Tutte le migliori gite fuoriporta nei dintorni di Stoccolma

Stoccolma non è solo una città straordinariamente bella, ma è anche la porta d’accesso a una moltitudine di affascinanti destinazioni per gite fuoriporta dal fascino unico. Che si tratti di esplorare l’incantevole arcipelago immerso nell’azzurro del Mar Baltico, o di perdersi nelle affascinanti atmosfere di antiche foreste e castelli medievali, i dintorni di Stoccolma offrono una gamma di esperienze capaci di stimolare l’immaginazione di grandi e piccoli. Qualsiasi sia l’itinerario che sceglierai, preparati a passeggiare per villaggi suggestivi che sembrano usciti da un libro di fiabe, immergerti in riserve naturali dove la tranquillità regna sovrana e scoprire tesori antichi che risvegliano le leggende del passato nordico. In questo articolo ti guideremo attraverso alcune delle mete più suggestive e meno conosciute, perfette per una fuga dalla splendida frenesia della capitale svedese.

Gite fuoriporta da Stoccolma per gli amanti della natura

Per chi vuole dedicarsi un momento di connessione autentica con la natura, le gite fuoriporta da Stoccolma offrono esperienze indimenticabili. Dall’arcipelago di Stoccolma, con le sue migliaia di isole sparse nel Mar Baltico al Parco Nazionale di Tyresta con le sue foreste antiche e paesaggi selvaggi, passando per Vaxholm; ecco una lista di destinazioni a pochi chilometri dalla capitale da raggiungere per scoprire in prima persona gli splendidi dintorni di Stoccolma.

Arcipelago di Stoccolma

Tra le gite fuoriporta più suggestive per gli amanti della natura c’è, senza ombra di dubbio, l’arcipelago di Stoccolma: un vasto e affascinante complesso di oltre 30.000 isole – alcune private altre visitabili – ognuna con il suo carattere unico e una varietà di attrazioni. Questa meraviglia naturale, meta popolare anche tra gli abitanti della capitale, si estende dal cuore della città fino alle acque del Mar Baltico, regalando ai visitatori l’opportunità di lasciarsi incantare da paesaggi incontaminati e affascinanti villaggi insulari. Diverse isole sono difficili da raggiungere senza un’imbarcazione di proprietà, tuttavia ce ne sono alcune che sono perfettamente collegate a Stoccolma e facilmente raggiungibili. Queste, le sei isole dell’arcipelago che valgono la visita:

Vaxholm

Fjäderholmarna

Nässlingen

Grinda

Svartsö

Sandhamn (Sandön)

L’isola di Vaxholm è una delle più accessibili e popolari, nota per il suo pittoresco centro cittadino e la storica fortezza di Vaxholm. Fjäderholmarna è a soli 25 minuti di barca da Stoccolma e offre ristoranti vista mare e sentieri panoramici. Un’altra gemma è Sandhamn, famosa per le sue spiagge sabbiose per attirare appassionati velisti. Raggiungere l’arcipelago è semplice grazie a numerosi traghetti che partono regolarmente da Strömkajen e Nybrokajen nel centro di Stoccolma. In piena stagione estiva, inoltre, questi aumentano le corse garantendo diverse partenze durante tutto l’arco della giornata. Un’alternativa, se vuoi goderti una gita con qualcuno che ti racconta curiosità e aneddoti dei luoghi che andrai a visitare, puoi optare per una gita in barca organizzata.

Vaxholm

Restiamo all’interno dell’arcipelago di Stoccolma per dedicare un approfondimento a un’isola spettacolare: Vaxholm. Fondata nel XVI secolo, la sua città ha mantenuto intatto il forte carattere storico attraverso i secoli, visibile nelle sue stradine lastricate, nelle case colorate e nei maestosi edifici risalenti all’epoca della sua fondazione. Il cuore pulsante di Vaxholm è senza dubbio il Vaxholms Kastell, una fortezza marittima che testimonia il passato militare della città. Ma Vaxholm non è solo storia: è anche una meta perfetta per immergersi nella natura, con le sue acque cristalline da esplorare in barca o kayak e con le sue foreste rigogliose che circondano la città. Tra le cose principali da vedere troviamo:

Forte di Vaxholm: raggiungibile con una breve corsa in traghetto dal centro di Vaxholm, il forte, adibito a museo, è un luogo incredibile per scoprire la storia svedese e godersi panorami mozzafiato sull’arcipelago.

raggiungibile con una breve corsa in traghetto dal centro di Vaxholm, il forte, adibito a museo, è un luogo incredibile per scoprire la storia svedese e godersi panorami mozzafiato sull’arcipelago. Castello di Bogesund: a breve distanza da Vaxholm, il castello offre visite guidate durante l’estate, dove i visitatori possono esplorare le stanze perfettamente conservate e i giardini del castello.

a breve distanza da Vaxholm, il castello offre visite guidate durante l’estate, dove i visitatori possono esplorare le stanze perfettamente conservate e i giardini del castello. Skypark Vaxholm: per gli amanti dell’avventura, un parco che offre percorsi tra le fronde degli alberi. Tra zip line e sfide di arrampicata, è un’attività divertente per famiglie e appassionati di avventure adrenaliniche.

per gli amanti dell’avventura, un parco che offre percorsi tra le fronde degli alberi. Tra e sfide di arrampicata, è un’attività divertente per famiglie e appassionati di avventure adrenaliniche. Café Hembygdsgården: caffè famoso per i suoi prodotti da forno fatti in casa e i piatti tradizionali svedesi. È il posto perfetto per rilassarsi e godersi la fika, la tradizionale pausa caffè svedese.

