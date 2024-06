Tour nei dintorni di Belgrado: le migliori gite fuoriporta

Belgrado, capitale della Serbia, è una città affascinante situata in una delle anse dove il fiume Sava confluisce nel Danubio. La sua ricca offerta storica e culturale trasmette l’energia tipica di quelle città che sono riuscite a reinventarsi e modernizzarsi pur mantenendo vivo il proprio patrimonio culturale e architettonico. Se nel tuo viaggio in Serbia ti puoi permettere di concederti un po’ di tempo per scoprire questo splendido Paese, sarebbe un peccato non esplorare le zone fuori dal confine della capitale. I dintorni di Belgrado, infatti, offrono una vastità di luoghi da vedere e cose da fare per immergersi appieno nella cultura serba. In questo articolo scopriremo, insieme, le migliori gite nei dintorni di Belgrado, alla scoperta delle perle nascoste nelle zone limitrofe della capitale.

Gite di un giorno nei dintorni di Belgrado: tre città da visitare

Le città che si trovano nei dintorni di Belgrado sono una testimonianza urbana del patrimonio culturale che caratterizza questa terra; celato all’interno di fortezze, chiese, edifici e monumenti storici. Novi Sad e il suo centro storico, Sremski Karlovci con la sua forte produzione vitivinicola o Smederevo con la sua maestosa fortezza medievale sono solo alcune delle città a pochi chilometri dalla capitale serba facilmente raggiungibili in auto o con i mezzi pubblici.

Novi Sad: la seconda città più grande della Serbia

Seconda città più grande della Serbia subito dopo Belgrado, Novi Sad è stata storicamente un importante crocevia di popolazioni, anche grazie alla sua posizione strategica sulle rive del Danubio. Per raggiungerla da Belgrado puoi optare per l’auto con un viaggio di circa un’ora e dieci lungo l’autostrada E75 oppure puoi scegliere il treno o l’autobus che offrono diverse partenze al giorno direttamente dalla Stazione degli Autobus di Belgrado o dalla stazione ferroviaria centrale. Qualora dovessi optare per i mezzi pubblici, la durata del viaggio sarà simile a quella in auto. Se scegli Novi Sad come gita fuoriporta nei dintorni di Belgrado, puoi dedicarle un giorno intero o, se hai più tempo, anche fermarti qualche giorno per esplorare le sue bellezze con più calma. Ecco una lista di cose da vedere o da fare a Novi Sad:

Fortezza di Petrovaradin: una maestosa fortezza del XVIII secolo che offre una vista panoramica sulla città e sulle acque del Danubio. Al suo interno si trova il Museo della Città di Novi Sad, da visitare per scoprire la storia di questo interessante centro urbano. Ogni estate, la fortezza è anche palcoscenico del Festival EXIT : uno dei più grandi festival musicali d’Europa che attira visitatori da tutto il mondo i quali vengono a Novi Sad anche solo per assistere a questo grande evento.

una maestosa fortezza del XVIII secolo che offre una vista panoramica sulla città e sulle acque del Danubio. Al suo interno si trova il Museo della Città di Novi Sad, da visitare per scoprire la storia di questo interessante centro urbano. Ogni estate, la fortezza è anche palcoscenico del : uno dei più grandi festival musicali d’Europa che attira visitatori da tutto il mondo i quali vengono a Novi Sad anche solo per assistere a questo grande evento. Centro Storico di Novi Sad: una passeggiata tra le stradine acciottolate e punteggiate da splendidi edifici in stile barocco è d’obbligo; le sue piazze, le chiese, i caffè e ristoranti che popolano il centro ti sorprenderanno con il loro carattere vivace e brioso.

una passeggiata tra le stradine acciottolate e punteggiate da splendidi edifici in stile barocco è d’obbligo; le sue piazze, le chiese, i caffè e ristoranti che popolano il centro ti sorprenderanno con il loro carattere vivace e brioso. Cattedrale di Sant’Orsola e San Giorgio: forse la chiesa più importante di Novi Sad, da visitare per ammirare i preziosi interni e la torre del campanile.

forse la chiesa più importante di Novi Sad, da visitare per ammirare i preziosi interni e la torre del campanile. Sinagoga di Novi Sad: una delle quattro sinagoghe e della Serbia e una tra le più grandi d’Europa. Un passaggio in questo importante sito culturale è caldamente consigliato.

una delle quattro sinagoghe e della Serbia e una tra le più grandi d’Europa. Un passaggio in questo importante sito culturale è caldamente consigliato. Museo di Vojvodina: situato nel centro città, il museo ospita una vasta collezione di reperti archeologici, etnografici e artistici.

