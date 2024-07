Viaggio a Cuba: come ottenere il visto turistico

Ecco tutte le informazioni ed i documenti necessari per riuscire ad ottenere il visto per visitare questa fantastica isola dei Caraibi, costi e modalità.

Fonte: iStock Skyline de L'Avana, Cuba

Cuba è una delle destinazioni più affascinanti dei Caraibi, con le sue spiagge di sabbia bianca, le città coloniali affascinanti ed una cultura vibrante. Tuttavia, prima di partire per questa isola incantevole, per i cittadini italiani è fondamentale possedere il visto.

Ecco dunque come ottenere il visto turistico per entrare nel Paese, conosciuto anche come tarjeta del turista, passo dopo passo e tutte le informazioni necessarie sui costi ed i requisiti necessari.

Perché è necessario un visto turistico per Cuba?

Il visto turistico per Cuba è obbligatorio per tutti i visitatori stranieri che intendono soggiornare nel paese per motivi turistici. Questo documento permette di entrare a Cuba e rimanervi per un periodo di massimo 90 giorni, con la possibilità di estendere il soggiorno per ulteriori 90 giorni. Durante la permanenza sul territorio cubano, inoltre, non può essere svolta alcuna attività lavorativa o diversa da quelle prettamente legate al turismo. In caso contrario, si potrebbero ricevere sanzioni severe, dalla detenzione all’espulsione dal Paese.

Come ottenere la tarjeta turìstica per Cuba?

Ci sono diversi modi per ottenere il visto turistico per Cuba ed è tuttavia necessario aver ottenuto questo documento prima delle partenza in quanto si potrebbe essere respinti all’imbarco. Si ricorda anche che ci sono due tipi di visto che possono essere richiesti per i cittadini italiani: il visto Verde oppure il visto Rosa, in questo caso richiesto per tutti coloro che hanno intenzione di entrare a Cuba dall’America.

Richiesta presso il Consolato cubano in Italia

La prima modalità consigliata, ed anche la più tradizionale, per ottenere il visto turistico per Cuba è quella di recarsi presso un consolato cubano nel territorio italiano. Per portare a termine questo procedimento è necessario scaricare un modulo presente sul sito web del consolato di riferimento, o in altri casi ritirarlo direttamente, che dovrà essere compilato e riconsegnato con una copia di documenti di identità come: passaporto, con una validità residua superiore a 6 mesi, una fototessera recente e la prova di prenotazione di un volo andata e ritorno per il periodo di vacanze scelto.

Insieme a questi documenti, sarà necessario pagare la tassa consolare, cioè il costo del visto turistico presso il consolato, che può variare solitamente tra i venticinque ed i trenta euro, ma è sempre bene verificare il prezzo aggiornato presso il consolato di riferimento. Il visto turistico viene solitamente rilasciato entro pochi giorni lavorativi dalla richiesta, ma è comunque consigliabile richiederlo con un certo anticipo rispetto alla data di partenza, almeno tre settimane prima della data di partenza.

Negli ultimi anni, le autorità cubane hanno anche messo a disposizione l’emissione di visti elettronici tramite la piattaforma Evisa, una nuova modalità che potrebbe risultare molto più comoda per i richiedenti il visto turistico.

Richiesta online tramite agenzie specializzate

In questi ultimi anni molte agenzie di viaggio e servizi online offrono la possibilità di ottenere il visto turistico per Cuba comodamente da casa, facendo una semplice richiesta direttamente tramite il web o presso gli uffici delle agenzie.

Questa opzione è particolarmente utile per chi non ha un consolato cubano nelle vicinanze o preferisce evitare lunghe attese. Basterà scegliere un’agenzia affidabile, riconosciuta anche dalle autorità, per la legittimità del servizio di richiesta della tarjeta turìstica.

In questo caso, come per la richiesta presso il consolato, sarà necessario compilare un modulo contenente i dati personali dei viaggiatori e le informazioni sul viaggio programmato a Cuba. Le agenzie online richiedono, in genere, una copia scansionata del passaporto con una validità residua di almeno sei mesi ed una fototessera. Alcune potrebbero richiedere anche la prova di prenotazione del volo, a meno che non si esegua tutto il procedimento tramite agenzia viaggi attraverso cui si è organizzata la vacanza.

Utilizzando questa modalità di richiesta del visto turistico, tramite agenzie viaggi o agenzia online, il costo risulterà tendenzialmente più alto rispetto al consolato, a cui vanno aggiunti anche eventuali costi di spedizione del documento.

Ottenere il visto turistico per Cuba all’aeroporto

In alcuni casi, è possibile ottenere il visto turistico direttamente all’aeroporto prima di partire per Cuba. Tuttavia, si tratta di una opzione non sempre garantita, chje può comportare un rischio di non imbarco sul volo per Cuba. Pertanto, è consigliabile ottenere il visto con anticipo per evitare spiacevoli inconvenienti, sia presso le Ambasciate cubane competenti, sia attraverso agenzie specializzate.

Documenti necessari per il visto turistico

Dunque, per ottenere il visto turistico per Cuba, è necessario presentare una serie di semplici documenti presso le Ambasciate sul territorio italiano oppure alle agenzie dedicate. I documenti in questione sono: un passaporto con una validità residua di almeno sei mesi dalla data di ingresso nel Paese, una fototessera recente, dal formato standard, la prova di prenotazione di un volo andata e ritorno ed informazioni sulla permanenza, come indirizzo dell’alloggio a Cuba ed aeroporto/i di partenza.

Per estendere il visto turistico a Cuba, è necessario recarsi presso un ufficio immigrazione locale prima della scadenza del visto iniziale di 90 giorni. Durante la visita, si dovrà presentare oltre al passaporto, anche il visto turistico originale e la documentazione che provi l’indirizzo dell’alloggio che attesti dove si soggiornerà durante l’estensione della permanenza nel territorio cubano. Inoltre, come per la richiesta del primo visto turistico, è richiesto il pagamento di una tassa di estensione. L’estensione del visto consente di prolungare il soggiorno per ulteriori 90 giorni, permettendo di continuare a esplorare l’isola di Cuba senza eventuali interruzioni.

Organizzare un viaggio sull’isola di Cuba, alla scoperta di posti da sogni ed indimenticabili come Punta Cana e Santo Domingo, richiede molta attenzione e pianificazione, specialmente per quanto riguarda l’ottenimento di un eventuale visto turistico o per l’ottenimento di un’assicurazione sanitaria.

Seguendo questa guida e tutti i passaggi nell’articolo, sarà possibile ottenere il visto senza difficoltà e prepararsi per un’esperienza indimenticabile su questa fantastica isola caraibica. Dai paesaggi incantevoli alle città ricche di storia, Cuba sarà in grado di offrire un’avventura unica ai suoi visitatori. Non resta che partire alla scoperta di questa meravigliosa isola caraibica.