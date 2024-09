Lungo le 10 strade più mitiche degli Stati Uniti

Dalla costa del Pacifico passando per i deserti e le montagne più alte, percorrere queste strade degli Stati Uniti in moto o auto è un’avventura che non si dimentica

Gli Stati Uniti nell’immaginario di molti viaggiatori sono sinonimo di libertà e di avventura. Poche esperienze catturano questo spirito come un road trip attraverso le sue leggendarie strade, che sia a bordo di una macchina o su due ruote. Dalle highway storiche che attraversano deserti e montagne, fino ai percorsi più nascosti e panoramici, viaggiare su queste strade è diventato un vero e proprio rito per esploratori moderni. Ecco le 10 delle strade più mitiche d’America, con consigli e suggerimenti per chi vuole vivere l’esperienza del viaggio on the road.

Route 66

Impossibile non partire dalla Route 66, la strada madre per eccellenza. Questo leggendario percorso da Chicago a Santa Monica evoca immagini di vecchi diner, motel vintage e ampie distese desertiche. Ogni miglio della Route 66 racconta una storia: dall’abbandono di alcune cittadine al fascino senza tempo di attrazioni come il Cadillac Ranch in Texas o il Wigwam Motel in Arizona. Viaggiare lungo questa strada significa fare un salto negli anni ’50, un’epoca in cui l’auto rappresentava il simbolo della libertà. Consigliabile esplorarla senza fretta, fermandosi nei luoghi meno battuti, dove il tempo sembra essersi fermato.

Pacific Coast Highway

Spostandoci sulla costa ovest, la Pacific Coast Highway regala uno dei panorami costieri più spettacolari al mondo. Da Dana Point a Leggett, questa strada scorre sinuosa lungo l’Oceano Pacifico, con curve mozzafiato che si affacciano su scogliere vertiginose. Big Sur, con le sue scogliere a picco, è una delle tappe più suggestive, ma tutto il percorso è una continua scoperta di bellezze naturali e cittadine affascinanti, come Monterey e Malibu, e intanto la brezza dell’oceano accompagna costantemente i viaggiatori. Piccolo consiglio pratico: viaggiare in estate o autunno permette di evitare la tipica nebbia che spesso copre la costa californiana.

Blue Ridge Parkway

Il viaggio prosegue tra le dolci curve della Blue Ridge Parkway, che attraversa i monti Appalachi offrendo una vista ininterrotta su foreste rigogliose e vallate incantevoli. Questo percorso, particolarmente suggestivo in autunno grazie al foliage, è perfetto per chi ama la tranquillità della natura. Lungo la strada ci si può fermare per brevi escursioni, come quella verso le Humpback Rocks o le cascate Linville Falls. Non lontano dalla strada si trova Asheville, una cittadina piena di fascino, ideale per una pausa culturale. Questo viaggio tra Virginia e North Carolina è senza dubbio un’immersione autentica nella natura.

Florida Keys Scenic Highway

Viaggiare lungo la Florida Keys Scenic Highway è come scivolare tra mare e cielo. Da Key Largo fino a Key West, la strada corre su ponti sospesi tra le acque turchesi del Golfo del Messico e dell’Oceano Atlantico. Il Seven Mile Bridge, in particolare, regala una vista mozzafiato che sembra infinita, mentre il sole scende all’orizzonte. Ogni chilometro di questa highway tropicale è un invito alla scoperta: dalle spiagge di sabbia bianca alle barriere coralline perfette per lo snorkeling. Un viaggio qui è un’esplosione di colori e sensazioni, culminante con l’arrivo a Key West, dove il tempo sembra scorrere più lentamente e il tramonto è una celebrazione quotidiana.

Great River Road

La Great River Road segue il corso del grande Mississippi, il fiume che ha ispirato scrittori e musicisti. Attraversare il cuore degli Stati Uniti lungo questa via significa scoprire cittadine storiche, piantagioni e paesaggi agricoli che hanno plasmato la cultura del sud. Il fiume accompagna il viaggio, offrendo riflessi d’acqua che sembrano dilatarsi all’infinito. Da New Orleans a Memphis, la strada si arricchisce di storia e musica: è qui che il blues e il jazz hanno trovato il loro cuore pulsante. Fermarsi lungo il percorso significa immergersi in una tradizione millenaria fatta di musica, cucina e storie.

Road to Hana

Sulle isole Hawaii, la Road to Hana parte da Kahului, sull’isola di Maui. Si percorrono 64 miglia di curve strette, attraversando foreste pluviali e cascate cristalline. Questo viaggio è un’immersione totale nella natura selvaggia dell’arcipelago, con panorami che alternano scogliere frastagliate e spiagge di sabbia nera. Ogni curva nasconde una sorpresa, e fermarsi alle cascate lungo il percorso è quasi d’obbligo. La tranquillità di Hana, lontana dal turismo di massa, rappresenta il culmine di questo viaggio che è tanto fisico quanto spirituale.

Natchez Trace Parkway

Se si cerca un viaggio più intimo e tranquillo, la Natchez Trace Parkway è l’ideale. Questa antica via di commercio, usata dai nativi americani e dai primi coloni, offre un’esperienza di immersione nella storia e nella natura. Il percorso si snoda tra foreste e prati, collegando Natchez, in Mississippi, a Nashville, in Tennessee. È una strada che invita alla riflessione, con pause in luoghi storici e siti archeologici, come il Mount Locust Inn o l’Emerald Mound. La serenità del paesaggio e il ritmo lento del viaggio rendono questa strada unica nel suo genere.

Going-to-the-Sun Road

Attraversare il Glacier National Park, in Montana, lungo la Going-to-the-Sun Road, è come viaggiare in un dipinto. Le montagne si ergono imponenti ai lati della strada, mentre ghiacciai e laghi cristallini offrono scenari indimenticabili. Questo percorso di 50 miglia è una delle strade più spettacolari e impegnative degli Stati Uniti, ma le fatiche vengono ripagate con panorami che lasciano senza fiato. Fermarsi ai Logan Pass e osservare le vette innevate è una delle esperienze più intense per chi ama la montagna e la natura incontaminata.

Beartooth Highway

La Beartooth Highway si snoda tra le montagne del Montana e del Wyoming, offrendo un’avventura ad alta quota che raggiunge oltre 3.300 metri di altitudine. Qui, le vette innevate e i ghiacciai sembrano essere a portata di mano, e ogni curva regala viste spettacolari sulle vallate sottostanti. Questo viaggio è perfetto per chi cerca l’avventura e non teme l’altitudine: l’aria fresca e i panorami immensi rendono la Beartooth Highway una delle strade più belle e selvagge d’America.

U.S. Highway 50

Infine, la U.S. Highway 50 attraversa alcuni dei paesaggi più desolati e affascinanti del Nevada, guadagnandosi il soprannome di “The Loneliest Road in America”. Attraversare queste terre aride e quasi disabitate è un’esperienza unica, che trasmette un senso di isolamento e libertà totale. Le cittadine fantasma e i deserti infiniti accompagnano il viaggio, offrendo un paesaggio quasi lunare. È una strada che richiede un po’ di preparazione, ma che regala un’esperienza di introspezione profonda e connessione con l’ambiente circostante.