Ora ti starai chiedendo come raggiungere Vaxholm per la tua gita fuoriporta nei dintorni di Stoccolma; la risposta è molto semplice: bastano solo 30 minuti di traghetto dal centro di Stoccolma per raggiungere questa cittadina e godere della sua atmosfera autentica; con i suoi caffè accoglienti, i ristoranti che servono pesce fresco e i negozi artigianali che espongono opere locali.

Parco Nazionale di Tyresta

Il Parco Nazionale di Tyresta è un vero e proprio paradiso naturale che si trova a pochi chilometri dal centro di Stoccolma. Fondato nel 1993, il parco si estende su una vasta area di circa 20 chilometri quadrati, caratterizzata da foreste primordiali, laghi cristallini e paesaggi mozzafiato. Il cuore pulsante di questa riserva è il “Tyresta by”, una foresta antichissima che ha resistito al passare dei secoli. Questo incantevole polmone verde è una garanzia per chi ama le passeggiate nella natura, con sentieri che accompagnano i visitatori alla scoperta di luoghi magici tra cui i laghi di Stensjön e Trollsjön. Un altro punto focale del Parco è l’Area Naturale di Stensjö By dove sono presenti antiche costruzioni rurali che testimoniano la presenza umana di una civiltà in perfetta sincronia con la natura. Se scegli questa meta per la tua gita nei dintorni di Stoccolma, raggiungerla non è complicato, anzi. Se nel tuo viaggio hai noleggiato un’auto, ti basteranno circa 30-45 di viaggio. In alternativa, se preferisci optare per i mezzi pubblici, è disponibile un servizio di autobus che collega la città al parco.

Gite fuoriporta da Stoccolma per gli amanti della storia

Dopo un tour tra le bellezze naturali che si possono incontrare nei dintorni di Stoccolma, è arrivato il momento di scoprire le migliori opzioni per gite fuoriporta per chi ama le tappe storiche e culturali che permettono di immergersi completamente nell’identità di un popolo, assaporandone la storia, i miti e le leggende. Ecco tre tappe irrinunciabili per una gita fuoriporta che ricorderai per sempre.

Sigtuna

Situata a circa 50 chilometri a nord della capitale svedese, Sigtuna è una delle città più antiche della Svezia e incarna perfettamente il fascino e la storia del Medioevo scandinavo. Vede la sua fondazione nel X secolo ed è un vero e proprio forziere colmo di tesori archeologici e architettonici che testimoniano la sua importanza come primo centro urbano del Paese. Tra le cose da vedere assolutamente durante la tua gita a Sigtuna troviamo:

Il centro storico di Sigtuna: un dedalo di strade lastricate ed edifici medievali ben conservati, che trasportano i visitatori indietro nel tempo.

un dedalo di strade lastricate ed edifici medievali ben conservati, che trasportano i visitatori indietro nel tempo. Chiesa di Santa Maria: chiesa romanica del XIII secolo con affreschi medievali perfettamente conservati.

chiesa romanica del XIII secolo con affreschi medievali perfettamente conservati. Stadshuset: il municipio storico di Sigtuna, un esempio notevole di architettura tradizionale.

il municipio storico di Sigtuna, un esempio notevole di architettura tradizionale. Museo di Sigtuna: espone reperti archeologici e oggetti storici che raccontano la storia della città.

espone reperti archeologici e oggetti storici che raccontano la storia della città. Lago Mälaren: offre opportunità per escursioni in barca, nuotate estive e passeggiate panoramiche lungo la riva.

Sigtuna offre ai suoi visitatori anche una vivace scena culturale; dai negozi di artigianato locale, ai ristoranti tipici dove scoprire la tradizione culinaria svedese, ce n’è per tutti i gusti. Raggiungere Sigtuna dalla capitale è semplice: puoi arrivarci prendendo il treno dalla stazione centrale di Stoccolma, scendere alla stazione di Märsta e proseguire il viaggio in autobus o taxi fino al centro di Sigtuna, per un totale di circa un’ora di viaggio.

