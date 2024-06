11 città oltreoceano da visitare d’estate

Ecco alcune destinazioni da non perdere lontane dall'Europa, per vivere un'esperienza unica, tra luoghi fantastici ed attività all'aperto, per adulti e bambini

Fonte: 123RF Vista della città di Austin, in Texas

L’estate è la stagione perfetta per scoprire nuove destinazioni e immergersi in culture nuove e così diverse. Se si è alla ricerca di una nuova avventura, magari oltreoceano, questo articolo potrebbe contenere la soluzione giusta per organizzare una nuova vacanza. Ecco undici città affascinanti che offrono esperienze uniche per ogni tipo di viaggiatore, per adulti e bambini.

Austin, Texas: la città della musica dal vivo

Conosciuta come la capitale mondiale della musica dal vivo, Austin è una città vibrante e creativa degli Stati Uniti, che ha molto da offrire, più della sua celebre scena musicale. Durante l’estate, Austin è un mix esplosivo di numerosi festival, concerti e attività all’aperto. Qui, Barton Springs Pool, una piscina naturale situata nel cuore della città, è il luogo ideale per rinfrescarsi durante le giornate più calde e per giornate all’insegna del relax, dopo aver visitato la capitale del Texas ed i suoi dintorni. Da non perdere il famoso festival musicale Austin City Limits e il South by Southwest (SXSW), che attira artisti da tutto il mondo. E per gli amanti del cibo, Austin è un paradiso di barbecue texano e cucina gourmet.

Tra storia e cultura a Birmingham, negli Stati Uniti

Birmingham è una città ricca di storia e cultura, spesso trascurata dalla maggior parte dei turisti internazionali. In estate, questa grande città offre una vasta gamma di attività all’aperto. Da visitare assolutamente il Birmingham Botanical Gardens, un’oasi verde con giardini tematici e sentieri sereni nel cuore dell’Alabama. Gli appassionati di storia, poi, possono esplorare il Birmingham Civil Rights Institute, che offre una panoramica molto approfondita del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti. Inoltre, Vulcan Park and Museum offre una vista panoramica della città, ideale per un pomeriggio di esplorazione e per gli amanti della fotografia alla ricerca dello scatto perfetto.

L’Avana, l’affascinante capitale di Cuba

L’Avana è una città unica, che incanta con il suo fascino antico e la sua vibrante vita notturna. Durante l’estate, L’Avana brilla di eventi culturali, feste e musica dal vivo, dal caratteristico animo cubano. Passeggiare lungo il Malecón, il famoso lungomare dove locali e turisti si riuniscono per godersi la brezza marina e i tramonti mozzafiato, è un’esperienza unica e da vivere almeno una volta nella vita.

Sono presenti anche numerosi punti di interesse storico come, ad esempio, il centro storico de L’Avana Vieja, un sito Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, con le sue strade acciottolate e l’architettura coloniale. E per un’esperienza autentica, da non perdere le vibranti esibizioni di musica dal vivo in uno dei tanti locali di salsa della città.

La capitale del Messico: Città del Messico

Città del Messico è una delle metropoli più grandi e dinamiche del mondo, un simbolo del continente americano. In estate, la città è un’esplosione di colori e cultura. Il Zócalo, la piazza principale, è un ottimo punto di partenza per esplorare non solo le meraviglie della città, come la Cattedrale Metropolitana e il Palazzo Nazionale, ma vivere esperienze uniche che il Messico ha da offrire.

Gli amanti dell’arte possono visitare il Museo Frida Kahlo e il Museo Soumaya, che ospita una grande collezione d’arte internazionale. Per un’esperienza all’aperto, invece, è consigliata la visita del Chapultepec, uno dei parchi cittadini più grandi al mondo, dove troverai laghi, musei e uno zoo.

Jacksonville, nella soleggiata Florida

Jacksonville è la destinazione ideale per chi ama il mare e le attività all’aperto. Si trova nello stato della Florida, famoso per il suo clima e per altre città importanti come St.Petersburg. Grazie alle sue spiagge infinite, ai suoi parchi naturali ed una vivace scena artistica, è una città che può offrire qualcosa per tutti. Qui è famosa la Jacksonville Beach, dove poter fare surf, prendere il sole o semplicemente rilassarsi sulla spiaggia, oppure il Big Talbot Island State Park, famoso per le sue spiagge ed i suoi sentieri panoramici. Inoltre, il Riverside Arts Market è un’ottima occasione per scoprire prodotti di artigianato locale, cibo e musica dal vivo.

