Come trovare i voli economici durante il Black Friday? La guida

Le offerte del Black Friday permettono di viaggiare in Europa e nel mondo a prezzi vantaggiosi. Ecco come trovare le offerte migliori online secondo Skyscanner

Fonte: 123RF I migliori voli con il Black Friday

Skyscanner è un valido alleato quando si tratta di selezionare la migliore offerta per un volo andata e ritorno in Italia e nel mondo. E il Black Friday è un’occasione unica per risparmiare, non solo su articoli di elettronica o di abbigliamento, ma anche sui biglietti aerei. Chi ama viaggiare, infatti, può approfittare di offerte uniche e risparmiare, visitando posti bellissimi, vicini e lontani.

Quando si cerca un volo si tende a comparare tutte le più note compagnie aeree per capire qual è la migliore tariffa per la tratta più comoda, in base alle proprie esigenze. Skyscanner può ridurre i tempi di ricerca dando un aiuto molto valido al viaggiatore. Basta impostare gli aeroporti di andata e ritorno e la piattaforma offre uno sguardo a 360 gradi sulle offerte di tutte le maggiori compagnie aeree, dando modo all’utente di scegliere la soluzione di viaggio migliore per lui.

Come trovare le offerte del Black Friday

Il Black Friday può essere molto vantaggioso, ma anche ricco di insidie. Per prima cosa, se volete acquistare dei voli buoni a prezzo onesto, è consigliabile confrontare sempre i prezzi proposti da Skyscanner con quelli riportati nei singoli siti delle compagnie aeree.

Se non hai un’idea chiara di dove andare, puoi usare la funzione “Cerca ovunque” e trovare i prezzi migliori per voli diretti a varie destinazioni in tutto il mondo. Scegli delle possibili date di viaggio e vedi cosa ti propone il sito tra i risultati di ricerca. Molto utile e comoda, per chi preferisce, è la app omonima che si può scaricare gratuitamente e usare quando e dove si vuole.

Fonte: 123RF

Consigli utili per evitare problemi

Quando si pianifica un viaggio il budget a disposizione detta le regole. Dalla scelta del volo andata e ritorno, alla prenotazione di un albergo per il soggiorno, e altre spese previste per attività, cibo e intrattenimento, tutto deve essere calibrato per godersi il viaggio senza sensi di colpa al rientro. A prescindere dalla propria idea di vacanza è importante risparmiare laddove possibile, e durante il black friday è bene fare attenzione ad alcuni dettagli che possono causare inconvenienti, economici e non.

Costi addizionali nascosti

Se siete soliti consultare i siti delle compagnie aeree sarete abituati al fatto che alla tariffa iniziale della tratta scelta si aggiungono costi ulteriori andando avanti nella procedura di prenotazione e acquisto. Soprattutto con il Black Friday meglio fare attenzione alle spese addizionali che entrano in gioco, per un bagaglio in più, un posto vicino al finestrino o nelle file più avanti, qualche servizio come il noleggio auto all’arrivo o il check-in prioritario e i vari servizi a bordo.

Meglio sempre leggere le dichiarazioni di esclusione di responsabilità e le varie note in piccolo dove possono nascondersi informazioni scomode che poi possono ritorcersi contro in caso di bisogno. Skyscanner, inoltre, ti permette anche di avere un’idea del budget totale del viaggio che hai in mente poiché seleziona anche hotel ed eventuale noleggio auto all’occorrenza.

Cancellare o modificare un biglietto aereo

Infine può capitare che si debba modificare la data di un volo per vari motivi e non tutte le compagnie aeree danno la possibilità di farlo. Skyscanner fornisce una serie di informazioni utili qualora si verificasse qualche cambiamento dei piani e si avesse bisogno di cambiare il biglietto aereo.

Tuttavia, di solito dipende dalla compagnia selezionata sul sito per il proprio viaggio e dalla sua politica aziendale in caso di modifica data o nominativo. Alcuni lasciano la possibilità di cambiare tutto gratuitamente entro un certo periodo di tempo, altri prevedono commissioni più o meno alte per portare a termine l’operazione.

Reputazione della compagnia aerea

Per approfittare di una buona tariffa per un volo bisogna tenere in considerazione anche la reputazione di una compagnia aerea. Oggi sono tante le realtà low cost, le compagnie locali e quelle più internazionali che sono sinonimo di garanzia da tanti anni. C’è chi ha la compagnia aerea di riferimento e chi si affida ogni volta a quella che offre la tariffa e l’orario migliore, ma è importante dedicare qualche minuto a leggere le recensioni dei viaggiatori e valutare l’affidabilità del servizio e la professionalità del personale di una compagnia prima di viaggiare. Il servizio clienti ha un ruolo significativo per far sì che un volo economico sia anche di qualità, sicuro e confortevole.