Visby

Proseguendo con le destinazioni ideali per una gita nei dintorni di Stoccolma per gli amanti della storia, arriviamo a Visby: una delle destinazioni più affascinanti anche se leggermente più lontana rispetto alle altre mete menzionate. Si trova sull’isola di Gotland nel Mar Baltico ed è raggiungibile in traghetto o in aereo con un volo interno. Visby è famosa per il suo centro storico medievale dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO: la città è perimetrata da maestose mura risalenti al XIII secolo che si estendono per una lunghezza di circa 3,4 km. Passeggiare per le strade di questa cittadella medievale significa tuffarsi in un viaggio indietro nel tempo, con antiche case in pietra e chiese medievali ad ogni angolo. Tra le attrazioni principali di Visby troviamo:

Cattedrale di Santa Maria: cattedrale gotica, simbolo della città, venne costruita nel XII secolo. Non perderti la vista panoramica dal suo campanile.

cattedrale gotica, simbolo della città, venne costruita nel XII secolo. Non perderti la vista panoramica dal suo campanile. Rovine di San Nicola e San Lorenzo: imponenti rovine di chiese medievali che offrono un’affascinante visione del passato religioso di Visby.

imponenti rovine di chiese medievali che offrono un’affascinante visione del passato religioso di Visby. Museo di Gotland: un museo ospitante una ricca collezione di reperti che raccontano la storia di Gotland, dai tempi preistorici fino al Medioevo.

un museo ospitante una ricca collezione di reperti che raccontano la storia di Gotland, dai tempi preistorici fino al Medioevo. Scavi vichinghi di Klinten: situati nelle vicinanze, questi scavi archeologici sono un’aggiunta interessante per gli appassionati di storia nordica e mitologia norrena.

situati nelle vicinanze, questi scavi archeologici sono un’aggiunta interessante per gli appassionati di storia nordica e mitologia norrena. Giardino Botanico di Visby: un luogo tranquillo dove passeggiare tra piante esotiche e locali, alberi secolari e splendide aiuole fiorite.

Un consiglio: se il Medioevo è la tua epoca storica del cuore, organizza il tuo viaggio a Visby in agosto, quando in città si celebra la Settimana Medievale: un festival che ricrea l’atmosfera del Medioevo con mercati, giostre, banchetti, spettacoli di strada e tanto altro. È un evento che attira visitatori da tutto il mondo ed è perfetto per immergersi nella storia e nella cultura medievale.

Come dicevamo, Visby è una destinazione imperdibile ma più lontana. Tuttavia ci sono diverse opzioni per raggiungerla: in traghetto con un viaggio di circa 3 ore oppure con un volo interno della durata di 40-45 minuti. Visby non è sicuramente una gita che puoi fare in un solo giorno, ma se hai due o tre giorni da dedicarle saprà conquistare il tuo cuore per sempre.

Uppsala

L’ultima opzione per una gita fuoriporta nei dintorni di Stoccolma dal sapore storico è la città universitaria di Uppsala: situata a nord di Stoccolma, è una delle città più antiche della Svezia, giocando un ruolo fondamentale nello sviluppo del Paese. Oggi Uppsala continua a essere un centro intellettuale forte e vivace. Ecco tutte le attrazioni di Uppsala che valgono il viaggio:

Cattedrale di Uppsala: imponente, maestosa e gotica, è una delle più grandi chiese della Scandinavia ed è anche luogo di sepoltura di molti sovrani svedesi.

imponente, maestosa e gotica, è ed è anche luogo di sepoltura di molti sovrani svedesi. Università di Uppsala: accanto alla cattedrale si trova questa splendida università fondata nel 1477 che vanta una lunga tradizione accademica e ha educato numerosi pensatori. Il campus universitario, con i suoi edifici storici e i parchi tranquilli, riflette l’atmosfera vivace e innovativa della città.

accanto alla cattedrale si trova questa splendida che vanta una lunga tradizione accademica e ha educato numerosi pensatori. Il campus universitario, con i suoi edifici storici e i parchi tranquilli, riflette l’atmosfera vivace e innovativa della città. Linnaean Garden: famoso Giardino Botanico che prende il nome dal naturalista Carl Linnaeus, considerato il padre della tassonomia moderna. Questi giardini offrono un’ampia collezione di piante nordiche e esotiche, nonché uno spazio ideale per passeggiate rilassanti.

famoso Giardino Botanico che prende il nome dal naturalista Carl Linnaeus, considerato il padre della tassonomia moderna. Questi giardini offrono un’ampia collezione di piante nordiche e esotiche, nonché uno spazio ideale per passeggiate rilassanti. Museo di Gustavianum: un museo che fa da casa a reperti e manufatti storici che spaziano dalle antichità agli artefatti scientifici.

Per raggiungere Uppsala da Stoccolma puoi optare per un breve viaggio in treno di circa 40 minuti. I treni partono frequentemente dalla stazione centrale di Stoccolma.

In conclusione, esplorare i dintorni di Stoccolma è un ottimo modo per scoprire la diversità e la ricchezza culturale della Svezia. Dalle isole incantevoli dell’arcipelago di Stoccolma, con le loro pittoresche case colorate e le meraviglie naturali, al fascino storico di Vaxholm con il suo antico castello e le stradine acciottolate, ogni destinazione aggiunge un capitolo unico alla storia e al paesaggio della regione.