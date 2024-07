Cosa vedere a Lisbona: luoghi, attrazioni e musei per un itinerario vivace

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

È molto facile innamorarsi di Lisbona, la Capitale del Portogallo. Vuoi per i suoi panorami pazzeschi, per i colori, per quel sottofondo di malinconia: come tutte le città europee, è un luogo magico in cui rifugiarsi in estate, ma non solo. Passeggiando per le vie, lo scenario è suggestivo: quasi si sente il Fado, le canzoni dei marinai portoghesi. Adagiata su sette colli, proprio come Roma, aspetto che le è valso l’appellativo di “Città dei 7 Colli”, ti diciamo cosa vedere e cosa fare a Lisbona.

Castello di Sao Jorge

Possiamo definire il Castello di Sao Jorge tra le attrazioni più popolari e iconiche di Lisbona, un punto strategico per concederti una vista mozzafiato sulla città. Il Castello di San Giorgio è arroccato proprio in cima alla collina, ed è qui che sono nati i primi insediamenti. Questo complesso monumentale ti permette di osservare anche edifici, giardini e rovine. Ti consigliamo di ritagliare un pomeriggio da dedicare alla visita del castello, fortezza fondata dai Mori durante la prima metà dell’XI secolo. Da non perdere: le rovine dell’antico Palazzo Reale e la Camera Oscura internamente alla Torre di Ulisse.

Bairro Alto

Lisbona non è solo mare nei dintorni, anche se le sue spiagge sono mozzafiato. Una delle zone più in della città? Sicuramente il Bairro Alto, sicuramente famoso per la vita notturna. Al di là della movida, però, ti dà la possibilità di scoprire degli scorci panoramici pazzeschi, come quello in tram sull’Elevador de Santa Gloria, che parte da Piazza dos Restauradores e porta nel cuore del quartiere, salendo una strada ripidissima. In effetti, Lisbona è piuttosto intricata: fatta di vicoletti da scoprire e da fotografare. Sempre al Bairro Alto, citiamo da vedere la Chiesa di San Rocco e il Giardino Botanico di Lisbona, che è tra i più importanti in Europa.

Alfama

Ti trovi esattamente nel quartiere storico di Lisbona: è qui che si respira la magia, che si avverte quel Fado di cui ti abbiamo parlato. Il quartiere Alfama si trova in una posizione strategica, tra il Castello di São Jorge e il fiume Tago. Questo è un momento suggestivo, perché è qui che le note struggenti del Fado si avvertono indistintamente, anche a cena, e non possiamo che consigliare di fermarsi in una delle case do fado. Volendo, puoi pianificare il tuo itinerario di un giorno proprio qui, per vedere il Castello, la Cattedrale di Lisbona e la Chiesa di Sant’Antonio. In ultimo, una cena portoghese ascoltando il Fado: momenti magici in vacanza.

Museo del Fado

Imperdibile: il Museo del Fado a Lisbona è uno dei punti di riferimento per chi è alla ricerca di emozioni purissime. Questo museo è stato aperto nel 1998, ed è un’attrazione da non perdere con tante cose da fare e da vedere. Prima di tutto, qui puoi soddisfare qualsiasi curiosità o domanda sul canto do fado: questa musica centenaria è tra i simboli della Capitale del Portogallo, dove sono presenti mostre permanenti ed eventi, spazi espositivi per la scuola e per i turisti. C’è anche un cafè, ma oltre a questo ogni tanto vengono organizzati dei concerti.

Sé di Lisbona

La Cattedrale di Lisbona è conosciuta come “La Sé di Lisbona” ed è una chiesa antichissima, oltre a essere tra le più importanti della città. In stile romanico, nel corso dei secoli si è verificata quella che viene sovente chiamata una “mescolanza di stili”, e infatti il suo aspetto è tanto particolareggiato per le influenze del passato. Un luogo che ha non ha solo una storia, ma che ha vissuto alcuni dei momenti più critici della Capitale, testimone silenziosa, come disastri naturali e il Grande Terremoto del 1755. Consigliamo di vedere assolutamente il tesoro della Cattedrale, che si trova nella parte superiore, esattamente nella sagrestia.

Piazza del Commercio

Si chiama Piazza del Commercio, Praça do Comércio in portoghese, ed è sovente descritta come tra le piazze più belle in Europa, oltre a essere molto suggestiva durante le ore notturne. Elegante, classica, raffinata: è qui che ti suggeriamo di fare una passeggiata. Ti sembrerà di immergerti in un’atmosfera d’altri tempi, ed è probabilmente così: anche qui puoi osservare una mescolanza di stili, e ci sono molti monumenti ed edifici da non perdere, tra cui la Statua del Re José I, o ancora l’Arco da Rua Augusta.

Belém

Belém è un quartiere che si trova sul lato ovest di Lisbona, e il nome deriva dalla parola portoghese che viene usata per “Betlemme”. Questa zona della Capitale del Portogallo è particolarmente affascinante, dove ammirare un monastero o ancora la torre sul fiume. Ma non solo: il tip di viaggio è di fermarti a provare assolutamente le pastel de nata. Questo pasticcino portoghese è buonissimo: viene realizzato con pasta sfoglia ed è farcito con crema di panna, uova e zucchero. Tra una pastel e l’altra, puoi anche concederti una visita al Monastero dos Jerónimos (dei Geronimiti). Impossibile poi perdere la Torre di Belém: questa fortezza è Patrimonio dell’Umanità Unesco.

Baixa

Baixa è uno dei quartieri centrali di Lisbona, tra le zone da visitare in assoluto. Gli spazi sono ampi, i palazzi eleganti, e non mancano strutture ricettive dove prenotare l’alloggio. Trovi anche molti negozi, caffè, ristoranti e pasticcerie dove provare l’autentica cucina portoghese. In questa zona della città puoi vedere la Piazza del Commercio di cui ti abbiamo parlato, l’Arco della Rua Augusta, il Rossio e prendere l’Elevador de Santa Justa, un ascensore di dimensioni considerevoli che è considerato come un capolavoro di ingegneria.

Museo Nazionale delle Azulejos

In giro per la città, noterai sicuramente le magnifiche piastrelle portoghesi. E c’è un museo in particolare dove poter ammirare l’arte della piastrella portoghese. Il Museo Nacional do Azulejo è il luogo ideale dove ripercorrere la storia delle piastrelle, e ci sono mostre permanenti, contemporanee e temporanee. Il museo è chiuso il lunedì, ma è aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10 fino alle 18. Il nostro consiglio? Organizza un itinerario di viaggio con le principali attrazioni della città, ma non dimenticare di visitare anche i dintorni di Lisbona: ci sono tante gite in giornata da non perdere.