Montreal e Toronto, in Canada

Montreal è una città che combina perfettamente l’eleganza europea con la modernità nordamericana. Durante l’estate, la città di Montreal si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con diversi festival, concerti ed eventi culturali. Il Festival Internazionale di Jazz di Montreal è uno dei più grandi al mondo e attira musicisti e spettatori da ogni angolo del pianeta. In città, non bisogna perdere l’opportunità di visitare il Mont Royal, un grande parco che offre viste panoramiche sulla città.

Un’altra grande città canadese che merita una visita, oltre le sue meraviglie naturali è, senza ombra di dubbio, Toronto, una città cosmopolita e dinamica, perfetta per una vacanza estiva. Il Distillery District, con le sue strade acciottolate e gli edifici storici, è un luogo affascinante per passeggiare e scoprire gallerie d’arte, negozi e ristoranti per tutti i gusti. Una delle attrazioni principali della città è la CN Tower per una vista mozzafiato sulla città e sul Lago Ontario. Per un’esperienza culturale unica si può esplorare il Royal Ontario Museum e l’Art Gallery of Ontario. E per gli appassionati di sport, da non perdere assolutamente una partita di baseball dei Toronto Blue Jays nello stadio cittadino.

San Juan in Portorico

San Juan è una città ricca di storia del Portorico, con cultura e piena di bellezze naturali. L’estate è la stagione giusta per visitare questa città, è il momento perfetto per godersi le sue spiagge bianche e le acque cristalline. Visitare il centro storico di San Juan, con le sue fortificazioni coloniali come El Morro e San Cristóbal, e perdersi nelle stradine piene di colori e vita della città è sicuramente un’esperienza da fare per vivere a pieno l’anima di questa città. Le spiagge di Isla Verde e Condado sono perfette per chi cerca relax e divertimento. E per chi ama la cucina ed è alla ricerca di nuovi sapori, si consiglia di assaggiare la cucina portoricana in uno dei tanti ristoranti locali.

Santo Domingo e la Repubblica Dominicana

Santo Domingo è una città vibrante con una storia affascinante e una cultura ricca. Durante l’estate, la città è piena di diversi eventi, musica e feste. Visita la Zona Colonial, il cuore storico della città, con le sue strade acciottolate e gli edifici coloniali. Il Faro a Colón, un monumento dedicato a Cristoforo Colombo, offre una vista panoramica della città. Le spiagge di Boca Chica e Juan Dolio sono perfette per chi cerca sole e mare. E per un assaggio della cucina locale, c’è il famoso piatto “La Bandera Dominicana”.

Pittsburgh: la città dei fiumi

Pittsburgh è una città sorprendentemente affascinante, dalla ricca offerta culturale e dai paesaggi mozzafiato. Durante l’estate, è possibile godere di diverse attività all’aperto, lungo i tre fiumi che attraversano la città. Il Phipps Conservatory and Botanical Gardens è un’oasi di bellezza con giardini tematici e mostre floreali. Gli amanti dell’arte, inoltre, possono visitare il Carnegie Museum of Art e il The Andy Warhol Museum. Per una serata di relax e divertimento, una passeggiata attraverso il quartiere di Lawrenceville farà scoprire boutique, caffè e ristoranti unici in questa incantevole città americana.

Oakland in California

Nello stato della California si trova Oakland, una città vivace, spesso sottovalutata ed oscurata dalla vicina San Francisco. Tuttavia, questa grande città ha molto da offrire, soprattutto in estate. Il Lake Merritt è un luogo ideale per gli amanti della natura, per una passeggiata, una gita in barca o un picnic. Visitare il Chabot Space and Science Center può rappresentare un’esperienza educativa ed interattiva. Inoltre, la scena culinaria di Oakland è ricca e variegata, con ristoranti che offrono cucina e ricette da tutto il mondo. E per un po’ di cultura, si può visitare il Fox Theater, un gioiello architettonico che ospita concerti e spettacoli non solo durante l’estate, ma anche tutto l’anno.

Per gli amanti della cultura, ma anche delle attività all’aperto, della musica o della storia, queste undici città oltreoceano offrono qualcosa di unico per ogni visitatore. L’estate è il momento perfetto per esplorare nuove destinazioni e creare ricordi indimenticabili. Quindi, perché non sfruttare questa stagione per scoprire destinazioni uniche nel mondo?