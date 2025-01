Le nuove terme di Milano, quando aprono, info e prezzi

Fonte: @CGI & Interior Design Le nuove Terme di Milano a San Siro

Apre ad aprile nell’area delle ex scuderie a San Siro il parco termale di Milano, De Montel – Terme Milano. L’idea di riconvertire le aree delle ex scuderie milanesi progettate negli Anni Venti dall’architetto Vietti Violi per volontà della famiglia di banchieri De Montel, uno dei gioielli Liberty della città, e di creare il più grande parco termale urbano in Italia è nata già nel 2007, quando venne ripristinata la storica sorgente di acqua termale a 396 metri di profondità.

L’acqua termale a Milano

Le nuove terme milanesi avranno vere acque termali riconosciute e certificate dal Ministero della Salute, estratte a più di 312 metri di profondità che alimentano tutte le vasche e le piscine della struttura con una temperatura che varia tra i 22 e i 38°C.

Cosa trovare alle terme di Milano

L’ingresso accoglierà gli ospiti con una cascata d’acqua che introduce l’ampio chiostro centrale costituito da un giardino sensoriale ricco di fiori, aromi e percorsi benessere con diverse piscine d’acqua. Lo spazio posteriore si aprirà con la grande piscina semicircolare, un po’ come un teatro greco. Il parco termale sarà enorme e si estenderà su una superficie di 16mila metri quadrati di cui 6.000 indoor e 10.000 all’aperto, con un parco alberato di 8.000 mq con area mindfulness. Offrirà diversi servizi con dieci tra piscine interne ed esterne e cabine per i trattamenti. De Montel – Terme Milano potrà ospitare fino a 700 persone contemporaneamente diventando il più grande complesso termale e benessere inserito nel contesto di una grande metropoli italiana. All’intero anche diversi punti ristoro: un bistrot, una caffetteria, una lounge e un garden bar.

Fonte: @CGI & Interior Design

Le piscine

Piscina della sorgente

Due vasche simmetriche con chaise longue immerse nell’acqua a 34°C e getti d’acqua.

Piscina La sospensione

In questa piscina la temperatura dell’acqua ad alta densità salina è di 38°C e si galleggia come sul Mar Morto, ottima per depurare la pelle.

Piscina l’Eclisse

Una piscina esterna riscaldata a 34°C con gradini, chaise longue e idromassaggi.

Piscina il Velo d’acqua

Questa piscina interna sprigiona un velo d’acqua alla temperatura di 34°C.

Fonte: @CGI & Interior Design

Piscina La leggerezza

Consiste in un percorso di idromassaggi dal basso per le gambe con acqua a 34°C.

Piscina Il refrigerio

In questa piscina con acqua a 22°C si può tranquillamente nuotare.

Le vasche del freddo

Di tratta di piccole vasche di reazione nei pressi delle saune con acqua a 22°C che stimolano la circolazione.

La pioggia

Si tratta di una sorta di cascata con acqua a 34°C.

Fonte: @CGI & Interior Design

Saune e sale umide

Ci saranno anche quattro saune, un tepidarium, un bagno di vapore, un hammam purificante, nove stanze relax e diverse zone ristorazione.

Bagno turco

Con una temperatura tra i 40 e i 45°C e un tasso di umidità del 98%, il vapore del bagno turco purifica la pelle eliminando le tossine migliorando al contempo la circolazione.

Banja Russa

Con una temperatura tra gli 80 e i 90°C, ma un’umidità solo del 20% è un’esperienza che arriva dai climi gelidi e unisce calore, vapore e rametti di betulla o quercia.

Sauna I rituali

Questa sauna tra gli 80 e i 90°C e un’umidità del 10-20% regala una bella vista grazie all’ampia vetrata panoramica che dà sulla corte interna. Ha una grande stufa e docce di reazione. Qui si terranno le cerimonie con i getti di vapore.

Sauna Il respiro

Con una temperatura tra 40 e 45°C, umidità del 10-40%, questa sauna sprigiona un meraviglioso profumo di cirmolo o pino cembro che aiuta il corpo di riposare, a stimolare il sistema immunitario e a liberare le vie respiratorie.

Fonte: @CGI & Interior Design

Sauna saline I cristalli

Un cubo di vetro al cui interno la temperatura è regolabile tra i 60 e i 90°C e l’umidità tra il 10 e il 30% con pavimento riscaldato e coperto di sale. La combinazione di calore e sale agisce sulle tossine e le particelle di sale inalate riducono le infiammazioni delle vie respiratorie.

Tepidarium

Con una temperatura di 45°C, questo ambiente ha il pavimento ricoperto di sale e serve a purificare, idratare, drenare e riequilibrare. Prepara il corpo alla piscina salina.

Hammam

Con una temperatura tra i 40 e i 45°C e umidità del 98%, l’hammam comprende tre stanze con diverse intensità di vapore e due docce, una all’entrata e una all’uscita. È un rituale ideale per purificare, stimolare, ossigenare e calmare.

I trattamenti

Ricca la carta dei trattamenti per il viso e per il corpo, tra cui alcuni signature, che saranno offerti nelle 15 cabine all’interno della struttura termale a base di prodotti forniti dalle Terme di Saturnia. Massaggi, peeling, impacchi, anti-age, tanti i trattamenti a base di prodotti naturali come l’olio di oliva, il basilico, i vinaccioli, il miele, ma anche farine fossili, argilla bianca, pietre. I pacchetti con percorso benessere di 5 ore, trattamento di 50 minuti incluso, pranzo o cena a buffet costano 209 euro (sono in promozione fino al 31 gennaio).

Il parco

Nel parco tra migliaia di alberi ci sarà il Prato dell’Energia, un angolo di benessere nel cuore verde di Milano dove dedicarsi ad attività individuali o di gruppo tra cui yoga, mindfulness, pilates. Ci saranno anche i lettini su cui rilassarsi lontano dal caos della metropoli.

Fonte: @CGI & Interior Design

Orari di apertura

lunedì – giovedì dalle 8:30 alle 23:00;

venerdì e sabato dalle 8:30 alle 24:00;

domenica dalle 8:00 alle 23:00;

Ponti e festivi dalle 8:00 alle 24:00.

Prezzi di ingresso

I prezzi variano in base alla durata:

SPA Time Relax 3 ore con ingresso tra le 12:00 e le 13:00 – 60 euro

SPA Time Relax 5 ore – 79 euro

SPA Time Relax 8 ore – 89 euro

Sabato, domenica e nei giorni festivi: