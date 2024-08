Viaggio a Montréal, quando visitare la città canadese

Fonte: iStock Montrèal e le sue case vittoriane

Se stai pensando di visitare il Canada e in particolare la bella Montréal, città principale del Québec (ma non la capitale del Paese, che in realtà è la meno nota Ottawa) dovrai considerare con attenzione la giusta stagione per il tuo viaggio per godere appieno di ogni aspetto e attrazione offerta da questa interessante destinazione. Montréal, nel Canada sud-orientale, vanta un clima continentale, con inverni a dir poco gelidi, quasi gliaciali rispetto a quelli a cui siamo abituatu, ed estati abbastanza calde. Pur trovandosi praticamente a metà strada tra il Polo e l’Equatore, al 45° parallelo, e alla stessa latitudine di Milano, il suo clima è molto più rigido in inverno rispetto al capoluogo lombardo perchè risente delle irruzioni di masse d’aria fredde di origine polare.

Fonte: iStock

Clima e temperature di Montréal

Cominciamo con il dire che il periodo giusto per visitare Montréal dipende da cosa ti piace. Se ami il freddo e l’atmosfera davvero invernale, la neve e il ghiaccio, il periodo giusto per scoprire la città è sicuramente quello che va da gennaio a fine marzo. Nonostante le temperature possano scendere di decine di gradi sotto lo zero, a Montréal la vita non si ferma e la città continua a mostrare tutta la sua attrattività, con ristoranti e locali sempre aperti dove poter assaporare i piatti tipici dell’area. I canadesi d’altronde, anche quelli francofoni del Québec, sono abituati alle rigidità dei loro inverni e come amano dire i popoli nordici “non esiste buono o cattivo tempo ma solo cattivo equipaggiamento”. Questo vuol dire che, indossati sciarpa, guanti e giacche pesanti, si continua ad uscire per lavorare e per divertirsi anche in pieno inverno. La città d’altronde è perfettamente attrezzata e con i suoi camminamenti coperti permette di superare anche i giorni peggiori dell’anno dal punto di vista climatico.

L’inverno di Montrèal

L’inverno canadese dura molti mesi e Montrèal non fa eccezione. Si va dalla fine di novembre all’inizio di aprile, con precipitazioni quasi esclusivamente di carattere nevoso almeno fino alla seconda metà di marzo. Di solito sulla città del Quèbec cadono più di due metri di neve all’anno, qualche volta anche in anticipo, già dai primi di ottobre, o addirittura all’inizio di maggio. Nei mesi più freddi dell’inverno, gennaio e febbraio, a Montréal la temperatura media giornaliera si attesta sui -9°C, come accade ad esempio in città estramente fredde come Mosca o Helsinki. La differenza con queste due capitali del Nord la fanno però le ore di luce: le giornate nella città canadese non sono così brevi, trovandosi Montréal ad una latitudine come quella di Milano.

Il freddo però è sensibilmente più pungente, a causa delle ondate di gelo accompagnate dal Blizzard, il famigerato vento proveniente da nord. Come se non bastasse, se ti è mai capitato di vedere immagini di canadesi con capelli e barbe congelate beh, sappi che il responsabile è un altro gradevole vento in transito da nord-est, il Barber. Il cambiamento climatico si fa sentire anche a Montréal e ogni tanto può capitare che le temperature salgano oltre lo zero nei mesi di pieno inverno, facendo sciogliere la neve e trasformando le precipitazioni in pioggia. Queste giornate ad ogni modo sono rare, mentre sono una certezza le ondate di freddo e le tempeste di neve e ghiaccio, con temperature estreme che arrivano fino a meno 30°C.

Fonte: iStock

Montréal in primavera

La primavera di Montréal è una stagione tutto sommato molto breve, stretta tra il lungo inverno che si protrae almeno fino alla seconda metà di aprile, e l’inizio dell’estate. Si tratta di mesi di settimane dal meteo piuttosto instabile, con numerosi sbalzi di temperature. All’inizio di marzo fa freddo, la neve si fa spesso ancora vedere e non mancano le gelate. Anche il mese di aprile è caratterizzato da instabilità e giorni di freddo che si alternano a quelli dal clima più mite. A maggio il sole comincia a scaldare l’aria un po’ di più, anche se non mancano le piogge, con frequenti temporali pomeridiani. Le giornate però si allungano ed soprattutto verso la fine del mese, è particolarmente piacevole trascorrere le serate all’aperto.

L’estate calda di Montréal

I cittadini di Montréal sono soliti dire che la città ha due stagioni, l’inverno e luglio. Questo perchè in effetti, come abbiamo visto come vedremo, la primavera è l’autunno sono praticamente nient’altro che un prolungamento e un anticipo dell’inverno. Luglio invece è il mese estivo per eccellenza, quello dove finalmente fa veramente caldo, con giornate che arrivano ad essere anche afose a causa dell’umidità prodotta dai due fiumi, il San Lorenzo e l’Ottawa, che si allargano formando i laghi sulle cui sponde si specchia la città. Luglio dunque è il mese più caldo dell’anno ma anche ad agosto si vive una bella estate, con il vantaggio che le temperature sono generalmente un po’ più fresche e piacevoli rispetto alle settimane precedenti. Non è raro però che proprio in questi mesi si verifichino improvvisci temporali pomeridiani, anche di forte intensità, prima di veder rispuntare il sole. Le precipitazioni sono una costante di Montrèal a causa del continuo incontro tra masse d’aria fredda e calda, tanto che d’estate si registra la stessa quantità di precipitazioni dell’autunno.

Montréal in autunno

Le settimane considerate autunnali, quelle che vanno dalla metà di settembre a quella di novembre, godono inizialmente di un clima ancora piacevole, in cui ogni tanto le temperature del giorno superano i 25°C. Questo meteo così gradevole però raramente va oltre alla metà di ottobre, quando invece la temperature cominciano a scendere rapidamente, le giornate si fanno fredde e le perturbazioni iniziano ad essere particolarmente frequenti.

Fonte: iStock

Quando visitare Montréal

Con un clima così polarizzato tra i due estremi dell’inverno e dell’estate, la scelta sulla stagione migliore per visitare la città dipende da cosa si desidera conoscere durante il proprio viaggio. Per un’autentica esperienza canadese e per provare a misurarsi con le temperature più rigide, si può scegliere il periodo dalla metà di dicembre alla fine di febbraio, considerando però che probabilmente bisognerà rinunciare a qualche attrazione nei dintorni della città. L’autunno ha il fascino dei colori caldi dovuti alle foglie degli alberi di acero che assumono la caratteristiche sfumature dal giallo al rosso intenso, rendendo i parchi cittadini particolarmente suggestivi. Per vivere al massimo ogni tipo di attività, dentro e fuori la città, dovrai pianificare il tuo viaggio dalla fine di giugno alla prima metà di agosto, per avere maggiori opportunità di poter approfittare delle belle, lunghe e calde giornate di sole. Non dimenticare però che dovrai sempre mettere in conto improvvisi temporali e possibili sbalzi, anche forti, di temperatura.