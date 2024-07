Come arrivare dall’aeroporto di Zante a Laganas, tutte le opzioni

L'aeroporto di Zante, soprattutto nei mesi estivi, è interessato da un forte traffico di voli e per questo è meglio capire con anticipo come raggiungere la destinazione finale

Fonte: iStock Una delle bellissime spiagge di Zante

Laganas è il quartiere di Zante più popolato, ricco di hotel, residence e locali notturni, con il tipico lungomare in cui svolge la movida notturna: per questo è una delle mete più gettonate di questa splendida isola della Grecia. Ma come arrivarci dall’aeroporto? Proviamo a vedere come muoversi, quali sono i vari mezzi di trasporto disponibili, confrontandoli in termini di costi, tempi di percorrenza e comfort, per scegliere la soluzione più adatta alle singole esigenze.

In autobus

Gli autobus rappresentano il mezzo di trasporto più economico per spostarsi dall’aeroporto a Laganas (e poi in tutte le altre località dell’isola). Il servizio è gestito sia dal comune che da compagnie private, con corse frequenti durante tutta la giornata, dalle prime ore della mattina fino a sera tardi. I biglietti, acquistabili anche on line oltre che in loco, hanno un costo che va da 1 a 3 euro per viaggio. Sono disponibili anche abbonamenti per chi ha in programma più spostamenti.

La comodità del taxi

Per chi desidera un viaggio più rapido e confortevole, o magari arriva in orari non comodi, viaggia con bambini o con troppi bagagli, il taxi è l’opzione ideale. La corsa dall’aeroporto a Laganas dura circa 10 minuti e il costo si aggira sui 10-15 euro. Se si viaggia da soli, eventualmente si può cercare qualcuno con cui condividere la tratta (una pratica abbastanza diffusa all’estero per risparmiare qualcosa specialmente con le tariffe notturne). Per evitare inconvenienti o l’attesa, soprattutto durante l’alta stagione, si può prenotare il taxi in anticipo, concordando data, ora e luogo di incontro.

Trasferimenti privati

Gli hotel e alcune strutture ricettive offrono servizi di trasferimento privati dall’aeroporto, spesso inclusi nel prezzo del soggiorno. Questa soluzione è particolarmente vantaggiosa per chi viaggia in gruppo o con bagagli voluminosi. I prezzi, se il servizio è escluso, variano a seconda del tipo di veicolo e della compagnia, ma generalmente si aggirano sui 20-30 euro a persona.

Noleggio auto o moto

Noleggiare un’auto o una moto offre la massima flessibilità e libertà durante il soggiorno a Zante. Percorrendo l’isola in autonomia, si possono raggiungere non solo Laganas, ma anche le calette e i borghi più suggestivi, scoprendo i tesori nascosti di Zante. Con l’idea di noleggiare un mezzo proprio, potrebbe essere conveniente ritirarlo direttamente all’arrivo in aeroporto, accordandosi in anticipo. I prezzi del noleggio variano a seconda della stagione e del modello di veicolo, ma in linea di massima partono da 20 euro al giorno per le moto e da 30 euro per le auto.

Altri accorgimenti

Ci sono altre accortezze da tenere in conto:

indipendentemente dal mezzo di trasporto scelto, bisogna tenere conto del traffico , soprattutto durante i periodi di alta stagione.

, soprattutto durante i periodi di alta stagione. Se si viaggia con bagagli voluminosi , è bene verificare lo spazio disponibile a bordo del mezzo di trasporto prima di comprare i biglietti.

, è bene verificare lo spazio disponibile a bordo del mezzo di trasporto prima di comprare i biglietti. Meglio conservare sempre la ricevuta del biglietto o del servizio di trasferimento, almeno fino alla fine del viaggio.

del biglietto o del servizio di trasferimento, almeno fino alla fine del viaggio. Mai vergognarsi di chiedere se si hanno dubbi o perplessità irrisolte.

E quindi?

Insomma, la scelta del mezzo di trasporto ideale per raggiungere Laganas dall’aeroporto di Zante dipende da diverse variabili, come il budget a diposizione, le esigenze di tempo, la quantità di bagagli, il programma per l’intera vacanza e il desiderio di flessibilità. La soluzione più economica sono gli autobus; l’opzione migliore per un viaggio rapido e confortevole è il taxi o i trasferimenti privati. Infine, per esplorare l’isola in libertà, noleggiare un’auto o una moto è la scelta più giusta.