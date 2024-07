Come arrivare all’isola di Flores

Arrivare all'isola di Flores, in Indonesia, è il sogno proibito di tanti viaggiatori. Situata in mezzo al mare, è un posto di assoluta pace: ecco come arrivare

Tra le innumerevoli isole dell’Indonesia ve n’è una che incanta l’anima e rapisce il cuore di chiunque vi si avventuri: Flores. Ricoperta da una vegetazione lussureggiante, punteggiata da spiagge di sabbia bianca e circondata da acque cristalline, Flores è un paradiso terrestre e si presenta al viaggiatore come un vero e proprio Eden.

Un viaggio a Flores è un’esperienza quasi spirituale: questa isola può farti innamorare, calpestando la terra vulcanica di Kelimutu, dove tre laghi dai colori cangianti dipingono il paesaggio con sfumature impossibili da descrivere. Le escursioni in barca alle isole Komodo, dove ammirare la maestosità dei draghi che regnano sovrani su quel lembo di terra sono solo una delle varie attività che si possono fare nei dintorni di Flores.

Flores è più di un viaggio: è un’esperienza sensoriale che coinvolge mente, corpo e spirito. Un luogo dove il tempo sembra rallentare il suo inesorabile scorrere, permettendoci di immergerci appieno nella bellezza selvaggia e autentica di quest’isola indonesiana. Un invito a lasciarsi trasportare dalle emozioni, a lasciare che i colori dell’alba su Bajawa e i suoni della foresta pluviale di Ruteng si insinuino nei nostri ricordi, plasmando un’esperienza indimenticabile che rimarrà scolpita nel cuore per sempre. Ma come arrivare a Flores? Purtroppo, raggiungere questa oasi di relax, opera di Madre Natura, può essere più difficile di quel che sembri. Ma non impossibile.

Cosa vedere a Flores

Tra le cime imponenti dei vulcani che punteggiano l’isola di Flores, si nascondono gioielli naturali e culturali che catturano l’immaginazione di chi si avventura in questo angolo remoto dell’Indonesia.

Le acque iridescenti dei tre laghi di Kelimutu, che mutano colore con il trascorrere delle ore, offrono uno spettacolo unico al mondo, avvolto da una magia antica e misteriosa. Le spiagge di sabbia bianca e le barriere coralline intorno all’arcipelago delle isole Komodo sono un paradiso per gli amanti del mare, dove la vita marina si manifesta in tutta la sua maestosità.

Nei villaggi tradizionali di Bena e Wae Rebo, i tetti spioventi delle tradizionali case in paglia si ergono come sentinelle del tempo, raccontando storie millenarie e preservando antiche tradizioni. Le foreste pluviali di Ruteng custodiscono una ricchezza biologica unica, mentre i campi di lava nera intorno a Ende ricordano il passato vulcanico dell’isola.

Flores è un mosaico di paesaggi mozzafiato e tesori nascosti, un luogo dove la natura selvaggia e l’antica cultura locale si fondono in un’armonia senza tempo, pronti ad incantare e sorprendere ogni viaggiatore.

Come arrivare a Flores

Arrivare all’isola di Flores è più difficile di quel che potrebbe sembrare a prima vista. Difatti, vicino all’isola non ci sono aeroporti internazionali in quali atterrare, e sulle coste non ospitano dei porti addatti aa accogliere le grandi navi. Come se ciò non bastasse, la politica in Indonesia è spesso molto instabile e in ogni momento potrebbero variare le condizioni d’ingresso nello Stato per i cittadini europei. Anche le condizioni meteorologiche possono giocare dei brutti scherzi: i frequenti temporali che si verificano in questa zona del globo potrebbero bloccare gli spostamenti dei turisti.

In ogni caso, per arrivare all’isola di Flores bisogna fare scalo in una delle grandi città dell’Indonesia: Jakarta o Denpasar. In entrambi gli aeroporti internazionali indonesiani i viaggiatori possono salire su un aereo più piccolo, diretto a Flores. Tuttavia, può succedere che non vi sia alcun veicolo in viaggio verso l’isola. In tal caso si potrebbe utilizzare il servizio degli autobus locali per arrivare alla costa indonesiana, e quindi salire su uno dei traghetti in partenza verso Flores.

Quest’ultima opzione per arrivare all’isola di Flores è più economica, ma richiede molto più tempo: circa due o tre giorni viaggiando da Bali , in confronto a qualche ora di viaggio in aereo. Per giungere a destinazione i viaggiatori possono noleggiare una barca privata con cui spostarsi. Tuttavia, questo metodo è sconsigliato per via di forti correnti marine e aeree presenti nella zona, che potrebbero danneggiare in modo grave la barca. Indipendentemente dal metodo di spostamento, i turisti arriveranno nella parte occidentale dell’isola di Flores.

Pertanto è consigliato sin da subito visitare Labuhan Bajo, una piccola cittadina situata vicino alla costa. Da quest’ultima si possono osservare le isole dell’arcipelago di Komodo, che compongono il famoso Parco Nazionale di Komodo. Subito sul posto è possibile richiedere un’escursione per vedere da vicino i draghi komodo, considerati essere tra gli animali più velenosi del pianeta. Le escursioni sulle isole possono durare persino svariati giorni. Inoltre, si consiglia di addentrarsi nell’isola su uno dei tanti bus locali. Il viaggio da Labuhan Bajo a Kelimtu dura circa venti ore e permette di vedere i vulcani dell’isola e i vecchi villaggi indonesiani.

Qual è il periodo migliore per andare a Flores

Il periodo migliore per visitare Flores dipende dalle preferenze personali e dalle attività che si desidera svolgere durante il viaggio. Tuttavia, generalmente il periodo migliore per visitare Flores è durante la stagione secca, che va da maggio a settembre.

Durante questi mesi, l’isola gode di condizioni climatiche più stabili con meno piogge, temperature gradevoli e una minore umidità. Questo rende più piacevole esplorare le spiagge, fare escursioni nei parchi nazionali, visitare i siti culturali e ammirare i paesaggi naturali dell’isola.

È importante tenere presente che Flores è un’isola tropicale e, nonostante la stagione secca sia generalmente considerata la migliore per viaggiare, possono verificarsi brevi rovesci anche in questo periodo. Se si desidera evitare le folle di turisti, si potrebbe considerare di visitare Flores nei mesi di maggio o settembre, ai margini della stagione alta.