Una nuova ricerca svela il giorno i cui i biglietti aerei costano meno

C’è chi ama tantissimo viaggiare da un capo all’altro del mondo, andando sempre alla scoperta di posti nuovi. Ora più che mai, dopo aver dovuto attendere a causa della pandemia, sono molti i turisti che si concedono una bella vacanza, a volte anche senza badare troppo alle spese. Ma c’è un modo per risparmiare, almeno sul costo dei biglietti aerei: una nuova ricerca ha infatti scoperto che c’è un giorno della settimana in cui i prezzi sono mediamente più bassi. Cerchiamo di capirne qualcosa in più.

Il giorno migliore per comprare i biglietti

Ogni grande viaggio ha un costo, e per potercelo permettere siamo spesso costretti a tagliare qualche voce di spesa. Quello di cui sicuramente non possiamo fare a meno è il volo: l’aereo è il mezzo di trasporto più comodo (e talvolta anche più sostenibile) per poter raggiungere ogni angolo del mondo. E se non abbiamo intenzione di rimanere vicino casa, non ci resta che iniziare a cercare con anticipo le migliori offerte per acquistare biglietti ad un prezzo più economico. C’è chi preferisce comprarli con largo anticipo, e chi invece punta tutto sulla strategia del last minute – anche se di recente non si è rivelata particolarmente efficace per risparmiare.

Un nuovo studio potrebbe cambiare completamente il nostro modo di fare. Jetcost, famoso motore di ricerca di voli, ha condotto una ricerca davvero interessante: questa indagine ci rivela che esiste un giorno della settimana (e persino un orario preciso) in cui i biglietti aerei costano molto meno. Confrontando i prezzi di oltre 250 tra agenzie di viaggio e compagnie aeree, l’analisi ha raggiunto delle conclusioni sorprendenti. A quanto pare, se proprio vogliamo risparmiare un po’, dovremmo acquistare il nostro volo di martedì. Rispetto agli altri giorni della settimana, le tariffe sono più basse: in media, si spendono 138 euro.

E per quanto riguarda l’orario? Il momento in cui è più conveniente comprare un biglietto è durante la notte, e più precisamente attorno alle due: mettendo insieme tutti i dati, la ricerca ha scoperto che, nelle primissime ore di martedì, il prezzo medio di un volo è di appena 123 euro. Insomma, adesso abbiamo una nuova strategia da sperimentare per poter trovare offerte più economiche per il nostro prossimo viaggio. Ma ci sono altri trucchetti utili per risparmiare, soprattutto in un momento come questo, dove i rincari sono all’ordine del giorno?

I trucchi per risparmiare in viaggio

Per riuscire ad acquistare un biglietto aereo a poco prezzo, dobbiamo innanzitutto rivolgerci alle compagnie aeree low cost. Anche così, per risparmiare un po’ possiamo fare attenzione alle tariffe aggiuntive: nella maggior parte dei casi, si applicano per il check in online, per la scelta del posto e per il bagaglio in stiva. Organizzandoci bene, alcune di queste spese potremmo essere in grado di tagliarle. Un altro sistema consiste nell’iniziare a cercare offerte con largo anticipo, navigando su più portali per trovare il prezzo migliore.

È poi dimostrato che volare in bassa stagione e durante la settimana è molto più economico, quindi valutiamo questo fattore al momento di prenotare le vacanze. E se volessimo regalarci, per una volta, un bel volo in Business o First Class? Niente paura: ci sono diversi trucchetti per riuscire ad ottenere un upgrade gratuito, sfruttando ad esempio gli overbooking o anche offrendosi volontari se gli assistenti di volo cercano un passeggero per effettuare un cambio posto all’ultimo momento. Adesso non ci resta che iniziare ad organizzare il nostro prossimo viaggio, adottando tutti questi utilissimi stratagemmi.