Sremski Karlovci: l’arte della viticoltura

Restando nelle vicinanze di Novi Sad, un’altra città – questa volta più piccola – da visitare per una gita di un giorno nei dintorni di Belgrado è la deliziosa Sremski Karlovci. Il centro urbano sorge sulle rive del Danubio ed è abbracciato dal dolce saliscendi di una calma campagna verdeggiante. La città è famosa principalmente per la sua forte attività enologica grazie alle sue numerose cantine distribuite su tutto il territorio. Impreziosita da capolavori barocchi e neoclassici e caratterizzata da un’ampia tradizione folcloristica, Sremski Karlovci è l’ideale per una breve gita, anche di un giorno, da Belgrado. Di seguito, una lista di attrazioni e attività da fare per scoprire l’anima unica di questa città:

Chiesa di San Nicola: chiesa ortodossa di grande rilevanza per la città. Entra per esplorare i tesori barocchi e pittorici che si celano al suo interno.

chiesa ortodossa di grande rilevanza per la città. Entra per esplorare i tesori barocchi e pittorici che si celano al suo interno. Cattedrale di Sant’Arcangelo Michele: una maestosa cattedrale ortodossa la cui storia affonda le radici nel lontano XVIII secolo.

una maestosa cattedrale ortodossa la cui storia affonda le radici nel lontano XVIII secolo. Fontana Quattro Leoni: questo simbolo di Sremski Karlovci si trova nella piazza principale della città ed è la protagonista delle foto dei turisti che la visitano.

questo simbolo di Sremski Karlovci si trova nella piazza principale della città ed è la protagonista delle foto dei turisti che la visitano. Gymnasium di Sremski Karlovci: un tuffo in una delle scuole più antiche della Serbia, nota per la sua biblioteca colma di antichi manoscritti.

un tuffo in una delle scuole più antiche della Serbia, nota per la sua biblioteca colma di antichi manoscritti. Degustazione di vini: una cosa da fare assolutamente a Sremski Karlovci è esplorare in prima persona l’attività che la rende famosa. Visita le cantine vinicole e prenota una degustazione per assaporare i vini tipici della ragione tra cui, il più celebre, il Bermet.

Sremski Karlovci dista poco più di 60 chilometri da Belgrado e la puoi raggiungere in auto con un tempo di percorrenza di circa un’ora, a seconda del traffico; oppure in bus o treno partendo direttamente dalla capitale.

Smederevo: un tuffo nella storia del Paese

La nostra top 3 delle città da visitare per una gita nei dintorni di Belgrado termina con Smederevo. Situata a circa 45 chilometri dalla capitale serba e dolcemente appoggiata sulla riva destra del Danubio, è stata fondata nel XIV secolo. Le sue attrazioni, di importante carattere storico, rendono la città una meta imperdibile per chi desidera tuffarsi nella storia del Paese e scoprire i luoghi che hanno fatto da teatro a grandi eventi storici che hanno plasmato il carattere e l’identità della Serbia. Raggiungere la città è semplice poiché ben collegata alla capitale, puoi optare per il treno o per l’auto viaggiando sull’autostrada E75. Tra le cose da vedere assolutamente a Smederevo:

La fortezza di Smederevo: una delle più grandi fortezze medievali in tutta Europa, è l’icona più famosa e importante della città. Costruita nel XV secolo, regala una vista mozzafiato sul Danubio ed è il luogo ideale per esplorare la storia militare e architettonica della regione. All’interno si trovano molte attrazioni turistiche, tra cui la Cappella di San Guglielmo e la Camera dei Principi.

una delle più grandi fortezze medievali in tutta Europa, è l’icona più famosa e importante della città. Costruita nel XV secolo, regala una vista mozzafiato sul Danubio ed è il luogo ideale per esplorare la storia militare e architettonica della regione. All’interno si trovano molte attrazioni turistiche, tra cui la Cappella di San Guglielmo e la Camera dei Principi. Chiesa di San Giorgio: una chiesa ortodossa serba risalente al XIV secolo che testimonia le affascinanti scelte architettoniche religiose della Serbia medievale. La chiesa si trova all’interno della cittadella medievale e al suo interno si possono ammirare alcune decorazioni originali.

una chiesa ortodossa serba risalente al XIV secolo che testimonia le affascinanti scelte architettoniche religiose della Serbia medievale. La chiesa si trova all’interno della cittadella medievale e al suo interno si possono ammirare alcune decorazioni originali. Museo di Smederevo: anch’esso situato all’interno della fortezza, il museo offre una collezione interessante di artefatti medievali e informazioni sulla storia locale.

