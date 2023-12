Il trucco per risparmiare sui biglietti di aereo, treno e bus

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia, viaggiare è diventato quasi un lusso: i prezzi sono notevolmente aumentati, in particolar modo per quanto riguarda il settore dei trasporti. La soluzione non consiste però nel rinunciare alle vacanze, bensì nell’adottare qualche stratagemma per riuscire a risparmiare. Tra i tanti trucchetti, ce n’è uno davvero interessante che riguarda l’orario della partenza. Scopriamo di che cosa si tratta.

I rincari sui biglietti di aereo, treno e bus

Il Covid ha messo in ginocchio l’economia, con riguardo soprattutto al settore turistico: la ripresa è stata lunga e difficile, e naturalmente tutto ciò non poteva non impattare sui prezzi. A tutto questo dobbiamo aggiungere il recente aumento dei costi del carburante, che ha reso i trasporti ovviamente più dispendiosi. Basti pensare alle tariffe da record dei biglietti aerei raggiunte proprio durante il periodo natalizio: spostarsi da/verso le isole italiane – nella maggior parte dei casi per ricongiungersi alle famiglie in occasione delle feste – si è rivelato un vero e proprio salasso.

In tutto ciò, gli italiani non hanno mai rinunciato a viaggiare: il nostro popolo è il più “ostinato” quando si tratta di organizzare le vacanze, a costo di ridurre il budget riservato ad alcune comodità per poter ugualmente partire. Ad andare per la maggiore sono sicuramente tutti quei trucchetti utili per risparmiare qualcosa, come ad esempio lo “skiplagging” – fate attenzione ad utilizzarlo, potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio! Ma sapevate che anche l’orario in cui si sceglie di viaggiare ha un forte impatto sul costo finale? Ecco come sfruttare questa cosa a nostro vantaggio.

Il trucchetto per risparmiare

Avevamo già visto che prenotare i biglietti aerei in una determinata ora della giornata ci consente di risparmiare moltissimo, ma l’orario influisce sul prezzo anche quando si tratta di quello in cui si parte. Un’analisi condotta da Trip.com ha individuato quali sono le fasce orarie in cui mettersi in viaggio per spendere meno. Per quanto riguarda l’aereo, volare di prima mattina è molto più conveniente rispetto al resto della giornata: in particolar modo, bisognerebbe sfruttare le partenze entro le 9:00 per riuscire a volare in economia – si tratta di una vera fatica, considerando i tempi di attesa necessari all’imbarco, ma il nostro portafogli ne guadagnerà.

Sempre più persone scelgono il treno al posto dell’aereo, per gli spostamenti a corta e media percorrenza: si tratta di un mezzo di trasporto più sostenibile e anche molto più affascinante, che diventa parte integrante dell’esperienza del viaggio. Anche qui si può riuscire a risparmiare un po’, ma in maniera diametralmente opposta rispetto a quanto visto fin qui. I biglietti del treno sono infatti più costosi la mattina e la sera, quando ci sono molti pendolari in movimento. L’orario migliore in cui partire è quello compreso tra le 12:00 e le 17:00, quando si può risparmiare addirittura fino al 33%.

Infine, come spendere meno se si vuole usare il bus? Secondo lo studio, la maggior parte delle persone che usa questo mezzo di trasporto preferisce partire il tardo pomeriggio o la sera, spesso per poter fare il viaggio di notte e approfittarne per dormire un po’. Noi possiamo dunque sfruttare le ore comprese tra le 6:00 e le 12:00 per muoverci con molta più comodità – ci saranno molti meno turisti a bordo! – e per fare economia sui prezzi dei biglietti. Con questi trucchetti, viaggiare potrebbe rivelarsi non solo molto più conveniente, ma anche più agevole perché si vanno a sfruttare gli orari meno frequentati.