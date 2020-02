Oggetti di valore in viaggio: tutti i modi per tenerli davvero al sicuro

editato in: da

Partire per un viaggio è un’esperienza entusiasmante. Tuttavia, smarrire il portafoglio, il cellulare oppure il passaporto può rovinare irrimediabilmente qualsiasi vacanza.

Per evitare spiacevoli inconvenienti esistono alcuni trucchetti davvero geniali per tenere al sicuro gli oggetti di valore. Ecco i nostri consigli per un soggiorno in tutta sicurezza all’insegna soltanto del divertimento e del relax.

La carta d’identità nella custodia del cellulare

Un’ottima soluzione per non perdere la carta d’identità e il passaporto è quella di nasconderli all’interno della custodia del telefono.

In questo modo, tutti i documenti più importanti saranno protetti da sguardi indiscreti. Inoltre, molte custodie sono progettate per permettere di guardare video senza togliere il cellulare.

Nascondere i soldi nella cintura

Per proteggere il denaro e le chiavi di casa, gli uomini possono indossare una cintura con scomparti interni e chiusura a cerniera.

Una soluzione semplice che può davvero fare la differenza in viaggio.

Tasche invisibili per reggiseni

Per le donne, invece, la soluzione migliore è una custodia segreta per reggiseno.

La tasca “invisibile” è economica e facile da nascondere sotto i vestiti. Basta inserire i contanti, i documenti e le chiavi nella custodia di seta e fissarla a qualsiasi reggiseno.

Fornita con garanzia a vita, è lavabile e può contenere comodamente piccoli oggetti di valore al suo interno.

Sandali da viaggio

Un trucco molto conosciuto è quello di nascondere i soldi nelle scarpe. Bene, per non dover inserire i soldi nelle calze, adesso è possibile dotarsi di sandali da viaggio progettati appositamente per custodire i contanti e le carte all’interno di una custodia integrata piuttosto grande.

Seppellire gli oggetti in spiaggia

Per rilassarsi davvero sul lettino senza avere l’incubo che qualcuno possa approfittarne per sottrarre contanti e oggetti di valore, il Beach Vault è l’ideale.

È progettato per essere inserito a mano sotto la sabbia e venduto insieme a un telo da mare e un cuscino. Nessuno potrà individuarlo.

Riporre i soldi nelle scarpe da ginnastica

Le comode sneaker da passeggio Sanuk sono realizzate con una tasca segreta, uno scomparto nascosto abbastanza capiente per nascondere contanti d’emergenza e chiavi di riserva.

Nessuno potrà accorgersene.

Creare un portafoglio “esca”

Infine, per evitare che qualcuno possa rubare il portafoglio con contanti e documenti, un trucchetto interessante è quello di predisporre un “portafoglio esca” con vecchie carte fedeltà e carte regalo.

Questo finto portafoglio può essere consegnato in caso di tentativo di furto oppure messo in vista nella parte superiore della borsa.