Escursioni nei dintorni di Belgrado per gli amanti della natura

Oltre alle città, i dintorni di Belgrado offrono anche splendide località per immergersi nella natura, praticare attività outdoor e concedersi una pausa rilassante e rigenerante. Tra laghi, fiumi, grotte e valli, ecco le migliori gite fuoriporta per amanti delle attività all’aria aperta.

Tour del Danubio e Iron Gates

Il Danubio è il secondo fiume più lungo d’Europa e attraversa dieci Paesi sfiorando molte delle principali città del continente come Vienna, Budapest e Belgrado. È noto per la sua imponenza, il suo largo bacino idrico e i vari castelli medievali che punteggiano le sue rive. Per scoprirne le meraviglie e immergerti nelle bellezze naturali che caratterizzano le zone fluviali, puoi optare per una crociera sul Danubio ed esplorare alcuni incredibili tratti del celebre corso d’acqua. Vale il viaggio la visita degli Iron Gates: una delle gole più impressionanti d’Europa, al confine tra Serbia e Romania. La stretta gola offre non solo panorami mozzafiato, ma anche l’opportunità di esplorare un importante sito archeologico e storico con numerose rovine romane e medievali.

Valle e Grotta di Resava

Un’altra gita di un giorno nei dintorni di Belgrado, per chi vuole ammirare le bellezze naturali che questo paese ha da offrire, è la Valle di Resava e la sua splendida grotta che l’ha resa celebre. La valle e la sua grotta si trovano a circa 120 chilometri a sud-est di Belgrado ed è possibile raggiungerla in auto o con i mezzi pubblici come treni e autobus. Tra le cose da fare e vedere in questa splendida destinazione della Serbia non possiamo non includere:

Una visita al Monastero di Manasija: un monastero ortodosso costruito nel XV secolo e famoso per la sua architettura medievale, le mura fortificate e gli splendidi affreschi.

un monastero ortodosso costruito nel XV secolo e famoso per la sua architettura medievale, le mura fortificate e gli splendidi affreschi. Esplorare la Grotta di Resava: una meraviglia naturale celebre per le sue stalattiti e stalagmiti spettacolari. Con un’estensione di circa quattro chilometri e mezzo di gallerie, offre ai visitatori un’esperienza unica alla scoperta della storia e della geologia delle formazioni calcaree.

una meraviglia naturale celebre per le sue stalattiti e stalagmiti spettacolari. Con un’estensione di circa quattro chilometri e mezzo di gallerie, offre ai visitatori un’esperienza unica alla scoperta della storia e della geologia delle formazioni calcaree. Fare una passeggiata nella natura: prendi uno dei tanti sentieri escursionistici della valle e lasciati incantare dalla natura circostante.

Il Lago d’Argento

A pochi chilometri da Belgrado, c’è un’altra perla nascosta di una bellezza naturale sconfinata: il Lago d’Argento. Conosciuto come Srebrno Jezero, è una popolare destinazione turistica; un lago artificiale creato dall’arginatura del fiume Danubio che offre una vasta gamma di sport acquatici e attività ricreative come nuoto, pesca, vela e windsurf. Chi, invece, vuole concedersi un po’ di sano relax, può scegliere di godersi le numerose spiagge attrezzate sulle rive del lago compresi i ristoranti, i caffè e le strutture per il campeggio. Il lago è anche il punto di partenza per esplorare le bellezze naturali e storiche della regione, tra cui il Parco Nazionale di Đerdap e la fortezza di Golubac. Raggiungere il Lago d’Argento da Belgrado è semplice: la distanza di circa 120 chilometri può essere coperta in auto in circa un’ora e mezza, percorrendo l’autostrada E75 verso sud-est e poi seguendo le indicazioni per Veliko Gradište e Srebrno Jezero. Altrimenti, si può prendere un autobus da Belgrado fino a Veliko Gradište e poi proseguire verso il lago con un tragitto in taxi o autobus locale.

I dintorni di Belgrado, come ti abbiamo raccontato in questa guida, offrono molte opportunità per scoprire splendide città e meravigliose zone naturali. Ce n’è davvero per tutti i gusti, ora non ti resta solo che scegliere e organizzare al meglio il tuo itinerario.