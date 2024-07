I nostri consigli per risparmiare in viaggio

Esistono alcuni trucchi per riuscire a risparmiare qualche euro e non svenarsi durante le vacanze

Viaggiare è bello, ma quanto costa? I viaggi sono il migliore investimento che si possa fare, per se stessi e per la propria famiglia, ma per poterseli permettere bisogna mettere da parte un budget dedicato alle vacanze. Esistono alcuni trucchi per riuscire a risparmiare qualche euro un po’ qua e un po’ là, per non svenarsi ma anche per spendere dove davvero ne vale la pena.

Ci sono biglietti aerei, traghetti e pedaggi autostradali a cui non possiamo sottrarci. E poi i costi dell’alloggio sia esso hotel, appartamento o campeggio, e poi ci sono i pasti. Questi sono tutti costi fissi che chi viaggia deve affrontare, a cui si aggiungono gli extra in base alla destinazione, dall’abbigliamento specifico ai medicinali all’eventuale assicurazione. Alla vigilia della partenza per le vacanze, ecco alcuni consigli utili che è sempre bene rammentare (anche in vista di viaggi futuri).

Studiare prima di partire

Una volta scelta la meta del viaggio, è bene studiarla in modo da pianificare al meglio la vacanza. Ecco cosa fare prima di partire.

Fare ricerche online

Online si trova di tutto ormai, su SiViaggia abbiamo le guide alle destinazioni, ma anche consigli utili e curiosità ma ovviamente siete liberi di navigare sui siti ufficiali, siti stranieri e social.

La migliore offerta

I biglietti aerei solitamente sono la spesa che incide maggiormente in un viaggio. Ecco perché è sempre bene guardare tra le offerte e le tariffe delle diverse compagnie aeree, ricordandosi di navigare in incognito e di cancellare i cookie dalla navigazione perché più si guarda un sito di prenotazioni più le tariffe aumentano, oramai questo lo sanno anche i sassi, e lasciando perdere i siti di prenotazione perché il prezzo è maggiorato perché quello è il loro guadagno. Cercate di essere flessibili sulle date di partenza perché in base al giorno la tariffa potrebbe variare di tanto.

Stessa cosa vale per la prenotazione dell’hotel. Se i siti di booking propongono delle offerte, fate sempre anche la verifica andando alla fonte (ergo, il sito dell’hotel) perché è possibile che vi siano anche delle promozioni last minute.

L’importanza delle city card

Un altro modo di risparmiare durante un viaggio, specie se si visitano delle città, è quello di procurarsi una card o city pass che a un costo fisso dà accesso gratuito a diverse attrazioni e consente di approfittare di sconti su mezzi di trasporto, ristoranti e altre attività turistiche.

Viaggiare in bassa stagione

Benché l’estate sia il periodo più adatto per viaggiare, un po’ per via della bella stagione e un po’ anche perché è il momento in cui si hanno più giorni di vacanza, si sa che, in generale, non è quello più consigliato. I prezzi sono i più alti dell’anno a causa proprio della grande richiesta turistica, così come possono esserlo in certi giorni d’inverno, sotto le feste di Natale, per esempio, sempre per lo stesso motivo. L’alta stagione influisce non soltanto sui prezzi ma anche sui servizi che, proprio per via della grande affluenza di turisti, possono essere più scadenti con lunghe attese e bassa qualità. Quindi, se potete scegliere quando partire, optate sempre per l’autunno o la primavera per pianificare i vostri viaggi.

Travel like a local

Fate ciò che fanno i local, gli abitanti del posto che visitate.

Usate i mezzi pubblici

Usate i mezzi di trasporto pubblico come fanno loro, specie se andate in un Paese europeo dove il sistema di trasporto è sempre molto efficiente oltre che economico paragonato ai taxi. Prima di partire, quindi, verificate le linee di bus e metropolitane fin dall’arrivo all’aeroporto ed eventuali linee extraurbane se volete visitare anche i dintorni e controllate le tariffe degli abbonamenti che sono sempre più vantaggiosi.

Detto che quando ci si muove a piedi si hanno anche più occasioni di godere dei luoghi e di scoprire angoli insoliti, è anche un modo molto spiccio di risparmiare. Tanto più che spesso le principali attrazioni di un posto sono vicine tra loro e nei centri storici.

Usate il bike sharing

Un’alternativa agli spostamenti quando si è in viaggio è la bicicletta, un mezzo molto usato dai cittadini che non vogliono usare l’auto. Ormai tutte le città dispongono di un sistema di bike sharing piuttosto conveniente e pratico da usare tramite carta di credito.

Eat like a local

Guardate dove vanno a mangiare gli abitanti del posto e seguiteli a ruota, è molto probabile che si mangi bene che non si spenda troppo. Comunque, non saranno mai ristoranti turistici dove vi rifilano delle fregature. In ogni caso, se volete evitare inutili spese, almeno per un pranzo veloce, ricordatevi che ci sono sempre degli ottimi supermercati, drogherie e mercati rionali (informatevi sui giorni in cui ci sono) dove vendono prodotti locali e pasti già pronti a pochi euro. Questo è il mood migliore di immergersi nella cultura gastronomica locale, specie in questi Paesi dove lo street food viene preso molto seriamente.

E comunque, quando prenotate l’alloggio, potete sempre considerare di prenotare un appartamento o residence che metta a disposizione una cucina. Preparare i propri pasti è il modo migliore per risparmiare e non dove spendere per mangiare tre volte al giorno.

Visitate le attrazioni più economiche

Ogni città ha le sue “trappole per turisti” ovvero luoghi turistici che non valgono assolutamente la pena di essere visitati e che il più delle volte sono pure costosi. Al contrario, dovreste informarvi bene prima di partire e cercare quelle attrazioni meno note che sicuramente sono anche più economiche – se non addirittura gratuite – oltre che originali. Online si possono trovare tantissime informazioni, basta avere tempo. In alternativa, potete chiedere ai local una volta arrivati sul posto qualche chicca che solo loro conoscono. Sono sempre le migliori fonti.

Se poi decidete di prendere parte a tour o escursioni, spulciate bene le opzioni sia online sia in loco tramite gli uffici del turismo e le agenzie di viaggio locali o la reception del vostro hotel fino a trovare la soluzione più consona al vostro portafoglio.

Considerate gli imprevisti

Quando si parte si spera non succeda mai nulla di imprevisto, ma può capitare. Non fatevi cogliere alla sprovvista. Portate del contante in più, una seconda (o terza) carta di credito, magari prepagata, tutte le password per accedere al vostro conto corrente e a qualunque altro servizio online che possa tornare utile, dalla compagnia aerea all’assicurazione, dall’hotel al fascicolo sanitario, che può tornare utile in caso di viaggio all’interno dell’Unione europea. Scaricate le app che vi potrebbero servire sia per verificare prenotazioni, ritardi, conferme, PIN ecc. e fare richieste direttamente senza perdere tempo e andare nel panico.