di ammirare posti che sono splendidi, e quella di sentirsi attori di fama internazionale per un giorno.

In giro per il nostro pianeta ci sono tante città e angoli immersi nella natura che hanno fatto da sfondo a numerosi lungometraggi. Tuttavia, oggi vogliamo parlarvi di una zona che è stata musa ispiratrice di tantissimi film di successo, un territorio che per la sua bellezza e peculiarità è molto amata da chi lo visita e da chi lo sceglie come set per le riprese: il Great American West.

Great American West: dove si trova

Great American West è uno dei modi utilizzati per definire la regione Ovest degli Stati Uniti d’America che include gli Stati di Idaho, Montana, North Dakota, South Dakota e Wyoming.

Si tratta di una angolo del nuovo continente particolarmente amato perché terra di leggende, storia e cinema, per l’appunto. Una regione emozionante e con un’ampia scelta di escursioni, esperienze e vedute naturali che senza ombra di dubbio lasciano senza parole.

South Dakota, scenario di numerosi set straordinari

Il Great American West è stato – e probabilmente sarà per sempre – lo scenario di numerosi set straordinari prediletti da Hollywood. Fare un viaggio itinerante da queste parti si traduce nella possibilità di scoprire paesaggi, luoghi storici, vecchi depositi ferroviari, antiche prigioni e cittadine western che abbiamo tutti visto in alcune scene di pellicole hollywoodiane entrate a far parte della storia.

Per esempio, ve lo ricordate il bellissimo Balla Coi Lupi? Si tratta di un film epico del 1990, con interpreti attori di un certo calibro come Kevin Costner e Graham Greene, che si può rivivere dirigendosi presso Rapid City, in South Dakota, e scoprendo la cittadina western di Fort Hays Town Square.

Fonte: iStock

Gli edifici originali, usati in almeno una cinquantina di film girati in South Dakota, sono oggi visitabili presso il South Dakota Movie Museum grazie a un tour che permette di ammirare alcuni artigiani mentre forgiano a mano cordami, mattoni, piatti de coltelli o addirittura cercare oro, il Black Hills Gold al Gem Shop. Fort Hayes – da maggio agli inizi di ottobre – è anche sede della Mount Rushmore Tour Company che dispone di escursioni nelle maggiori attrattive delle Black Hills: da Mount Rushmore, Crazy Horse Memorial, Custer State Park e la Needles Highway.

Abbiamo tutti atteso con trepidazione l’Oscar per il bravissimo Leonardo DiCaprio che, come in molti ricorderanno, è arrivato nel 2016 per la sua interpretazione in The Revenant. Ebbene, sempre in South Dakota si svolge l’epico racconto di sopravvivenza e vendetta dell’uomo di frontiera Hugh Glass aggredito da un orso grizzly e abbandonato dai suoi compagni.

Il North Dakota nel cinema

Anche il North Dakota ben si presta ad essere set cinematografico: qui è stato girato in parte Fargo, il film diretto dai fratelli Coen che narra di un crimine nella tundra gelida con un corpo di polizia poco preparato che tenta di risolvere il caso.

La cippatrice utilizzata nel lungometraggio è oggi esposta al Fargo-Moorhead Visitor Center.

I set cinematografici del Wyoming

Altrettanto pittoreschi sono i personaggi di Cody, città nel Wyoming. Uno fra tutti John Jeremiah Johnston, soprannominato Mangiatore di Fegato per la sua leggendaria storia. Fu ritratto da Robert Redford nel film Jeremiah Johnson di Sydney Pollack del 1972 e i suoi resti riposano al cimitero della Old Trail Town/Museum of the Old West a Cody insieme ad altri trapper e cacciatori di montagna del vecchio West; il suo epitaffio recita: “No More Trails”, mentre la sua capanna di tronchi d’albero abitata nel 1880 in Montana, quando si trasferì a Red Lodge, è in mostra all’ufficio del turismo.

Ancora in Wyoming ma presso la Frontier Prison di Rawlings – attiva tra il 1901 e il 1981 – che è stata la location del film dell’orrore con Viggo Mortensen, Prison. È attualmente possibile fare un tour della storica prigione e scoprire il braccio dove il film è stato girato.

Il Wyoming vanta anche paesaggi monumentali come quello della Devils Tower, meraviglia della natura dove, nel 1977, Steven Spielberg girò il film Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo, diventato immediatamente pellicola cult internazionalmente, tanto da rendere il monolite un fenomeno culturale.

Da queste parti, infatti, visitatori, campeggiatori e amanti dell’arrampicata su roccia possono approfittare del campeggio KOA, di un ristorante ed anche della proiezione del film in notturna tutte le sere alla base di questo monumento della natura.

Il Montana più cinematografico

Voliamo poi verso il Montana e più precisamente a Billings, la città più grande dello Stato che ha fatto la sua apparizione sul grande schermo nel 1993, anno in cui il famoso produttore Ron Howard filmò alcune parti di Far and Away all’Historic Billings Depot.

Fonte: iStock

Il lungometraggio, interpretato da Tom Cruise e Nicole Kidman, è la storia di due immigrati irlandesi in cerca di fortuna in America nel 1890. Poi nel 2013, Hollywood è tornata sempre da queste parti per le riprese di Nebraska, una commedia drammatica con “Saturday Night Live” Will Forte e Bob Odenkirk di “Breaking Bad” e “Better Call Saul.”

Oggi i visitatori possono godere di successi classici e contemporanei di Hollywood in altri luoghi storici della città come presso l’Arthouse Cinema, che mette in mostra film ogni settimana in un ambiente caratteristico, e il Babcock Theatre.

Ma non è finta qui perché il Montana è stato anche scelto come sfondo per la serie televisiva Yellowstone, con Kevin Costner, Cole Hauser, Kelly Reilly, Luke Grimes e Wes Bentley, e più precisamente nel Montana occidentale, dove si trova il ranch di Dutton – noto anche come Chief Joseph Ranch e dove è possibile persino pernottare.

In questo caso sono diverse le località che sono state utilizzate per le riprese intorno a Missoula e la valle di Bitterroot a Sud di Missoula. Un itinerario in auto permetterà anche di sentirsi all’interno della famosa scena del “Train Stop” (sulla US- 93 a sud di Darby nella piccola comunità di Sula).

L’Idaho come set di riprese

Gli amanti del cinema, infine, non possono perdersi l’affascinante e storica città di Wallace in Idaho che ha fatto da set, nel 1997, a Dante’s Peak con Pierce Brosnan.

La Main Street della piccola cittadina e le montagne alberate hanno fornito uno sfondo idilliaco per il film sull’eruzione di un vulcano dormiente. Quando si visita Wallace, da non perdere è di un tour guidato alla miniera d’argento e una gita presso la città “Centro dell’Universo”.