Questi cocktail Made in Italy ti faranno sentire subito in vacanza

Quando le giornate si allungato e il sole diventa protagonista assoluto della nostra quotidianità, la mente inizia a vagare velocemente per raggiungere il momento più atteso dell’anno,. C’è chi si proietta al mare, in quelli che sono considerati dei veri e propri paradisi terrestri , chi immagina esperienze immersive a contatto diretto con la natura e chi ancora sogna di perdersi tra i sentieri della montagna. Ma non sempre ci è concesso partire quando vorremmo, ecco perché se non possiamo organizzare la tanto attesa vacanza, possiamo portarla a casa. Come?